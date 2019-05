Dresdner NPD-Aufmarsch ausgebremst

Jörg Schurig/dpa-Zentralbild/dpa Im nachhinein werfen Nazigegner der Polizei vor, Neonazis bei der Überwindung der Blockade unterstützt zu haben (Dresden, 1.5.2019)

Die NPD hatte mit Bundes- und auch europäischer Prominenz nicht gegeizt, als ihr Jugendverband, die Jungen Nationalisten (JN), am 1. Mai in Dresden zur Demonstration rief. Und so kam Udo Voigt, langjähriger Vorsitzender der faschistischen Partei und einziger Abgeordneter der Nationaldemokraten im Europaparlament. Auch der aktuelle Vorsitzende Frank Franz war in die sächsische Landeshauptstadt gereist. Ebenso Jens Baur, NPD-Landesvorsitzender, sowie der tschechische Nationalist Tomas Vandas. Auch Peter Schreiber, Spitzenkandidat der NPD bei den anstehenden Landtagswahlen, fehlte nicht.

Doch statt der erwarteten 400 Teilnehmer versammelten sich lediglich etwas mehr als 100 Neonazis vor dem Bahnhof Dresden-Neustadt zur Eröffnungskundgebung unter dem Motto »Sozial geht nur national«. Dieses fanden die Aktivistinnen und Aktivisten von »Dresden nazifrei« ebenso wie die Tatsache, dass die NPD ausgerechnet am 1. Mai anlässlich des Arbeiterkampftags durch Dresden marschierte, reichlich perfide. Auf der Gegendemonstration erklärten die Nazigegner vom Lautsprecherwagen: »Unser Sozialismus wäre international.« Er wäre »solidarisch mit allen Ausgebeuteten und Unterdrückten«. Ursprünglich war der 1. Mai 1889 auf dem Gründungskongress der II. Sozialistischen Internationale als Kampf- und Aktionstag der Arbeiterinnen und Arbeiter ins Leben gerufen worden, um deren Forderungen nach besseren Arbeits- und Lebensbedingungen sowie einer sozialistischen Zukunft Nachdruck zu verleihen. Und so bedauerten auch die Aktivistinnen und Aktivisten von »Dresden nazifrei«, dass man an diesem Tag Faschisten bekämpfen müsse.

In der Dresdner Neustadt machte der Zug vor dem »Café 24« Halt, in dem in der Nacht zum 20. April Neonazis den Geburtstag Adolf Hitlers gefeiert und danach herbeigeeilte Antifaschistinnen und Antifaschisten attackiert hatten. Am Schlesischen Platz vor dem Bahnhof Dresden-Neustadt protestierten die Demonstranten in Hör- und Sichtweite der Auftaktkundgebung der JN. Vertreter des Bündnisses »Dresden nazifrei« erinnerten in einem Redebeitrag an die Dresdner Jüdinnen und Juden, die von dort aus in die Vernichtungslager der Nazis deportiert wurden.

In der Folge wurde die JN-Demonstration mehrfach durch Sitzblockaden ausgebremst und musste umgeleitet werden. Die Nazigegner werfen dabei den Polizeikräften vor, die Neonazis bei der Überwindung der Blockade unterstützt zu haben. Schließlich wurde die Route der NPD-Jugend aufgrund der antifaschistischen Proteste deutlich verkürzt. So war schon am Bahnhof Mitte Schluss. Der Weg durch die Innenstadt zum Hauptbahnhof blieb den Rechten in diesem Jahr versperrt.