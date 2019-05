Nicht nur Pariser Kommunardin

Gemeinfrei Die Verhaftung der Louise Michel, Gemälde von Jules Girardet, 1871

Die Revolutionärin Louise Michel gilt als Symbolfigur der Pariser Commune, welche die soziale Geschichte Frankreichs und die Entwicklung des sozialistischen Feminismus prägte. Kaum einer Vertreterin der französischen Frauen- und Arbeiterbewegung sind so viele Biographien und Romane gewidmet worden wie der Kommunardin Louise Michel. Ob in Französisch, Deutsch, Spanisch oder Englisch. Die Vielseitigkeit, die Leidenschaft und Unerschrockenheit der revolutionären Intellektuellen und sozialistischen Aktivistin faszinieren. Die Revolutionärin war auch Feministin, Dichterin, Soziologin, Ethnologin, Sprachwissenschaftlerin, Botanikerin, Zeichnerin …

Und Louise Michels mutige Kämpfe gegen Ausbeutung und Unterdrückung, gegen Armut, Unrecht und Frauendiskriminierung, gegen Krieg, Kolonialismus und Rassismus, für eine kindgerechte Erziehung, ein respektvolles Verhältnis zu Natur und Tieren und für eine sozialistische Gesellschaft haben an ihrer Aktualität nichts verloren.

In »Die Anarchistin und die Menschenfresser« – leider ein irreführender und kolonialistisch anmutender Titel – schildert Eva Geber, die Gründerin und langjährige Redakteurin des österreichischen feministischen Magazins AUF – Eine Frauenzeitschrift, in einem Ich-Monolog die Entwicklungsstationen ihrer Heldin: Die alte Louise erinnert sich an ihre freie Kindheit als »Bastardin« in der Haute-Marne und ihre Erziehung im Geist der Aufklärung, an ihre Freundschaft und Korrespondenz mit dem Schriftsteller Victor Hugo, an ihre Lehrtätigkeit und die Einführung neuer Lehrmethoden, an die Kämpfe der Pariser Commune, an die Deportation nach Neukaledonien und ihr Leben danach als Autorin, Rednerin und Inhaftierte.

Weder Roman noch Sachbiographie, die Ich-Erzählung bringt – abgesehen von den Abschnitten und einfühlsam übersetzten Gedichten über Neukaledonien – zwar wenig Neues, was in Michels Memoiren und Büchern nicht bereits stehen würde, aber sie ist spannend und schön geschrieben und führt uns in die Aktualität der Kämpfe für eine gerechte Welt. Bei der Anführung von Hungerdemonstrationen denkt man an die Gelben Westen.

»Man hat am Ende dieses Buches ein bisschen weniger Fortschrittsstolz und ein wenig mehr Zukunftshoffnung«, schreibt die österreichisch-US-amerikanische Schriftstellerin und Überlebende des Holocaust Ruth Klüger im Vorwort.

Über Louise Michels Arbeit und Leben im Straflager auf Neukaledonien, einen in Deutschland bisher wenig bekannten Aspekt, erfahren wir vor allem im hübsch gestalteten Bändchen »Texte und Reden«. Die Autorin hat einige der von Michel am Ort ihrer Deportation gesammelten poetischen Legenden der »Kanaken«, der indigenen Bevölkerung, übersetzt, die hiermit erstmals in deutscher Sprache erscheinen. Zur Auswahl aus Michels umfangreichen Werk gehören auch wichtige Reden und politische Texte der Revolutionärin, unter anderem über Feminismus, über ihren Prozess vor dem Kriegsgericht 1871, ihre Visionen von einem guten Leben für alle (»Das neue Zeitalter«) und über die Anarchie als »die Ordnung durch Harmonie«. Ein Textauszug aus Michels »La Commune« hätte hier noch gut gepasst und das Bild der Revolutionärin ergänzt, die ihr Leben den Ausgegrenzten und Diskriminierten widmete – ein Kapitel, das allerdings im ersten Buch ausführlich behandelt wird.