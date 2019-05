Sakrales Friedensprojekt

Arne Dedert/dpa Bunter Quatsch vor einer seltsamem »Wahl«. Denn die EU ist nicht »Europa«, das Brüsseler Konstrukt kein »Friedensprojekt«, sondern eine Erfindung des Kapitals

Die Neue Zürcher Zeitung ist für ihre unbedingte Seriosität bekannt. Aber sogar sie macht sich lustig über das absurd-harmonische Wahlkampftheater, das die etablierten Parteien zur EU-Parlamentswahl aufführen: »Die EU gilt in Deutschland als ein quasisakrales Friedensprojekt – dabei handelt es sich um einen parteiübergreifenden Konsens«, schreibt die Schweizer Zeitung treffend und fügt hinzu, dass sogar die noch nicht voll etablierte AfD keine Anti-EU-Politik propagiert, sondern nur denen in Brüssel einen Denkzettel verabreichen will.

An inhaltlichen Kontroversen, welche EU-Politik denn nun in Strasbourg/Brüssel verfolgt werden soll, wird absolut nichts geboten. Der sogenannte Spitzenkandidat der Konservativen, Manfred Weber, führt offensichtlich keinen Wahlkampf bei den bayrischen Bürgern, die ihn auf einer CSU-Landesliste wählen, sondern bei den Regierungschefs, die ihn nach der Wahl zum EU-Kommissionspräsidenten bestimmen sollen. Im Fernsehen präsentiert er sich als einer, der nirgendwo aneckt, absolut keine eigene Meinung hat und gut Kompromisse schließen kann.

Die »Linken« sind anscheinend voll in die EU-Anbetung integriert. Am vergangenen Wochenende trafen sie sich zusammen mit den Grünen und Sozialdemokraten auf gemeinsamen Demos unter dem Motto »Ein Europa für alle«. (Im Aufruf dazu wird die Falschmeldung verbreitet, das EU-Parlament beschließe die Gesetze im Bündnisraum. In Wirklichkeit ist es der Rat der Regierungen.) Die großen Gewerkschaften, einschließlich meiner eigenen Verdi sind wie der BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie) ganz heiß darauf, die EU zu stärken und alles nationale Streben hintanzustellen.

So viel nationale Einigkeit über Partei- und Klasseninteressen hinweg bedeutet in der Regel Schlimmes. Wir wissen leider aus Erfahrung, dass die Vertreter des Kapitals ein feines Gespür dafür haben, was ihnen frommt und wann man die nationalen Kapitalinteressen verbergen muss. So kommt es, dass »wir« absolut kein nationales Interesse an der Währungsunion, an dem bis an die Grenzen des Kontinents reichenden Heimatmarkt, an den Beschränkungen für eine eigenständige Wirtschafts- und Außenpolitik der kleineren EU-Staaten, an den Rüstungsprojekten und Kriegsexpeditionen in alle Welt haben. Das muss man »uns« einfach glauben. Auch die Übernahme der DDR durch Schenkung der D-Mark an die Brüder und Schwestern wurde schließlich von »uns« verlangt. Den Euro wollten »wir« gar nicht, sondern die Franzosen in ihrem Größenwahn. Die »Schuldenbremse«, das Geschenk, das »wir« den anderen EU-Staaten aufdrückten, haben wir zuvörderst ja »uns« in unser marktgerecht angepasstes Grundgesetz eingebaut, damit »wir« den Schwächeren Vorbild sein können dabei, nicht zu viel Sozialklimbim zuzulassen und so im Wettbewerb der Nationen zu bestehen.

Nationale Interessen verkleiden ihren kapitalistischen Charakter gern mit großen internationalistischen Phrasen. Das war während dieses Wahltheaters besonders widerlich.