»Es ist eine Fabrik«

Sven Hoppe/dpa »Eine Rettungsstelle kann man, wenn man krank ist, kaum überleben«

Es war an einem Donnerstag, da ging ich nach einer einwöchigen schweren Grippe, in deren Verlauf ich nächtelang kurzatmig war, hohes Fieber und eine schmerzhafte Bronchitis hatte, zu meiner Hausärztin. Eine Virusgrippe, da kann man nichts machen, viel trinken, inhalieren, fiebersenkende Zäpfchen, hatte sie gesagt.

Die Grippe hatte ich von einer Freundin, die bei mir übernachtet hatte und plötzlich krank wurde. 40 Grad Fieber von jetzt auf gleich, ohne Schnupfen, ohne Erkältung, mit einem allmählich stärker werdenden Husten. Da ich seit über 15 Jahren nie Fieber hatte, waren 40 Grad schon sehr alarmierend. Ich lag also fast im Koma, die ersten Tage und Nächte in Schmerz und Fieberträumen versunken. Nach einer Woche wurde es besser, allerdings hatte sich der Husten verstärkt. Prima, dachte ich, jetzt huste ich wenigstens ab.

An diesem Tag hatte ich mich schon beinahe gesund gefühlt. So hatte ich mich daran gemacht, den Tannenbaum aus der Wohnung zu bekommen, hatte ihn ins Auto gewuchtet, hatte noch vor einzukaufen und war bei der Ärztin vorgefahren. Als ich dort ankam, wunderte ich mich, dass ich die Treppe nicht hochkam. Am Ende der Treppe war eine Menschenschlange, ich wunderte mich, dass ich nicht wie die anderen stehen konnte, sondern mich setzen musste. Nach anderthalb Stunden konnte ich den Kopf nicht mehr oben halten, musste ihn mit der Hand abstützen.

Als ich drankam, sah die Ärztin mich an und sagte: »Um Gottes Willen, was ist denn mit Ihnen passiert?« Und als sie mich abhorchte, sagte sie: »Die Lunge.«

Nach der Fiebermessung begannen hektische Aktivitäten. Schwestern telefonierten nach einem Rettungswagen. »Sofort ins Krankenhaus!« sagten sie. »Sie brauchen Antibiotika, es kommt auf jede Minute an!« Als der Rettungswagen kam, konnte ich schon nicht mehr allein gehen, aus dem Augenwinkel sah ich weiter weg mein Auto stehen, dachte daran, dass ich wen anrufen müsste, hatte ja nicht mal eine Zahnbürste dabei.

Zwei Sanitäter mussten mich stützen. Auch das Sprechen fiel mir zunehmend schwerer, der Atem war flach und keuchend geworden. Bei der Ärztin hatte ich noch ein letztes Glas Wasser bekommen, es war elf Uhr am Vormittag.

Auf der Rettungsstelle wurde ich von netten Sanitätern in einen Warteraum gefahren, in dem sieben andere Menschen saßen. Auf einer Mattscheibe flimmerten Nachrichten. Keiner sagte ein Wort, alle saßen nur da, umgeben von lähmender Stille. Ärzte und Schwestern hörte man geschäftig durch viele Räumen hin- und herrennen, man hörte sie einander etwas zurufen, hörte sie lachen, telefonieren, Anweisungen geben.

Ich drohte aus dem Stuhl zu kippen. Irgendwann bekam ich Durst. Mist, dachte ich trübe, ich muss was trinken. Zum Wasserautomaten kam ich nicht, der Gang war zu eng. Ein anderer Patient erbarmte sich, half mir, einen Weichplastikbecher mit eiskaltem Wasser zu bekommen.

