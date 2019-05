Es soll ihm an nichts fehlen

Myles Wright/ZUMA Wire/dpa Man muss kein Heroin nehmen: Peter Doherty (hier mit Hemd in Sheffield, Juli 2017)

Vor dem Astra-Kulturhaus in Berlin stehen am Sonntag abend sehr viele Menschen, die sich entweder angezogen haben wie Peter Doherty oder gekleidet sind, als wären sie mit ihm privat verabredet. Etliche Männer tragen Hüte und Mäntel wie er, Frauen haben die Haare hochgesteckt und machen so den Zusammenhang zwischen Frisuren und Selbstbewusstsein deutlich. Peter Doherty bringt sein Publikum ganz offenbar nicht nur dazu, zu seinen Auftritten zu strömen, sondern auch gut auszusehen.

Auf der Bühne in der Halle huschen die Roadies hin und her. Sie schlagen hier auf eine der Trommeln des Schlagzeugs, stimmen dort Bässe und Gitarren. Dann stellen sie sich zu zweit vor eines der Gesangsmikrofone, um mit gerunzelter Stirn minutenlang darüber zu diskutieren, ob es im richtigen Winkel steht und nicht doch noch ein Ideechen mehr nach rechts oder links zeigen sollte. Anschließend verteilen sie mit vorsichtigen Bewegungen blütenweiße Handtücher auf den Verstärkern und stellen mit Kennerblick Getränke mit Eiswürfeln und Strohhalmen dazu, als würden sie zerbrechliche Theaterrequisiten aufbauen. Peter Doherty weckt bei jedem in seiner Umgebung den Ehrgeiz, eine Performance aufzuführen.

Dem Musik machenden Freibeuter, Liebling der Paparazzi und früheren Freund von Kate Moss, dazu Sänger und Gitarrist der Libertines, der Baby­shambles und nun der Puta Madres, mit denen er gleich auftreten wird, soll es an nichts fehlen.

Als Doherty schließlich auf die Bühne federt, trägt er unter einem Mantel eine Krawatte ohne Hemd. Im Lauf der nächsten Minuten, wenn er sich beim Singen über ein Mikrofon beugt oder anderen Mikrofonen fröhliche Tritte versetzt, erlauben seine Bewegungen immer bessere Sicht auf seinen Oberkörper und den unbekümmert wie ein gerade aufgehender Hefeteig über den Hosenbund quillenden Bauchansatz.

Die Puta Madres spielen zunächst Stücke ihres ersten selbstbetitelten Albums. Darin klingen verschiedene Bands der sechziger und siebziger Jahre an, von den Kinks bis Brinsley Schwarz. Nichts, was Hörgewohnheiten herausfordert. Aber für Herausforderungen ist hier auch eher der Sänger da, bei dem es in den vergangenen Jahren ja streckenweise schon wie eine Sensation wirkte, wenn er überhaupt zum Auftritt erschien. Im Astra wirkt er gutgelaunt, scherzt mit dem Publikum, umarmt die Bandkollegen oder versammelt sich mit ihnen in der Bühnenmitte, um ihnen zuzuprosten.

Die Lieder der Puta Madres enthalten funkige Rockgitarren. Die sie spielen, wirken auf der Bühne auf eine bestimmte Art fröhlich. So wie Leute, die an der Sonne geleckt haben wie andere an einem Eis am Stiel. Peter Doherty wirkt entsprechend wie jemand, der lange, lange Reisen von im Schnitt 150 Millionen Kilometern unternommen hat, um zu der Süßigkeit seiner Wahl zu gelangen. Die Musik, die er schreibt, aufnimmt und aufführt, strahlt eine erdentrückte Leichtigkeit aus, welche weniger mit Spiritualität zu tun hat als mit den künstlichen Paradiesen von Charles Baudelaire. Das Temperament in den Songs der Puta Madres ähnelt dem von Bands wie The Gorillas oder The Lemonheads, deren Sänger ebenso wie Doherty Erfahrungen mit Heroin gesammelt haben. Der Konsum hat sie alle weder zu schlechteren noch zu besseren Menschen werden lassen, er hat sie weder in Erleuchtete verwandelt noch hoffentlich ihre Gesundheit oder ihren Verstand gekostet. Die Droge klingt nur durch die Musik durch, die sich anhören kann wie eine Erkenntnis, auch wenn offen bleibt, um welche Erkenntnis es sich dabei handelt und ob es überhaupt eine ist.

Auf der Hand liegt, dass Doherty mit sparsamsten Mitteln eine sympathische Show abliefert. Etwa, wenn er und seine Bandkollegen mitten in der Bewegung still stehenbleiben wie Marionetten, bei denen von einem Moment auf den anderen die Fäden, an denen sie hängen, festgezurrt wurden. Oder wenn das eine Lied von Anfang bis Ende kokett mit der Hand in einer Hosentasche absolviert wird, das andere mit der anderen Hand in der Manteltasche. Schließlich, nach gerade mal einer halben Stunde geht Doherty von der Bühne, und alles wittert schon wieder die schlechten Manieren eines verzogenen Stars, mit dem es das Rock-’n’-Roll-Leben einfach zu gut gemeint hat. Doch dann kehrt Doherty zurück, die Stimmung ist prächtig, Erleichterung und Freude halten sich die Waage.

Auf dem Nachhauseweg hängen über der Warschauer Brücke schwarze Wolken in Form von gezackten Tintenklecksen. Der Betrachter schaut also zum Himmel wie auf einen Rorschachtest. Leichter Nieselregen fällt, als dann dickere Tropfen auf die Straße prallen, klimpern sie wie die Töne eines Klaviers. Man muss kein Heroin nehmen, um sich von den Puta Madres die Wahrnehmung verändern zu lassen.