MDR/Zeitzeugen TV Die Kindheit mit Opa Erich: »Honeckers Enkel Roberto«

Berlin – Schicksalsjahre einer Stadt

Wir schauen ja gerne mal zurück. 1976 – das war das Jahr, in dem in Berlin (Ost) feierlich der Palast der Republik eröffnet wird, die DDR-Führung den 15. Jahrestag der Sicherung der Staatsgrenze feiert und die Mauer an vielen Stellen noch sicherer macht. Der Rockstar David Bowie zieht nach Westberlin und macht Aufnahmen in den Hansa-Studios. Der Toningenieur Eduard Meyer erinnert sich an den kreativen Arbeitsprozess mit dem Musiker.

RBB, Sa., 20.15 Uhr

Gewalt und Leidenschaft

Ein alternder US-Kunstliebhaber will seinen Ruhestand in einem kunstvollen Palazzo verleben. Das geordnete Leben des Profs gerät jedoch aus den Fugen, als ungebetene Mieter in das Appartement im obersten Stock einziehen: Eine sogenannte Marchesa mitsamt ihrer Tochter, ihrem Ehemann und ihrem Gelegenheitsliebhaber, dem Studenten Conrad. Zum 75. Geburtstag von Helmut Berger. Regie: Luchino Visconti. I/F 1974. Mit Burt Lancaster, Silvana Mangano.

3sat, Sa., 21.35 Uhr

Tatort: Die ewige Welle

Nach München, zu den Rentnercops Batic und Leitmayr. Mikesch, ein alter Freund Leitmayrs aus den 1980er Jahren, ist nach dem Surfen im Münchner Eisbach das Opfer einer Messerattacke geworden. Seine schweren Verletzungen hindern ihn jedoch nicht daran, aus dem Krankenhaus zu flüchten. Batic wundert sich über den seltsamen Lebenskünstler und über seinen Partner Leitmayr, der mit Mikesch eine problematische Vergangenheit zu teilen scheint.

Das Erste, So., 20.20 Uhr

Honeckers Enkel Roberto

Rückkehr nach Deutschland

Roberto Yanez ist der Enkel von Erich und Margot Honecker, der Sohn ihrer Tochter Sonja. Er war 16, als sich für ihn die Welt veränderte. Sein Geburtsland DDR ist untergegangen, der Großvater auf der Flucht, die Eltern übersiedeln mit ihm von Berlin nach Santiago de Chile. Chile ist das Heimatland seines Vaters, in dem sich Roberto nun zurechtfinden muss. Dann lebt er als Maler und Autor in Chile.

MDR, So., 23.20 Uhr