Um 14 Uhr fuhr man mich in ein Behandlungszimmer. Ein Mann kam, auf dessen Kittel ich verschwommen »Hospitant« lesen konnte. Er fragte nach meinen Daten, fixierte mich. Eine Schwester kam dazu, legte mir eine Kanüle in die Hand, entnahm vier Röhrchen Blut. Sie hielt mir auch ein Fiebermessinstrument, das wie eine kleine Pistole aussah, für den Bruchteil einer Sekunde ans Ohr. »Kein Fieber«, schnarrte sie, während sich ihr Gesicht übellaunig verfinsterte. Ich wunderte mich, denn meine Augen brannten, mir war heiß und ich zitterte. Aber ich unterdrückte aus taktischen Gründen den Impuls zu widersprechen. Sie ließ mein Blut in Röhrchen laufen und machte sich daran, den Blutdruck zu messen. »110 zu 70, auch normal«, schnarrte sie und schüttelte den Kopf. Sie verzog den Mund, machte ein mürrisch-gelangweilt-verärgertes Gesicht. Als ich husten musste, schrie sie mich an: »Husten Sie mich gefälligst nicht an, ich will nicht auch noch krank werden!«

Der Hospitant mühte sich derweil um Höflichkeit. Allerdings kamen die Sätze wie auswendig gelernt aus seinem Mund, er schaute mich zwar an, aber dieses Anschauen war mehr ein Scannen – ohne jede innere Beteiligung. Der Mann hatte hellgraue Augen, kurze schwarze Haare, war sehr schmal und hatte rote Flecken am Hals. Immer wieder musste ich diese Flecken anschauen. Er wiederum hatte offenbar meine Nasenwurzel im Blick. Seine Sätze waren nur schwer zu verstehen. Als ich erzählen wollte, was passiert war, blieben mir nach kurzer Zeit die Worte im Hals stecken. Er fragte nach meiner Adresse. Die Zeit, die man ihm gestattete, Patienten zuzuhören, schien knapp bemessen. »Erst mal machen wir jetzt ein Röntgenbild, dann sehen wir weiter.« Mit diesen Worten fuhr er mich zurück in den Wartebereich. Der Transportdienst würde gleich kommen.

Nach einer Stunde weiteren Wartens, Röchelns und Hustens fragte ich mich, wie ich das Ganze beschleunigen könnte. Sehnsüchtig schaute ich in Richtung Röntgenabteilung. Sie lag im selben Flur hinter einer Glastür. Ein Transportdienst war nicht zu sehen. Ich beschloss, allein dorthin zu rollen. Eine Rettungsstelle kann man, wenn man krank ist, nicht überleben!

Inzwischen war es 15 Uhr. Ich fühlte mich krank, elend, verlassen, keuchender Husten schüttelte mich alle paar Minuten. In der Röntgenabteilung kam ich vielleicht deshalb bald dran. »Tief einatmen«, befahl die Fachkraft, bevor sie aus dem Raum lief und die Tür hinter sich schloss. Ich atmete flach, die Lunge entfaltete sich nicht, hustete zehn Minuten lang. Zurück im Wartebereich rollte ich zum Tresen und fragte, ob ich nicht irgendwo liegen könnte. Die Schwestern schauten ungläubig, lachten. Ich musste es mehrmals und lauter sagen. Dann der nächste Hustenanfall.

Eine der Schwestern kam wortlos hinter dem Tresen hervor und eilte voraus in einen Bereich, wo leere Liegen standen, durch überlautes Hantieren machte sie klar, dass es eine Anmaßung sei, an meiner Stelle eine Liege zu fordern. Mir war das inzwischen egal. Auf der Liege keuchte und hustete ich weiter bis 16 Uhr. Keiner kam, allmählich wurden Hunger und Durst mörderisch. Ich sprach eine vorbeihastende Schwester an: Ob es die Möglichkeit gäbe, ein wenig Essen und Trinken irgendwo … »Was?« Die Schwester sah mich an, als sei ich verrückt: »Dafür haben wir gar keine Erlaubnis«, sagte sie. Weg war sie.

