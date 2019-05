Sisi und die Sprossenwand

Stuttgarter Ballett »Ernsthaft und töricht, anmutig und rebellisch«: Kronprinz Rudolf (Friedemann Vogel)

Mann und Frau bei der intimen Vereinigung, das sieht im Ballett schon mal so aus: Kraftvoll wirbelt er sie umher, kopfüber scheint sie zu schweben, fühlt sich beim Balancieren auf Zehenspitzen unendlich wohl. Jede Umarmung gleicht einer Verschmelzung. So auch beim letzten Paartanz in »Mayerling«, dem nach einem Jagdschloss bei Wien benannten Ballett des britischen Choreographen Kenneth MacMillan. Es endet mit dem erweiterten Suizid des österreichisch-ungarischen Kronprinzen Rudolf im Jahre 1889. Das Stuttgarter Ballett zeigt den modernen Klassiker von 1978 jetzt in einer neuen Ausstattung des legendären Kostüm- und Bühnenbildners Jürgen Rose. In Fachkreisen gilt als Sensation: Kein muffiges Purpur dominiert die Bühne, sondern ein surreales Schwarz-Weiß-Grau. Es sind Szenen wie aus dem Geschichtsbuch, die zeigen, wie es zum Untergang des Kaiserreichs kam.

Kulissen, die wie überdimensionale Radierungen anmuten, bilden den Hintergrund, ergänzt durch skurriles Mobiliar. Rund 200 Kostüme, darunter etliche Belle-Époque-Röcke, stilecht pastellfarben mit Spitzen, Schleifen, Seidenbändern. Die Hausmädchen tragen weiße Strümpfe zu schwarzen Spitzenschuhen. Aber auf dem Bett des Prinzen breitet ein monströser schwarzer Adler unheilverkündend die Flügel aus, als warte er schon auf den Tod des jungen Mannes.

Rudolf, ergreifend getanzt von Friedemann Vogel, trägt Knallweiß, ist strahlend schön, wie ein Märchenprinz. Doch von Szene zu Szene verliert er mehr und mehr die Contenance. Am Ende ist er ein syphilitischer, morphiumsüchtiger Kranker mit entgleisten Gesichtszügen, der sich nur noch zum letzten Liebestanz mit Mary aufraffen kann, geschmeidig, zwischen Manieriertheit und Mädchenhaftigkeit pendelnd Elisa Badenes. Rausch und sexuelle Ekstase inklusive. Dann jagt er ihr, später sich selbst eine Kugel in den Kopf.

Ein Kronprinz, der als Hoffnungsträger einer überkommenen Monarchie galt, der sozialistischen Ideen anhing und von Intellektuellen schon zum kommenden »Reformkaiser« erklärt wurde, verkörpert hier nun den Untergang seiner Gesellschaft. Wie es dazu kommen konnte, zeigt »Mayerling« in drastischen Szenen. Da ist Kaiserin Sisi, Mutter von Rudolf (faszinierend: Miriam Kacerova). Mehr als für das Regieren interessiert sich die Einzelgängerin für ihren Liebhaber oder für ihre Sprossenwand. Sie sammelt Bilder von Pferden und unterstützt ungarische Separatisten– wie ihr Sohn. Als er sie in ihrer Kemenate besucht, entspinnt sich ein tänzerischer Dialog gemeinsamer Visionen.

Standesgemäß heiratet Rudolf ein Mädchen aus dem Hochadel. Während die Ehe in der Realität zunächst wohl recht glücklich war, lässt MacMillan den Prinzen schon hier brutal verrückt werden. Er kränkt die junge Frau, vergewaltigt sie, sucht sie mit Totenschädel und Revolver auf: Offenbar hat die Syphilis sein Gehirn zerstört. Immerhin weist die Szene auf die Qual vieler Zwangsehen hin.

Dass Rudolf ein Schürzenjäger war, entspricht den Überlieferungen. Die Gräfin Larisch, mit fabelhafter Raffinesse von Alicia Amatriain getanzt, hatte mit ihm eine Liaison, ebenso die Halbweltdame Mitzi Caspar (mit Verve: Anna Osadcenko). Und noch jemand berückt: Der junge Brasilianer Adhonay Soares da Silva brilliert mit folkloristisch angehauchten Soli als Rudolfs Leibfiaker Bratfisch. Das heiße Blut der Ungarn, bei einem starken Männerquartett unübersehbar in Wallungen, hat hier auch politische Bedeutung.

Doch auf der Jagd schießt Rudolf unkontrolliert durch die Gegend, tötet einen Teilnehmer, verfehlt seinen Vater, den Kaiser, nur knapp. Anspielungen auf seine Verehrung der Franzosen, etwa Graffiti mit Forderungen nach »Freiheit« oder Flugblätter, die in einer Kneipe verteilt werden, zeigen revolutionäres Potential. Aber der von rasenden Kopfschmerzen geplagte Thronfolger verliert die Lebenskraft. Seine jüngste Geliebte, Baronesse Mary Vet sera, willigt ein, mit ihm zu sterben. Sie ist aus gleichem Holz geschnitzt, fasziniert vom Hamletschen Totenschädel und der Macht des Schießeisens. Die Paartänze dieser beiden machten die Premiere am vergangenen Sonnabend zum Höhepunkt der Ballettsaison: voll Innigkeit und Radikalität.

Die Besetzung war bewusst gewählt: Vogel ist ein deutscher Weltstar, hat sich von Stuttgart aus viele Lorbeeren ertanzt. Als Rudolf ist er ernsthaft und töricht, anmutig und rebellisch, brillant und anrührend. Elisa Badenes, gebürtige Spanierin und seit ihrer Schulzeit in Stuttgart lebend, gibt bravourös den verknallten Teenager: Ihrer Mary ist der Tod die Konsequenz einer erfüllten und dennoch unglücklichen Liebe. Während zur Musik von Franz Liszt – orchestriert von John Lanchbery, dirigiert mit Fingerspitzengefühl von Mi­khail Agrest – mit Glanz, Glamour und Grandezza die Welt untergeht, lässt sich trefflich sinnieren, ob und wie sie zu retten wäre.