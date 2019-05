Europa ertrinkt mit

Markus Weinberg »Bilder, die in Erinnerung bleiben« (»Die Mission der Lifeline«)

Es sind Bilder, die in Erinnerung bleiben: Ein Schlauchboot, voll besetzt mit etwa zweihundert Geflüchteten aus verschiedenen Ländern Afrikas, darunter viele Kinder und sogar Babys. Es treibt irgendwo im Mittelmeer, und die Besatzung des kleinen Schnellbootes »Sara« kann dabei zusehen, wie die anfangs prall gefüllten Luftkammern langsam in sich zusammenfallen. Die »Sara« ist das wendige Erkundungsboot, das die Crew des Rettungsschiffes »Life­line« aussendet, wenn irgendwo am Horizont, in fünf, sechs oder sieben Kilometern Entfernung, etwas auftaucht, das wie ein Flüchtlingsboot aussieht. Kontakt aufnehmen sollen die Kundschafter nicht, nur die Lage sondieren.

Doch das ist in diesem Fall gleich aus mehreren Gründen schwierig. Zum einen gilt es, die Passagierinnen und Passagiere des Schlauchboots zu beruhigen, um eine Panik zu vermeiden, die das Boot mit Sicherheit kentern lassen würde. Zum zweiten ist die Crew auf dem Mutterschiff, von dem aus die »Sara« aufgebrochen ist, gerade anderweitig gebunden: Die libysche Küstenwache, die auftritt wie ein Trupp Piraten, bedroht die dortige Besatzung, klettert an Bord, gibt Kommandos und feuert Warnschüsse ab.

Mehr als zwei Jahre lang haben die Regisseure und ihr Team die Seenotretter begleitet, von den ersten Spendenaufrufen über den Kauf eines Schiffs bis zu den Einsätzen im Mittelmeer. Und natürlich fragt man sich, was mit den Menschen auf jenem Boot, deren Rettung wir miterleben, geschehen wäre, hätte Axel Steier in seiner Heimatstadt Dresden diesen Verein zur Seenotrettung nicht gegründet. Die Antwort fällt ziemlich klar aus, und auch solche Bilder hat man schon gesehen, obwohl das Ertrinken im Mittelmeer in der Regel unbeobachtet bleibt.

Dresden, da war doch was? Seit 2014 ziehen hier die »Patrioten« der Pegida durch die Straßen, entsprechend schlagen den Seenotrettern kübelweise Beschimpfungen entgegen, sie werden aber auch mit Klagen überzogen. Schnell wird dem Zuschauer klar, dass es in diesem Film nicht nur um die unmittelbare Rettung von Menschen geht, um ein Schiff, seine verwegene Crew und deren Sisyphusarbeit, sondern um den Streit um das Wesen Europas: Wofür steht dieser Kontinent, welche Werte will er vertreten?

Dresden wird zum exemplarischen Schauplatz für die politischen Fronten, die in dieser Diskussion unversöhnlich aufeinanderprallen: Die »Festung Europa«, wie sie die Pegida-Anhänger lauthals fordern, ist längst praktische Politik geworden. In Dresden werden Reichskriegsflaggen geschwenkt, während Menschen, die ehrenamtlich Leben retten, weil es sonst keiner tut, europaweit kriminalisiert und ihre Schiffe festgesetzt werden. Wer bestimmt hier den politischen Diskurs?

Auch die Antwort auf diese Frage fällt traurigerweise momentan ziemlich klar aus. So braucht es Filme wie diesen gerade jetzt unbedingt: Als Anleitung für politisches Handeln, als Ermutigung zur Zivilcourage und als Dokument einer Zeit, in der die angebliche Wertegemeinschaft Europa jegliche moralische Legitimation an ihren Grenzen verspielt.