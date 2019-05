Schnittchen gegen Umverteilung

Christian Charisius/dpa Wir bleiben unter uns: Annegret Kramp-Karrenbauer und Roland Heintze am Dienstag in Hamburg

Der Sushi-Koch blickt nur kurz hoch und wendet sich dann wieder seinem Reiskocher zu. Für die große Politik scheint er sich nicht zu interessieren, sonst hätte er vermutlich Augen für das Treiben vor dem Hamburger Restaurant »Se7en Oceans«. Kamerateams und Fotografen hasten gerade vorbei und hinter einer Frau her, die immerhin schon bald deutsche Bundeskanzlerin sein könnte: die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer.

Fünf Tage vor der EU-Parlamentswahl machte die Saarländerin am Dienstag gemeinsam mit Roland Heintze, Chef der Hamburger CDU und deren Spitzenkandidat bei dieser Wahl, in der Hansestadt Stimmung für ihre Partei. Und das in eher vertraulicher Runde, nämlich unter dem Titel »Auf einen Espresso mit Annegret Kramp-Karrenbauer«. Als Ort dafür hatte der CDU-Landesverband das Einkaufzentrum »Europa-Passage« ausgewählt, in dessen zweitem Stockwerk sich das noble Restaurant befindet.

CDU-Klientel

Rund 80 Zuhörer hatten sich dort in einem Raum mit Blick auf die Außenalster versammelt. Typische hanseatische Klientel der Union: Viele Rentner, dazwischen fein gekleidete Damen, angereist sehr wahrscheinlich aus Nobelvierteln wie Othmarschen, dazu alerte Geschäftsleute in Maßanzügen. Nach einer kurzen Begrüßung durch Heintze lieferte Kramp-Karrenbauer einen knapp halbstündigen politischen Rundumschlag ab.

Sie hat vom österreichischen Bundeskanzler Kurz, der der rechten Konkurrenz gerne eine paar Stimmen abjagen möchte, gelernt: Mit Blick auf die »Ibiza-Affäre« polemisierte sie heftig gegen die »europäischen Rechtspopulisten«. Ein Blick in das heimlich aufgenommene Video mit dem am Sonnabend von seinen Ämtern als Vizekanzler und FPÖ-Chef zurückgetretenen Heinz-Christian Strache zeige, dass es denen »am Ende des Tages immer nur um das eigene Parteiinteresse geht«. Dafür seien sie bereit, »jedes nationale, jedes europäische Interesse zu verkaufen«, so die CDU-Chefin.

Außerdem machten die Rechten »mit allen Geschäfte, und wenn es mit denen ist, die versuchen, Europa von außen zu destabilisieren«, womit offensichtlich Russland gemeint war. Nach den Ereignissen in Österreich könne niemand mehr sagen, er habe »AfD gewählt und nicht gewusst, auf was er sich einlässt. Diese Tage sind vorbei«. Ein Land wie Deutschland, das von »Offenheit und Export« abhängig sei, könne sich einen Rückfall in den Nationalismus nicht leisten.

Gegen Mindestlohn

Auch nach links teilte Kramp-Karrenbauer aus. Am Montag habe sie im ARD-Fernsehtalk der Vorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien, an dem sie für die CDU teilnahm, feststellen müssen, dass es einen Konsens »von ganz links außen bis ins liberale Lager« gebe. Und zwar bestehe der darin, Schulden zu vergemeinschaften, Sozialstandards europaweit anzugleichen, etwa durch einen europäischen Mindestlohn, und die Grenzen zu öffnen.

»Das hat nichts damit zu tun, was wir aufgebaut haben«, rief Kramp-Karrenbauer empört aus. Die CDU komme »aus der sozialen Marktwirtschaft«, und da gelte immer noch der Grundsatz: »Bevor etwas verteilt wird, muss es erwirtschaftet werden«. Man stehe ein für freien Handel, denn »es geht um den Wohlstand, den wir uns alle miteinander erarbeitet haben« und der auch den Enkeln noch erhalten bleiben solle. Die Zuhörer werden verstanden haben, dass »AKK« mit diesem »wir« Empfänger von ALG II und andere »Randgruppen« selbstverständlich nicht gemeint hat.

In Sachen Sicherheitspolitik redete Kramp-Karrenbauer einmal mehr einer Abschottung der EU das Wort. Das Schengen-Abkommen dürfe nicht nur Freizügigkeit garantieren, sondern müsse »auch Sicherheit versprechen«. Darum sei »ein gemeinsamer Außengrenzenschutz« vonnöten, »der seinen Namen auch verdient«. Um das zu erreichen, müsse die Grenzschutzagentur Frontex weiter ausgebaut werden, wichtig sei auch, dass die europäischen Staaten den Datenaustausch optimierten.

Am meisten Beifall heimste die Rednerin mit ihrem flammenden Bekenntnis zur Bundeswehr ein. Es habe rein gar nichts mit Aufrüstung zu tun, wenn die Regierung Geld in die Truppe investiere, behauptete sie. Auslandseinsätze würden vom Parlament beschlossen, und darum sei es nur recht und billig, dass die Bundeswehr »so ausgestattet wird, dass unsere Soldaten und Soldatinnen gesund und heil aus dem Einsatz zurückkommen«. Kritikern dieser Politik hielt Kramp-Karrenbauer entgegen: »Auch wir träumen vom Frieden, aber wir wissen, dass dieser Frieden jeden Tag verteidigt werden muss«.

Da in Hamburg am kommenden Sonntag nicht nur das EU-Parlament gewählt wird, sondern auch die Bezirksversammlungen in den sieben Bezirken der Hansestadt, ließ die Unionspolitikerin ein Lob der Kommunalpolitik einfließen. »Es gibt keine große und kleine Politik, sondern nur gute und schlechte«, sagte sie. Die »wirkliche Stärke der Volkspartei CDU« sei, dass sich immer wieder genug Mitglieder fänden, die sich ehrenamtlich in der Kommunalpolitik engagierten.

Zum Schluss von Kramp-Karrenbauers Wahlkampfrede trugen Bedienungen Kanapees mit Lachs, Nordseekrabben und anderen Leckereien auf. Doch die CDU-Chefin hatte nicht viel Zeit zum Essen, sie musste noch zu Wahlkampfauftritten in Bremen und Bremerhaven. Da liege »in der Luft, dass die CDU zum ersten Mal in der Nachkriegszeit stärker als die SPD sein wird und den Bürgermeister stellen kann«, verhieß sie ihrem Publikum. »Dafür lohnt es sich zu kämpfen.«