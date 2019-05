Lehre im Leerlauf

Fabian Stratenschulte/dpa Voller Saal, leere Kassen. Vorlesung an der Ruhr-Universität in Bochum (17.10.2011)

Deutschlands Hochschulen sind seit Jahren überfüllt und unterfinanziert, die personelle und räumliche Ausstattung ist minderwertig und die Betreuung der Studierenden unzureichend. Dabei soll und wird es bleiben. Die am Freitag der Vorwoche von Bund und Ländern in der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) getroffenen Vereinbarungen zur Fortführung des Hochschulpakts werden bestenfalls dazu führen, die dürftigen Standards an Universitäten, Fach- und Kunsthochschulen zu halten. Womöglich wird der klägliche Status quo in Zukunft sogar noch verschlechtert.

Warum das? 2007 erstmals aufgelegt, um dem durch doppelte Abiturjahrgänge, eine politisch forcierte Bildungsexpansion sowie die später ausgesetzte Wehrpflicht verursachten Run auf die Hörsäle zu begegnen, hat diese Förderung – obwohl etliche Milliarden Euro schwer – über die Jahre faktisch wie ein Kürzungsprogramm gewirkt. Zwar studieren nun deutlich mehr Menschen als früher, dafür aber zu schlechteren Bedingungen. Der Kostenansatz eines aus Paktmitteln geschaffenen Studienplatzes ist seit 2011 bei 6.500 Euro pro Jahr eingefroren, trotz gestiegener Löhne und Preise. Demgegenüber schlug nach einer Studie des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie (FiBS) für die Konrad-Adenauer-Stiftung ein Bachelorstudium schon seinerzeit mit im Schnitt 8.700 Euro jährlich zu Buche. Der Effekt: Die mit dem Hochschulpakt ausgeweiteten Kapazitäten schmälern sukzessive die Ausgaben für jeden einzelnen Studenten.

So wird es weitergehen. Nach dem von den Wissenschafts- und Finanzministern von Bund und Ländern in der GWK gefassten Beschluss will der Bund von 2021 bis 2023 jährlich 1,88 Milliarden Euro und in den Folgejahren 2,05 Milliarden Euro für das Nachfolgeprogramm bereitstellen, das »Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken« heißen wird. In derselben Größenordnung wollen die Länder das Projekt kofinanzieren. Allerdings lag schon der langjährige Durchschnitt der Bundeszuweisungen bei über 1,9 Milliarden Euro, wird also zunächst sogar noch einmal gedrückt. Und was danach an Aufwuchs kommt, wird schnell von der Inflation aufgefressen sein. Dagegen rechnen die Kultusminister noch auf lange Sicht mit hohen Studienanfängerzahlen auf dem Level von jährlich rund 500.000, wo sie sich seit Jahren bewegen. Bei praktisch stagnierenden Gesamtausgaben werden absehbar auch die Pro-Kopf-Aufwendungen unverändert mager bleiben.

Spielräume zur Qualitätssteigerung hätten sich ergeben können, wären die Hochschulrektorenkonferenz (HRK), der Wissenschaftsrat, Gewerkschaften und Studierendenverbände mit ihrer Forderung nach einer Dynamisierung der Finanzzuweisungen nicht bei der Bundesregierung abgeblitzt. Den außeruniversitären Forschungseinrichtungen wie der Max-Planck-Gesellschaft oder der Leibniz-Gemeinschaft werden im Rahmen des Paktes für Forschung und Innovation seit jeher Etatsteigerungen von drei Prozent pro Jahr gewährt. Gemäß der ebenfalls am Freitag getroffenen Anschlussregelung für das Programm machen sich allein diese automatischen Zuwächse mit 17 Milliarden Euro bis zum Jahr 2030 bemerkbar. Insgesamt sollen die öffentlichen Forschungsinstitute im kommenden Jahrzehnt 120 Milliarden Euro an öffentlichen Geldern einstreichen. Für den Hochschulpakt sowie den Qualitätspakt Lehre machen Bund und Länder nur knapp über 41 Milliarden Euro locker. Daran erkennt man, wo die Prioritäten liegen.

Mit den Vereinbarungen »werden wir die hohe Qualität in Studium und Lehre weiter steigern«, behauptete Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) am Freitag angesichts der erzielten Einigung. Man darf gespannt sein. Denn es soll nicht nur das Budget des eigens für die Verbesserung der Lehrsituation 2011 geschlosenen Qualitätspakts um 50 Millionen Euro auf dann nur noch 150 Millionen Euro jährlich gekürzt werden. Nein, die Ministerin hat in den Verhandlungen auch ihre Position, wonach aus Mitteln des Hochschulpaktes nur noch Dauerstellen an den Hochschulen einzurichten wären, geräumt (siehe Interview unten). Heute arbeiten bis zu 90 Prozent aller Beschäftigten im akademischen Mittelbau auf Basis von Zeit- und Kettenverträgen. Die Zahl prekärer Jobs hat sich insbesondere mit dem Hochschulpakt deutlich erhöht, und bei den Professorenstellen wird »gespart«. Heute hat sich ein Uniprofessor im Schnitt um 66, in manchen Fächern mitunter um über 90 Studierende zu kümmern.