Mit dem Handy rief ich meine Ärztin an, heulte gleich los. »Ich habe Hunger«, sagte ich unter Tränen, »außerdem muss ich trinken, die geben mir hier nichts!« In der Folge setzten ungeahnte Kräfte ein. Ich kletterte von der Liege, setzte mich zurück in den Rollstuhl und rollte zum Schwesterntresen, wo ich fürchterlich husten musste. »Bitte gehen Sie zurück in den Wartebereich!« schrie mich ein Weißkittel an. »Ich wollte nur fragen, wo das Klo …« »Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind?!« schrie nun eine andere, »Sie sind hier nicht die einzige, verschwinden Sie vom Schwesternportal!«

Da sah ich den jungen Hospitanten, den mit den Flecken am Hals, hinten im Raum stehen. Ich rief ihm zu, ob es schon ein Ergebnis des Röntgenbilds gäbe? Ja, ist gut, und mit den Händen deutete er mir abwehrend an, dass er bald kommen würde. Dürfte ich dann kurz zur Cafeteria rollen, ich müsse dringend etwas essen und trinken, fragte ich weiter. »Wenn Sie in einer halben Stunde wiederkommen!«

Mühsam fuhr ich in den Hauptflur. Es war klar, dass ich den langen Weg zur Cafeteria niemals schaffen würde. Ich sprach einen Pflegeschüler an: »Kein Problem«, sagte er und in rasanter Fahrt ging es nach vorn. War das gut! Ich überschüttete ihn mit Danksagungen: »Es ist so nett, Sie wissen gar nicht, wie nett das ist!« Und: »Das werde ich Ihnen niemals vergessen!« Der junge Mann begriff nicht ganz, sagte: »Ist doch klar, kein Problem, ich muss da sowieso lang.« Die Leute im Restaurant schienen auch nett, sahen mich an, waren höflich, gaben ein Tablett raus, Suppe, ein Glas Wasser und Tee. Zum Glück hatte ich Geld dabei. »Danke«, sagte ich immer wieder, wie ein Trottel.

Als ich mich am Tresen zurückmeldete, schnarrte es von oben: »Stören Sie uns nicht!« Die Schwestern schauten nicht. Ich machte, dass ich auf meine Liege kam, sank alsbald in einen Strudel von Traumfetzen, abgerissene Sätze drehten sich im Kreise.

Es war 18.30 Uhr, als ich das nächste Mal nachzufragen wagte, und der Rotgefleckte endlich kam. »So«, sagte er, schon von weitem wedelte er mit den Entlassungspapieren: »Es ist nichts, Sie haben keine Lungenentzündung, Fieber auch nicht, alle Werte stabil, wir haben alles schon fertig gemacht, hier ist der Brief, Sie können gleich nach Hause.«

Ich sah ihn an und keuchte. In meiner Lunge rasselte es. Der Mann sah mich an. Einen Moment stutzte er. Meine Augen brannten, mein Gesicht muss knallrot vom Fieber gewesen sein. »Ich habe aber das Gefühl«, wagte ich zu krächzen, »dass das Fieber etwas gestiegen ist.« Da sah er mich an und merkte, dass er einen kranken Menschen vor sich hatte. Er lief und kam mit einem Thermometer wieder, ließ es diesmal länger drin als eine halbe Sekunde und siehe da: Das war die Wende.

Eine halbe Stunde später kam eine junge Internistin mit Pferdeschwanz. Sie sah angenehm frisch aus. Das Ansteigen des Fiebers, sagte sie, sei der Grund, aus dem sie mich nun doch hierbehalten würden, es sei zwar etwas schwierig mit Betten momentan, aber sie hätten sich bemüht und ausnahmsweise noch eines gefunden.

Das war um 19.30 Uhr. Sie holte ihr Stethoskop heraus, und ich, die ich gegen 11 Uhr aus einer Arztpraxis mit dem Verdacht auf Pneumonie im Krankenwagen eingeliefert worden war, wurde das erste Mal mit einem Stethoskop abgehört. »Oh«, sagte die Internistin, als sie das Rasseln und Brummen, das Röcheln und Brodeln hörte: »Oh«. Mehr nicht, nur das: »Oh!«

Leider bekam ich dann einen länger andauernden Hustenanfall, in dessen Verlauf eine Ladung gelben Eiters aus meinem Hals quoll und geradewegs auf der gestreiften Bettdecke landete. »Tschuldigung«, röchelte ich.

