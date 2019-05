Sieger und Besiegte

Waleri Faminski / private Sammlung von Arthur Bondar Ratlosigkeit inmitten der Trümmer: Eine Frau steht mit ihrer Habe auf einer Brücke in Berlin-Mitte, die über den Spreekanal führt

Vom 22. April bis 24. Mai 1945 begleitete der sowjetische Fotograf Waleri Wsewolodowitsch Faminski (Valery Vsevolodovich Faminsky) (1914–1993) die Rote Armee als Frontfotograf bei den Kämpfen um Berlin und hielt die Situation von Siegern und Besiegten in einer völlig zerstörten Stadt fest. Seine eigentliche Aufgabe bestand darin, die Rote Armee, ihre Verletzten, deren Bergung und Versorgung zu dokumentieren. Doch nutzte er die Anwesenheit in der Ruinenstadt und erweiterte seine Perspektive.

Er fing Szenen ein, die das Überleben in der Trümmerlandschaft dokumentieren und die ersten zivilisatorischen Maßnahmen in der desaströsen Lage zeigen. Faminskis Fotografien, und das unterscheidet sie von bislang bekannten Bildern wie zum Beispiel von Jewgeni Chaldei, zeugen von einer Empathie nicht nur für die von kriegsbedingten Entbehrungen und Strapazen gezeichneten Rotarmisten, sondern auch für das Schicksal der deutschen Bevölkerung. Eine ältere Frau samt ihrer verbliebenen Habe wartet ratlos an einer Brücke in der Wallstraße. Hinter ihr öffnet sich das Panorama der völlig zerstörten Häuserfront am Ufer des Spreekanals. Dann aber sind auch wieder lachende und glückliche Gesichter von meist jungen Menschen zu sehen, die erleichtert und freudig die Nachricht von der Kapitulation der Wehrmachtsleitung aufnehmen. Das bedeutet nicht nur die Befreiung von einem mörderischen Regime, sondern vor allem das Ende des Krieges.

Die Rotarmisten auf den Bildern von Faminski wirken nicht wie glorreiche Sieger. Ihre lädierten und bandagierten Körper erzählen von den harten Kämpfen und erinnern gleichzeitig daran, wie viele von ihnen den Kampf gegen die deutschen Faschisten mit dem Leben bezahlen mussten. Bis heute werden weder die sowjetischen Soldaten noch die vielen Millionen Menschen in der UdSSR, die von der deutschen verbrecherischen Wehrmacht und ihren Einsatztruppen ermordet wurden, im offiziellen Gedenken in Deutschland berücksichtigt. Im Gegenteil, die antisowjetische Hetze ist einer antirussischen Propaganda gewichen, in der die Verdienste um die Niederschlagung des Faschismus völlig ausgeblendet werden.

Einem Zufall ist es zu verdanken, dass Faminskis Bilder an die Öffentlichkeit gelangten und nun in dem sorgfältig edierten Band im Verlag Buchkunst Berlin vorliegen. Arthur Bondar (*1983), ein ukrainischer Fotograf, dessen Großmütter als Zwangsarbeiterinnen nach Deutschland verschleppt worden waren, hat sich auch in seinem eigenen fotografischen Werk mit den Nachwirkungen und den Überlebenden des Kriegs befasst. Als Bondar 2016 eine Anzeige im Internet entdeckte, in der Negative eines sowjetischen Fotografen aus dem Zweiten Weltkrieg angeboten wurden, reagierte er sofort und erwarb von Verwandten Faminskis das Konvolut. Schnell wurde ihm klar, welchen Schatz er gehoben hatte, und er veröffentlichte 2017 eine Auswahl an Bildern in einem Buch in kleiner Auflage in russischer Sprache, das aber längst vergriffen ist. Umso erfreulicher ist nun, dass Faminskis Fotografien wieder als Publikation vorliegen.