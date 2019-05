Ruzicka , Schreiber, Piur, Rauschenbach

Jens Kalaene/dpa »Fröhliche Weinachten mit Frank« – Helga Piur (l.) im MDR (2007)

Vor 35 Jahren sah Konrad Wolfs legendärer Kameramann Werner Bergmann im Filmklub »Olga Benario« in Frankfurt/Oder Studentenfilme der Hochschule »Konrad Wolf« und stellte enttäuscht fest: »Nur einmal was zum Lachen, und wer hat es gedreht? Ein Ausländer!« Aber auch Deutsche können komisch sein, und Jan Ruzicka ist ein waschechter Leipziger. Sein Diplomfilm war für den Studenten-»Oscar« nominiert. Er hat noch im DDR-Fernsehen bei den »Staatsanwalt«- und »Polizeiruf«-Reihen begonnen und seither Dutzende Filme für viele Sender gedreht, darunter neben Komödien auch Krimiserien und Melodramen, manche sehr anspruchsvoll wie das Krebsdrama »Freundinnen – Alle für eine« (2015). Ein Kennzeichen Ruzickas ist der geschickte Einsatz der Musik, oft eingängige Poptitel, die nie Selbstzweck sind. Gestern konnte er seinen 60. Geburtstag feiern.

Auf den Tag 20 Jahre vor Ruzicka wurde in Böhmen Eduard Schreiber geboren, der nach Leipzig kam, als jener noch in der Wiege lag. Schreiber studierte an der Karl-Marx-Universität Literaturwissenschaften, fühlte sich zum Film hingezogen, schrieb Kritiken und wurde 1970 Autor und Regisseur beim DEFA-Dokumentarfilmstudio. Er schuf Porträts von Künstlern wie Hermann Hesse, Heinrich Vogeler und Wieland Förster, aber auch unheroische Arbeiterporträts. Viele Filme entstanden in Zusammenarbeit mit Autor Rolf Richter und Kameramann Wolfgang Dietzel, »The Time is Now« (1987) über die Angst vor einem Raketenkrieg auf deutschem Boden ist der bekannteste.

Helga Piur war zuletzt regelmäßig als Frau Holle in Frank Schöbels Weihnachtssendungen zu sehen, bis deren Konzept geändert wurde. Die beliebte Schauspielerin, die seit den späten 50er Jahren im Kinderfernsehen, bald auch bei der DEFA vor der Kamera stand, hatte nun mehr Zeit, die Tage mit ihrem Mann, Regisseur Günter Stahnke, zu genießen, der im November gestorben ist. Nach wie vor begegnen wir Helga Piur in alten Folgen der Reihe »Polizeiruf 110« sowie als Häppchen in der Kultserie »Zahn um Zahn« (1985–88). Vielleicht schenkt ihr jemand zum 80. Geburtstag am Freitag eine schöne neue Rolle! Ruzicka, übernehmen Sie!

Sachsen und Berlin gibt eine gute Humormischung, wie schon Heinrich Zille bewies. Zeichner Erich Rauschenbach wurde gestern vor 75 Jahren in Sachsen geboren, als Neunjähriger zum Westberliner und 1990 schließlich – wie er selbst sagt – Berliner. »Erich Rauschenbach hat Banker gelernt. Aber er ist kein Banker geworden. Hat es ihm an der kriminellen Energie gefehlt?«, fragte Kollege F.W. Bernstein. Viele Zeichnungen von Rauschenbach sind berühmt, einige Strips kamen als Sketche im Kabarett und im Fernsehen. Hoffentlich ist seine Schaffenspause bald beendet!