Dann ging es los: Schwestern in blauen Kitteln rauschten heran, fuhren ohne Erklärung mein Bett in einen Raum, in dem mehrere andere Betten in kleinen abgetrennten Bereichen lagen, schlossen mich an einen Monitor an, entnahmen Unmengen an Blut, das sie in Flaschen mit irgendwelchen Substanzen abfüllten, und hängten mich schließlich an einen Tropf.

Die Schwestern liefen wie Automaten. Sie schauten mich nicht an, nur die Geräte. Sie hantierten schnell und gewandt. Ihre Gesichter machten einen chronisch genervten Ausdruck. »Kein Fieber«, sagte eine, die mir noch mal das Fieberthermometer für eine Viertelsekunde ans statt ins Ohr gehalten hatte. »Und dann so ein Zirkus!«

Nächster Halt EKG: Eine zog mich aus und klebte meine Brust mit weißen Punkten voll, in die sie etwas stöpselte. Schnüre hingen an mir herum. Das Messinstrument wurde eine halbe Minute laufen gelassen, die herauskommenden Papiermassen bis auf ein kleines Stück von 20 Zentimetern sofort in den Mülleimer geworfen. Das weiße Blatt flatterte auf einen Tisch.

»Schwester!«, ruft da eine andere Patientin, »könnte ich bitte auf die Toilette?« »Seien Sie still, ich bringe ihnen gleich einen Schieber«, ist die Antwort. »Muss das denn sein?« klagt sie mit verwaschen leiser Stimme, als sei sie eben aus einer Narkose erwacht oder schon sehr alt. »Aber das kann ich doch nicht! Bitte, Schwester, kann ich nicht auf die Toilette gehen?« Sie beginnt zu weinen. »Ach was, haben Sie sich nicht so!«

Nach einer Pause: »Gut, dann müssen wir eben katheterisieren!« Die Frau mit der verwaschenen Stimme fragt: »Warum sind sie nur immer so böse?« Ich denke: Prima! Genau! Gute Frage! »Wir sind nicht böse«, rufen beide Schwestern gleichzeitig und lachen: »Das sieht ganz anders aus, wenn wir böse werden!« Als nächstes höre ich die eine der beiden Schwestern schreien: »Beine auseinander!« Und noch mal lauter: Bei-ne aus-ein-an-der!!!« Die Patientin jammert. »Was haben Sie denn? Das tut nicht weh!!!« »Aua«, schreit die Frau. »Jetzt machen Sie schon!« Geräusch, als zwänge sie die Beine auseinander. Die Frau schreit: »Hilfe!«

Eine weitere Pflegekraft mischt sich ein: »Das kann gar nicht weh tun! Ich habe das selbst schon erlebt, es tut nicht weh!« Doch die arme Frau fühlt etwas anderes, sie hat darauf alles Recht der Welt, sie muss nicht so fühlen, wie es ihr irgend jemand vorgibt. Unverändert weint, schreit und wehrt sich die Arme gegen das Einführen eines harten Gummischlauches in ihre Harnröhre.

Ich liege da, und mir wird heiß. Vor Fieber, vor Wut und Ohnmacht. Normalerweise mische ich mich ein, jetzt halte ich den Mund. Es reicht nur zu einem Stöhnen, zu einem demonstrativ missbilligenden Räuspern. Nun muss ich auch selbst zur Toilette, zu allem Überfluss. Ich warte erst, bis sie drüben fertig sind, frage dann vorsichtig, ob ich auch kurz mal auf … Die Antwort ist dieselbe wie vorhin: »Wir bringen Ihnen gleich einen Schieber!« Es dauert ewig, bis ich merke, dass ich es geschafft habe, in den flachen kalten Topf aus Edelstahl, der mir unter dem Hintern klebt, Wasser zu lassen. Unbequem und merkwürdig ist es, im Liegen den Urin überall herablaufen zu spüren.

Eine weitere Stunde ist vergangen. Wieder Blutabnahme, sie suchen das Blut im Ohr, im Finger, überall, finden es nicht, dann haben sie etwas herausgedrückt, aber jetzt ist die Maschine kaputt. Währenddessen hänge ich an einem NaCl-Tropf, Salz und Wasser, kreislaufstabilisierend, immer noch kein Antibiotikum, ich huste weiter, der Eiter sammelt sich in meinem Mund. Ich wage zu sagen, dass ich wirklich gut drei Liter trinken könne, statt hier zu liegen und alles durch die Vene zu bekommen. »Das ist so verordnet worden!« schnarrt es zu mir rüber, »können wir auch nicht ändern«.

