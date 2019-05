»So haben sie den Bruch unserer Partei riskiert«

Ralf Hirschberger/dpa Sind nicht zur Mehrheit der Linksfraktion im Potsdamer Landtag durchgedrungen: Gegner von Brandenburgs verschärftem Polizeigesetz (Potsdam, 10.11.2018)

Der geschäftsführende Vorstand Ihres Kreisverbandes hat kürzlich den Parteiausschluss von Mitgliedern der Landtagsfraktion in Brandenburg beantragt, die für die dortigen Verschärfungen des Polizeigesetzes gestimmt haben. Was hat Sie zu diesem Schritt bewegt?

Wir haben seit der Gründung unserer Partei immer wieder darüber gestritten, wie radikal unsere Forderungen und Vorgehensweisen sein sollen und wie weit wir gemeinsam gehen. Diese Diskussionen haben uns politisch geprägt.

Es gibt einen Punkt, der auch immer wieder in unserem Programm deutlich wird: Die Partei positioniert sich auf der Seite derer, die für gleiche Rechte für alle kämpfen, und niemals auf der Seite derer, die anderen Menschen ihre grundlegenden Rechte auf ein Leben in Würde und Freiheit verweigern wollen. Und das in einer Gesellschaft, deren Antwort auf die zunehmende Schieflage in der Welt nicht Solidarität, sondern Ausgrenzung und Aufstockung der Militärausgaben ist. Auch im Inneren Europas spitzt sich die Auseinandersetzung zu.

Immer größer werdende Teile der Gesellschaft drohen endgültig abgehängt zu werden, immer mehr Menschen wird aufgrund von Krieg, Klimawandel und Verfolgung die Existenzgrundlage entzogen. Die weltweiten politischen Auseinandersetzungen um Ressourcen nehmen zu, sie werden härter und radikaler.

Und was hat das alles mit den Verschärfungen der Polizeigesetze zu tun?

Mit der Zustimmung fast aller Brandenburger Landtagsabgeordneten von Die Linke zu weniger Bürgerrechten und mehr Polizeibefugnissen positionieren sie sich auf der Seite derjenigen, die das System verteidigen und nicht mehr auf der Seite derer, die es überwinden wollen. Das ist keine Diskussion mehr darüber, welche Wege zum Ziel führen. Mit der Zustimmung zu diesem Polizeigesetz wurden die ohnehin schon geringen Möglichkeiten beschnitten, für einen Systemwechsel auch außerhalb der Parlamente zu kämpfen. Statt dessen wurde die Entscheidung getroffen, lieber in der Festung Kapitalismus zu stehen als davor. Das Ja zur Gesetzesverschärfung ist somit nicht vereinbar mit den grundlegenden Prinzipien unserer Partei. Es verstößt gegen zahlreiche Punkte, die wir in unserem Parteiprogramm fixiert haben.

Mit einer anderen Entscheidung hätte Die Linke in Potsdam wohl den Koalitionspartner SPD vor den Kopf gestoßen oder gar die Koalition riskiert.

Ja, die Gefahr hätte bestanden. Aber so haben diese Abgeordneten den Bruch unserer Partei riskiert. Ich bin von vielen Anhängern darauf angesprochen worden, dass wir jetzt nicht mehr für sie wählbar sind. Die Zustimmung zum Gesetz entfremdet uns von unseren außerparlamentarischen Bündnispartnern, sie beschränkt uns selbst in unseren Rechten und Pflichten. Sie nimmt uns unsere Glaubwürdigkeit. Spätestens durch einen offenen Brief zahlreicher Genossinnen und Genossen wurde sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass dieses Gesetz sich gegen unsere eigene Politik richtet.

Aber gehen Sie davon aus, dass die zuständige Schiedskommission Ihrer Argumentation folgen wird?

Im Gegensatz zu den Menschen, die in Brandenburg jetzt als sogenannte Gefährder ohne Verteidigung verhaftet und isoliert werden dürfen, können sich die beschuldigten Genossinnen und Genossen rechtfertigen und verteidigen. Danach erst wird die Schiedskommission urteilen.

Und wenn es nicht zu einem Ausschluss kommt?

Wie wir dann weiter verfahren, wird von der Begründung abhängen. Da wollen wir dem Ergebnis dieses Prozesses jetzt nicht vorgreifen.

Derzeit werden auch in anderen Bundesländern Verhandlungen über Verschärfungen der Polizeigesetze geführt – so zum Beispiel in Berlin. Fürchten Sie nicht, dass Sie dann in naher Zukunft auch den Ausschluss von Berliner Landespolitikern der Linken fordern müssen?

Zu den Berliner Genossinnen und Genossen haben wir vor kurzem den Kontakt gesucht. Sie haben uns versichert, dass sie keinerlei Verschärfung der Polizeigesetze mittragen werden.