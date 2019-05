Triggerthema an der Uni

Boris Roessler/dpa Demonstranten protestieren am Mittwoch vor der Goethe-Universität in Frankfurt am Main gegen Kopftuchverbote

Wenn so unterschiedliche Referentinnen wie die Emma-Herausgeberin Alice Schwarzer und die zur islamischen Ahmadiyya-Gemeinschaft gehörende Publizistin Khola Maryam Hübsch auf einer Konferenz sprechen, wie am Mittwoch in Frankfurt am Main, dann ist diese Veranstaltung zumindest kein »Diktatorinnenwitz«. Von einem solchen hatte 2013 die Journalistin Antonia Baum gesprochen, als Schwarzer selbst eine Podiumsdiskussion zum Thema »Prostitution – ein deutscher Skandal« organisiert und dazu vier Menschen eingeladen hatte, die im großen und ganzen ihrer Meinung – nämlich für ein Verbot – waren.

Bei der Konferenz »Das islamische Kopftuch. Symbol der Würde oder der Unterdrückung?«, die in den Räumen der Goethe-Universität stattfand, war Schwarzer nur Gast. Organisiert wurde die Tagung von der Ethnologin Susanne Schröter, die das Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam (FFGI) leitet. Rund 700 Interessierte hatten sich angemeldet. Wer nicht in den Saal mit 150 Plätzen passte, konnte die Veranstaltung per Livestream im Internet verfolgen. Doch Überfüllung war nicht der Grund für die Polizeikontrollen am Einlass.

Trotz Einladung von Vertreterinnen gegensätzlicher Positionen war Schröter in den vergangenen Wochen »antimuslimischer Rassismus« vorgeworfen worden – was weder die Leitung der Hochschule noch der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) nachvollziehen konnten. In dem »sozialen Netzwerk« Instagram posierten überwiegend junge Menschen mit Schildern, auf denen der Rausschmiss der Professorin gefordert wurde. Die zunächst anonyme Initiatorengruppe, als deren Sprecher dann Zuher Jazmati von der Firma Campaign Academy Ltd. mit Sitz in Berlin auftrat, nannte sich »Uni gegen AMR – Kein Platz für antimuslimischen Rassismus« und kündigte Proteste vor Ort an, falls die Veranstaltung stattfinde.

Die Leiterin der Goethe-Universität, Birgitta Wolff, erklärte dazu am 26. April, das Präsidium sei keine »Diskurspolizei«, sondern verteidige die Wissenschaftsfreiheit. Die Feminismus-Referentin des AStA, Fatma Keser, sprach am 30. April im Deutschlandfunk-Interview von einer »Hetzkampagne« gegen die Konferenz. Keser verteidigte Schröter, obwohl sie deren Gästeauswahl dahingehend kritisierte, dass manche Rednerinnen sich »zu positiv zum Kopftuch äußern«. Khola Maryam Hübsch habe in einem Beitrag des Senders HR 2 Kultur von »arrangiertem Kennenlernen« statt von Zwangsehe gesprochen, wie Keser zu bedenken gab.

Neben Hübsch und Deutschlands bekanntester bürgerlicher Feministin, der Kopftuchgegnerin Schwarzer, waren die Soziologin Necla Kelek von der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes sowie die Theologen Dina El Omari und Abdel-Hakim Ourghi eingeladen. Letztere bezeichnen sich beide selbst als Muslime, wobei Ourghi die Verschleierung kritischer sieht als seine jüngere Kollegin. Kelek ist wie Schwarzer entschieden dagegen und betrachtet sie als Symbol der Unterdrückung. Terre des Femmes fordert in Deutschland ein »Verbot der Mädchenverschleierung bis zum Erreichen der Volljährigkeit«, während Jugendliche aktuell ab Vollendung des 14. Lebensjahres als religionsmündig gelten.

El Omari, die selbst einen dunklen Turban trägt, betonte in ihrem Vortrag, Mädchen dürfe nicht von klein auf vermittelt werden, »dass sie nur mit einem Kopftuch komplett in ihrer religiösen Identität sind«. Dies müsse »eine mündige Entscheidung sein«, sagte sie, legte sich aber nicht auf ein bestimmtes Alter fest. Der Koran schreibe Frauen nicht eindeutig vor, ihre Haare zu bedecken, so die Theologin. Vielmehr sei dies eine Empfehlung aus seiner Entstehungszeit, die im historischen Kontext betrachtet werden müsse und mit dem Schutz vor Übergriffen zu tun habe. Wer dies aber als Pflicht der Frau betrachte, stelle sich auf die Seite von übergriffigen Männern. Für manche Frauen sei es aber auch Ausdruck der »Demut vor Gott«. Sie würden sich auch oder gerade allein zum Gebet verschleiern, ohne darauf zu achten, was andere Menschen von ihnen denken. El Omari bekam Applaus, als sie hervorhob, es müsse absolute Freiheit geben, das Kopftuch zu tragen oder auch nicht zu tragen.

Aus Ourghis Sicht grenzen sich Frauen hierzulande aber durch Verschleierung bewusst selbst von der »Mehrheitsgesellschaft« ab. Der gebürtige Algerier erinnerte an den Kopftuchzwang, dem Frauen in anderen Ländern ausgesetzt seien und den Mord an der Schülerin Katia Bengana, die 1994 in einem Vorort von Algier von einem Islamisten erschossen worden war, weil sie sich der Tradition verweigert hatte.

Khola Maryam Hübsch bestand als einzige Rednerin darauf, dass das Kopftuch im Islam ein religiöses Gebot sei. Ihrem Referat gab sie den Titel »Was der Islam zu einem wirklich emanzipierten Frauenbild beitragen kann«, konnte aber nur klären, dass Castingshows wie »Germanys Next Topmodel« nichts dazu beitragen können. Sie versicherte, die Mehrheit der Muslimas, die sich verschleiern, wolle damit nicht nur der Erwartungshaltung von Männern entsprechen und meine es auch nicht politisch. Zu Beginn erwähnte sie, dass Schwarzer sie soeben mit »Hübschchen« angesprochen habe. »Wundert sich noch irgend jemand, dass Alice Schwarzer als alter weißer Mann wahrgenommen wird?« Ein Kopftuchverbot, wie es Schwarzer und Terre des Femmes fordern, nannte Hübsch »verfassungswidrig« und pochte auf die Religionsfreiheit.

Die meisten hier ausgetauschten Argumente zu diesem Triggerthema waren bereits bekannt. Nach Medienberichten fand sich nur ein kleines Grüppchen von Gegendemonstranten vor dem Veranstaltungsort ein. Hinter der Gegenkampagne vermutete Schröter nach einem Bericht des Deutschlandfunks die Gruppe »Realität Islam« – aus ihrer Sicht so etwas wie »islamistische Identitäre, die vorgeben, für die Muslime an sich zu sprechen«. Springers Welt hatte dagegen »Linke« für die Kampagne verantwortlich gemacht. Die Campaign Academy hat allerdings laut ihrer Homepage auch SPD-Funktionäre und Grüne trainiert. Sogar das Auswärtige Amt taucht dort neben Umweltverbänden und IG Metall auf.