Zwei Krankenschwestern rennen ununterbrochen hin und her, die eine trägt graugelbe Schminke wie eine Maske, die andere sieht unablässig nach oben, kontrolliert aufmerksam die Monitore. Die Schwester, die an mir herummacht, sieht dagegen immer nach unten, selbst wenn sie direkt an meinem Bett sitzt. Sie hantiert geschäftig, ihre Bewegungen sind schnell, sie fummelt hier und da, rennt hin und her, tut, als hätte sie viel Arbeit und stöhnt darüber. Dabei vermeidet sie jeden Blickkontakt. Es ist, als habe man ihr eingebleut, niemals Patienten in die Augen sehen. Als ob sie Angst hätte, sich an meinem Blick zu verbrennen. Ihre Miene verrät schlechte Laune, unterdrückte Wut. Es scheint eine Gefahr von mir auszugehen. Sie könnte erkennen: Da liegt ein Mensch.

Der Tropf läuft langsam, eine weitere halbe Stunde vergeht. Merkwürdig, zu trinken haben sie mir den ganzen Tag nichts gegeben, denke ich, und jetzt dieses Theater. Es wirkt wie nach Plan, eine Routine, hunderttausendmal so und nicht anders, bei allen.

Nebenan wird die Frau mit dem Katheter, die zu einem Kopf-MRT soll, von Sanitätern abgeholt. Diese verkünden fröhlich, dass es nun nach Hause geht. »Wirklich?« staunt die Patientin: »Ach ist das schön!« Nur nach Hause wolle sie! »Ach, sind Sie nett«, sagt sie, »so nett und freundlich, danke, danke dafür!« »Nichts für ungut«, sagen die mit den gelben Westen.

Bei mir kommt nun der Tropf mit dem Antibiotika, weiterhin spricht niemand ein Wort mit mir. Es ist eine Fabrik, denke ich wieder, eine Fabrik. Und wir sind die Autos, die auf dem Fließband vorbeirollen.

Ich wage eine Frage an die dick Geschminkte: »Sie haben wohl ganz schön viel zu tun hier, wie?« Keine Antwort, der Mund verzieht sich noch eine Spur weiter nach unten. »Da macht es Ihnen wohl gar keinen Spaß, hier zu arbeiten?« Vernichtender Blick in meine Richtung, haarscharf an mir vorbei, höhnischer Seitenblick, wütendes Grinsen: »Darauf werde ich Ihnen nicht antworten!« Lag die Betonung auf »Ihnen« oder auf »nicht«? War nicht genau auseinanderzuhalten.

Das war das einzige, was ich an Widerstand gewagt habe. Nachher werde ich sicher kein Abendbrot mehr bekommen, denke ich trübsinnig vor mich hin. Gegen 20.30 Uhr komme ich endlich »auf Station«. Das Zimmer ist grünlich, ich grüße eine Bettnachbarin, huste und entschuldige mich dafür, dass es schon so spät ist und sie aus dem Schlaf gerissen wird. Eine Schwester kommt. Sie hat blonde kurze Haare und klare Augen, sieht mich freundlich an und fragt, was ich möchte. Ich wundere mich, dass sie nicht vorzuhaben scheint, mich anzuschnauzen, mir einen Vorwurf zu machen. Ich sehe, dass sie freundlich guckt, es dauert, bis ich begreife, dass sie eine Frage an mich gerichtet hat.

Ich lächele sie dümmlich an, frage vorsichtig, ob ich eventuell etwas zu essen haben könnte. »Klar«, sagt sie. »Was möchten Sie denn? Brot, Brühe, Wurst?« In mir verbreitet sich Wärme, ich bin so froh! Die erste Pflegekraft, die mich heute wie ein Mensch behandelt. »Sind Sie aber nett«, sage ich. »Ich bin wohl direkt ins Paradies gekommen.« Die Schwester lacht.