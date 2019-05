Amazon die Zähne zeigen

Lisi Niesner /REUTERS Belegschaft und Verdi mit langem Atem: Auftaktstreik 2013 bei Amazon in Bad Hersfeld

Vor ziemlich genau sechs Jahren gab es erstmals in deutschen Versandzentren des Onlinehändlers Amazon Streiks. Den Auftakt machten mehrere hundert Beschäftigte an zwei Standorten im nordhessischen Bad Hersfeld, wo sich der älteste und größte dieser Logistikstützpunkte des Konzernriesen befindet. Zuvor hatte die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) das Unternehmen zu Verhandlungen über einen Tarifvertrag nach den Konditionen des Einzel- und Versandhandels aufgefordert. Kurz nach den Hersfeldern traten auch Beschäftigte am Amazon-Standort Leipzig (Sachsen) in den Ausstand. Inzwischen ist aus den Anfängen des Frühjahrs 2013 eine bundesweite kämpferische Streikbewegung geworden.

Erst Anfang Mai legten die Beschäftigten in mittlerweile fünf Versandzentren die Arbeit nieder: Nach Bad Hersfeld und Leipzig beteiligten sich auch Belegschaftsangehörige in Rheinberg und Werne (beide Nordrhein-Westfalen) sowie in Koblenz (Rheinland-Pfalz) an diesem Langzeitarbeitskampf. »Die Beschäftigten (…) streiken, weil sie existenzsichernde Löhne und gute Arbeitsbedingungen durchsetzen wollen«, erklärte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger. »Sie verlangen, dass Amazon nicht mehr einseitig die Arbeitsbedingungen diktiert.«

Doch das US-amerikanische Unternehmen verweigert sich den Tarifverhandlungen und bestreitet die Zuordnung zum Einzel- und Versandhandel. Man sei ein Logistikunternehmen, heißt es. Immerhin hat der seit sechs Jahren anhaltende Arbeitskampf mittlerweile diverse Entgelterhöhungen und Sonderzahlungen für die Beschäftigten ausgelöst. Gerade die Streiks anlässlich des Schnäppchentages »Black Friday« sowie vor Feiertagen treffen den Onlinehändler empfindlich – auch wenn Unternehmenssprecher regelmäßig behaupten, dass die Ausstände keine Umsatzeinbußen bewirkt hätten.

Während die Mitarbeiter in Deutschland dank ihres Einsatzes und der gewerkschaftlichen Unterstützung Teilerfolge erreicht haben, geht Amazon im Stammland USA mit harten Bandagen gegen vermeintlich faule Beschäftigte vor: Sie erhielten die Kündigung – von einem Algorithmus, wie lebensmittelzeitung-online Anfang Mai berichtete. Die Produktivitätsmessungssoftware im Warenlager Baltimore erfasst die Arbeitsleistung jedes Beschäftigten haargenau. Wer die vorgegebenen Ziele nicht erreicht, bekommt erst eine Verwarnung und dann die Kündigung – der Algorithmus macht es möglich. Öffentlich wurde diese Vorgehensweise bei einem Gerichtsverfahren, das ein betroffener Mitarbeiter angestrengt hatte.

Die Anwältin des Konzerns erklärte, dass die automatisch erteilten Verwarnungen täglich von einem Vorgesetzten überprüft würden. Sei die verwarnte Person aus plausiblem Grund untätig gewesen – etwa wegen einer Toilettenpause – so werde die Verwarnung auch zurückgenommen. Insgesamt seien allerdings in Baltimore bereits mehrere hundert Beschäftigte mittels eines Computerprogramms gekündigt worden, weil sie die Produktivitätsziele nicht geschafft hätten.

Ganz so weit treibt es Amazon an seinen deutschen Standorten noch nicht. Doch dass auch hierzulande die Versandzentren mit immer mehr Technik aufgerüstet werden, ist bekannt. Die Arbeiterinnen und Arbeiter müssen sich diesen technischen Abläufen unterwerfen, die »menschliche Arbeit« werde »durch die verstärkte Digitalisierung und vermehrte Automatisierungsprozesse entwertet«, stellt Orhan Akman von Verdi fest (siehe Interview). Die Betroffenen leiden unter der immer monotoner werdenden Arbeit und fordern gemeinsam mit Gewerkschaft und Betriebsräten, in die Umsetzung technischer Innovationen einbezogen zu werden.

Die Amazon-Kundschaft holt sich indes freiwillig und gegen Geld mit dem Informationsdienst »Alexa« die Überwachung ins Haus. Sobald das Gerät aktiviert ist, zeichnet es fleißig auf und liefert alle Daten an zentrale Amazon-Server in den USA. Auf dem Weg zu immer mehr Macht und Einfluss könnte der Konzern eines nicht so fernen Tages dann auch noch Polizei und Geheimdienst übernehmen.