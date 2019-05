Dauerhaft auf Zeit

Bjoern Kietzmann Protest von wissenschaftlichen Mitarbeitern vor dem Bundesbildungsministerium (Berlin, 2.5.2019)

Mehr als einhundert wissenschaftliche Mitarbeiter demonstrierten nach eigenen Angaben letzten Donnerstag unter dem Motto »Heraus auch zum 2. Mai – damit der Hochschulpakt ein Entfristungspakt wird!« vor dem Bundesministerium für Bildung und Forschung in Berlin. Hier wie auch im Bundesrat gab es in diesen Tagen Beratungen der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) des Bundes und der Länder. In dem Gremium verhandeln die Kultus- und Finanzminister von Bund und Ländern über etwa zehn Prozent der Grundfinanzierung in der Wissenschaft. Unter anderem verständigte sich die GWK auf die Fortsetzung des Hochschulpakts zur »Förderung von Studium und Lehre«.

Am Protest nahm auch Peter Ullrich, der Leiter des Bereichs »Soziale Bewegungen, Technik, Konflikte« am Zentrum Technik und Gesellschaft der Technischen Universität Berlin, teil. Der Soziologe und Kulturwissenschaftler fungierte bei der Aktion als Pressesprecher der Initiative »Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft« (NGAWiss), der ersten bundesweiten Organisation von Mittelbauinitiativen. Ullrich zufolge ist der Protest noch kein Massenphänomen, obwohl mehr als 80 Prozent der Stellen in der Wissenschaft befristet sind. Das sage »einiges über die Schwierigkeit, Menschen in unserem Bereich zu mobilisieren«. Dennoch ist er mit dem Protest zufrieden: »Wir hatten sehr kurzfristig aufgerufen und haben zudem schon fast 15.000 Unterschriften für unsere Petition gesammelt«.

Gemeinsam mit der hochschulpolitischen Referentin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Stefani Sonntag, sowie Matthias Neis, Ansprechpartner in Sachen Hochschule bei der Vereinten Dienstleistungsgwerkschaft (Verdi), überreichte Ullrich die Petition für einen »Entfristungspakt«. Entgegengenommen wurde sie von der derzeitigen Vorsitzenden der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz, Eva Quante-Brandt, die laut NGAWiss Verständnis für das Anliegen der Dozenten gezeigt habe. Darin wird gefordert, dass »die Mittel des Hochschulpakts künftig vollständig und verbindlich für zusätzliche Dauerstellen mit fairem Lehrdeputat« eingesetzt werden.

Seit 2007 regelt das sogenannte Wissenschaftszeitvertragsgesetz, unter welchen Bedingungen die Arbeitsverträge für das wissenschaftliche und künstlerische Personal an staatlichen Hochschulen und Forschungseinrichtungen zeitlich befristet werden können. Im Gegensatz zu allen anderen Berufsfeldern werden durch dieses Gesetz befristete Kettenverträge über einen Zeitraum von bis zu zwölf Jahren praktisch legalisiert. Das Netzwerk NGAWiss fordert seit seiner Entstehung 2017 die Abschaffung des Gesetzes, das in der Praxis eine Ausnahme vom Arbeitsrecht in Deutschland und den EU-Richtlinien zur Befristung darstellt.

»Die ausufernden Befristungen sind eine Zumutung für Beschäftigte wie Wissenschaftseinrichtungen. Hochschulen sind fast mehr damit beschäftigt, den ständigen Wechsel zu bewältigen, als gute Forschung und Lehre zu organisieren«, erklärte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Ute Kittel in einer Mitteilung. Auch der stellvertretende GEW-Vorsitzende Andreas Keller sagte: »Sie (die Minister, jW) müssen jetzt garantieren, dass die Paktmittel künftig zu 100 Prozent für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse eingesetzt werden – Dauerstellen für Daueraufgaben!«

Am Ende haben weder Protest noch Petition genutzt. Im Rahmen des Hochschulpakts, der künftig »Zukunftsvertrag« heißt, stellen Bund und Länder zwar um die vier Milliarden Euro jährlich bereit. Auf Vorgaben für unbefristete Stellen haben sich die Kultus- und Finanzminister am Freitag nicht geeinigt. Die stellvertretende GWK-Vorsitzende und Bundesministerin für Bildung und Forschung, Anja Karliczek (CDU), war dennoch voller Hoffnung: »Als ein Land, dessen Zukunft von seiner Innovationskraft abhängt, brauchen wir exzellent ausgebildete akademische Fachkräfte. Mit dem Vertrag verbinden der Bund und die Länder die Erwartung, dass die Hochschulen nun mehr unbefristete Beschäftigungsverhältnisse schaffen, um dem akademischen Nachwuchs größere Sicherheit zu geben.«

Der stellvertretende GEW-Vorsitzende Keller begrüßte, dass der »›Zukunftsvertrag‹ ab 2021 auf unbefristete Zeit laufen wird«. Absolut unverständlich sei jedoch, »dass die aus dem Pakt finanzierten Dozentinnen und Dozenten weiterhin semesterweise geheuert und gefeuert werden können«.