Judy Hopps ist die niedlichste Mutmacherin, die die animierte Tierwelt derzeit zu bieten hat. In »Zoomania« (USA 2016) von Byron Howard und Rich Moore zeigt sie, wie man dranbleibt an den Träumen seiner Kindheit. Judy ist eine Häsin und soll, wenn es nach ihren Eltern geht, deren Geschäft (Karotteneinzelhandel oder so ähnlich) übernehmen. Aber Judy will Polizistin werden, weil sie Gerechtigkeit liebt und gern anderen hilft. Der Einwand ihres Vaters, dass es noch nie einen Hasen gab bei der Polizei, lässt sie nicht gelten. Dann wird sie eben die erste ihrer Art dort werden. Es gibt einen Schnitt, Jahre sind vergangen, Judy ist erwachsen und hat es geschafft. Sie schließt als Jahrgangsbeste die Polizeiakademie ab, und der Bürgermeister Leodore Lionheart schickt sie zum Police Department nach Zoomania. Sie soll also ihr kleines Dorf verlassen und in die große Metropole ziehen.

Ein Traum geht in Erfüllung, so sieht es zunächst aus. Die Großstadt ist irre aufregend, schon die Zugfahrt dorthin knallt ins Auge. Aber dann beginnen die Probleme. Riesige Tiere sind in diesem Department versammelt, kein Schwein, kein Elefant und erst recht nicht Officer Bogo, ein Büffel, interessiert sich für Judy. Statt interessante Fälle zu lösen, soll sie an Falschparker Tickets verteilen. Aber Judy gehört zu den Wesen, die Probleme als Herausforderungen ansehen. Außerdem hilft der Zufall in Form eines gewieften, schwer sympathischen Fuchses. Zusammen mit Nick begibt sie sich auf die Spuren eines wirklich ominösen Falls, der die Tiere von Zoomania nach und nach in verfeindete Lager teilt. Toll an diesem Film ist im Prinzip alles: vielschichtige Charaktere, witzige Anleihen aus der populären Kinowelt, ein Soundtrack, der Tiere tanzen lässt, und Bilder, die haften bleiben. Außerdem gibt es eine Moral, die uns betrifft. Man kann sehen, wohin eine Gesellschaft abrutscht, wenn sie gezielt Falschinformationen über einige ihrer Mitglieder erhält. »Zoomania« ist so lehrreich wie eine Tierfabel zu Lessings Zeiten, dabei mindestens so zeitgemäß wie das Zuckerfasten von Anastasia Zampounidis. Apropos Essen: Judy verspeist Karotten in jeglicher Form.

Karotten-Koriander-Puffer: 350 g Ka­rotten waschen, schälen und raspeln. Man braucht lange, dünne Fäden, keinen Matsch. Eine Zwiebel schälen, in kleine Würfel schneiden. Zusammen mit einer gepressten Knoblauchzehe und einer Würze aus Salz und schwarzem Pfeffer zu den Karotten rühren. 150 ml Sahne, ein gequirltes Ei, drei EL geriebenen Käse (zum Beispiel Cheddar) eine Handvoll grob gehackter Korianderblätter und einen EL Mehl darunterziehen. Eine flache Schicht Olivenöl in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Große Kleckse der Mischung in die Pfanne fallen lassen, immer ein paar auf einmal, und braten, bis sie unten leicht gebräunt sind. Mit einem Pfannenwender umdrehen und die andere Seite Farbe annehmen lassen. Sie brauchen ungefähr drei bis vier Minuten pro Seite. Die Puffer sind fertig, sobald sie goldbraun sind. Herausnehmen und auf einen vorgewärmten Teller legen. Ein Blatt Küchenkrepp saugt alles Öl auf. Sofort essen. Am besten zusammen mit einem Salat aus gewaschener, getrockneter und mit Olivenöl und Zitrone angemachter Brunnenkresse.