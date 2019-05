Party, Sonne, Klassenkampf

Bjoern Kietzmann Für Immobilienkonzerne wie für die Polizei ein »Sicherheitsrisiko«: »Gespenster« der Enteignung in Berlin-Grunewald am 1. Mai

Insgesamt mehrere hunderttausend Menschen haben am Mittwoch bundesweit anlässlich des Tags der Arbeit an Demonstrationen und Kundgebungen teilgenommen. An den traditionellen Protesten des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) beteiligten sich, Angaben des DGB zufolge, 382.000 Menschen. In Brandenburg kamen bei Veranstaltungen zum 1. Mai rund 20.000 Menschen zusammen, in Berlin 13.000. Ihre diesjährigen Proteste hatten die Gewerkschafter mit Blick auf die EU-Wahl, die in der Bundesrepublik am 26. Mai stattfindet, bundesweit unter das Motto »Europa. Jetzt aber richtig!« gestellt.

Im nordrhein-westfälischen Dülmen, wo der DGB seinen Maiempfang am 30. April gerichtlich gegen die von SPD-Bürgermeisterin Elisabeth Stremlau geführte Stadtverwaltung hatte durchsetzen müssen (siehe jW vom 16.4.), nahmen über 150 Personen an der Gewerkschaftsveranstaltung teil. Auf jW-Anfrage zeigte sich Ortwin Bickhove-Swiderski, Vorsitzender des DGB-Dülmen, zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung, an der Bürgermeisterin Stremlau – wie es hieß – krankheitsbedingt nicht teilgenommen hatte.

In verschiedenen Städten hatten antikapitalistische und antifaschistische Gruppen dazu aufgerufen, sich mit eigenen Blöcken an den Protesten der Gewerkschaften und im Nachgang an den »Revolutionären 1.-Mai-Demonstrationen« zu beteiligen. Nicht selten fanden sich bei den Demos der außerparlamentarischen Linken mehr Teilnehmer als bei denen der Gewerkschaften. So auch in Nürnberg, wo sich rund 1.500 Menschen an den DGB-Protesten, jedoch 3.000 Menschen an der »Revolutionären 1.-Mai-Demonstration beteiligten. »Unsere diesjährige 1.-Mai-Demons­tration führte unsere täglichen Alltagskämpfe gegen die reaktionäre Offensive zusammen und machte erneut klar, dass wir, die arbeitende Klasse, uns entschieden gegen Gesetzesverschärfungen, faschistische Gewalt und Sozialraub wehren«, zeigte sich Joseph Bauer, Sprecher der «Organisierten Autonomie» (OA), in Folge der Proteste zufrieden.

In vielen Städten hatten linke Initiativen neben Demonstrationen und Kundgebungen auch Straßenfeste organisiert. So etwa in Cottbus, wo die Initiative »Unisono« ein von über 20 Organisationen unterstütztes »Fest der Solidarität« im örtlichen »Strombad« veranstaltete, um der zunehmenden »Vereinzelung vorzubeugen« und diese zu überwinden.

Die erwartungsgemäß größten Proteste fanden auch in diesem Jahr in Hamburg und Berlin statt. In der Hansestadt gab es gleich mehrere »revolutionäre Demonstrationen«, die sich teils gegen Lohnarbeit und Ausbeutung richteten. Ein weiterer Protestzug mit über 2.500 Teilnehmern hatte das Motto »Rotes Altona – Auf zu neuen Kämpfen!« und schloss sich am späten Nachmittag der Demonstration des »Roten Aufbaus« an, die sodann unter dem Motto »Gemeinsam gegen Ausbeutung – In die revolutionäre Offensive!« mit über 3.000 Menschen durch Hamburg-Eimsbüttel zog. Zwar kam es zu einzelnen Provokationen der insgesamt über 2.000 Polizisten, der 1. Mai verlief in Hamburg jedoch weitestgehend friedlich.

In Berlin hatten sich bereits um 13 Uhr mehr als 300 Teilnehmer aus dem maoistisch-antiimperialistischen Spektrum versammelt und waren durch Neukölln gezogen. Überdurchschnittlich hohen Zulauf konnten antikapitalistische Proteste in Berlin-Grunewald für sich verbuchen, zu denen verschiedenen Künstler- und Satireinitiativen sowie die »Hedonistische Internationale« aufgerufen hatten. Obwohl die Proteste, an denen Veranstalterangaben zufolge mehrere tausend Personen teilnahmen, vollkommen friedlich verliefen, waren die Demonstranten kontinuierlichen Behinderungen und Provokationen seitens der Polizei ausgesetzt. So wurde einzelnen verboten, Kostüme zu tragen, Filzstifte wurden beschlagnahmt und in einem Fall sollte sogar das Tragen von festem Schuhwerk untersagt werden. »Humorloser Höhepunkt«, wie es bei Twitter hieß, war eine Strafanzeige der Polizei gegen die Band »The Incredible Herrengedeck« wegen eines vorgetragenen Songs mit der Textzeile: »Macht die Bullen platt wie Stullen« aus dem Song »Angst vor Punk«.

Am »Myfest«, welches wie in den Vorjahren rund um die Oranienstraße in Kreuzberg stattfand, nahmen den gesamten Tag über mehrere zehntausend Partywütige teil. Gegen 16 Uhr versammelten sich mehrere hundert Teilnehmer einer »Linken Jugenddemonstration« am nahegelegenen U-Bahnhof Schlesisches Tor. Der Protestzug endete ohne größere Zwischenfälle am Startpunkt der traditionellen »Revolutionären 1.-Mai-Demonstration«, die erstmals in Friedrichshain begann. Begleitet von einem starken Polizeispalier zog die Demonstration, an der auffällig viele sehr junge Menschen teilnahmen, durch den Ostberliner Stadtteil.

Nachdem die Demonstration ohne größere Zwischenfälle bis kurz vor die Warschauer Brücke gezogen war, kesselten die Beamten einen nicht unerheblichen Teil der nicht angemeldeten Demonstration ein. An diesem Punkt kam es zu mehreren, teilweise äußerst brutalen Übergriffen der Polizei, die sich sogar gegen Sanitäter richteten. Ein Videolivestream der Demonstration, der von RT Deutsch erstellt worden war, zeigt zudem Beamte, die erst mit gezielten Faustschlägen friedliche Einzelpersonen traktieren, diese dann ziehen lassen, um sie dann festzunehmen.

Einer vorläufigen Bilanz der Polizei von Donnerstag zufolge soll es insgesamt 150 Festnahmen gegeben haben. Angeblich seien 39 Polizisten verletzt worden, wodurch genau, ist jedoch unklar. Im Internet veröffentlichte Bilder und Videosequenzen zeigen hingegen eine ganze Reihe verletzter Demonstranten mit blutenden Platzwunden. Eine sehr eigene Wahrnehmung der Ereignisse bewies einmal mehr die Gewerkschaft der Polizei (GdP), die sich erneut in Opferinszenierung übte. »Dass insbesondere am Endplatz Kolleginnen und Kollegen massiv provoziert, beleidigt, körperlich angegriffen sowie mit Flaschen, Böllern und an anderen Orten auch gezielt mit Steinen beworfen werden, ist armselig und menschenverachtend«, sagte Norbert Cioma, GdP-Landeschef von Berlin, am Donnerstag.