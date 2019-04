Die »Erdrosselung« Bethlehems

Anne Paq/Activestills.org Trennt palästinensische Bauern von ihrem Land: Der relativ neue Teil der israelischen Mauer unter der Straße Nr. 60 in Beit Dschala (26.3.2019)

Ein großer Teil des von Israel besetzten Westjordanlandes ist durch die Folgen des israelischen Siedlungsprojekts verlorengegangen: durch den Bau der Mauer, die größtenteils nicht der »Grünen Linie« folgt, durch Kontrollpunkte und wachsende israelische Siedlungen.

Anne Paq/Activestills.org Restaurant in Bethlehem mit Blick auf Beton und Stacheldraht. Die israelische Mauer reicht tief in die Stadt hinein (11.2.2019)

Von den 658 Quadratkilometern im Gouvernement von Bethlehem, in dem rund 220.000 Palästinenser leben, stehen nach Angaben der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2009 nur 13 Prozent unter vollständiger oder teilweiser Kontrolle der Palästinensischen Autonomiebehörde: Fläche A mit 49,1 Quadratkilometern (7,5 Prozent) und Fläche B mit 36,4 Quadratkilometern (5,5 Prozent). Rund 66 Prozent (434,2 Quadratkilometer) sind als Gebiet C ausgewiesen und werden von Israel kontrolliert. Bethlehems Potential für Expansion und Entwicklung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie der Zugang zu natürlichen Ressourcen wurden stark eingeschränkt. Im Norden ist die natürliche Verbindung zwischen Jerusalem und Bethlehem durch den Bau der israelischen Mauer und der israelischen Siedlung Har Homa unterbrochen worden. Die Straße Nr. 60 hat die Verbindung zwischen Bethlehem und Hebron gekappt. Sie darf nur von Israelis benutzt werden, Palästinenser sind gezwungen, lange Umwege zu nehmen.

Anne Paq/Activestills.org Palästinensischer Alltag in Gebiet C: Der 21jährige Mohammed Abu Al Hidscha steht in den Trümmern seines von israelischen Streitkräften zerstörten Wohnhauses in Al Waladscha (11.2.2019)

Besonders betroffen sind die Bauern in den traditionellen Dörfern bei Bethlehem. In Al-Waladscha und Beit Dschala haben die meisten von ihnen ihr Land jetzt auf der anderen Seite der israelischen Mauer. Die Tore, die laut israelischen Behörden den Zugang zum Land gewährleisten sollen, bleiben bis auf wenige Tage während der Olivenerntezeit geschlossen. Der Bauer Ali Salah, der Boden im Gebiet von Schuschala in der Nähe der Siedlung Neve Daniel besitzt, sagt: »Dies ist ein weicher Krieg. Vor 20 Jahren hatten wir nur wenige Siedlungen in der Gegend, aber jetzt sind es so viele. Ich kann auf meinem Land nichts tun. Wir können nichts bauen und dürfen nicht nach 17 Uhr bleiben. Auch Jugendliche werden ohne Grund getötet. Ich habe Angst, mein Land zu verlieren. Bald werden wir kein Land mehr haben, um etwas zu bauen oder zu kultivieren.« Er erinnert an die Patrone, die er eines Tages vor seinem Hof fand, als Drohung. Er hat auch etwa 100 Olivenbäume auf einem anderen Stück Land verloren, das er in der Nähe der neuen Siedlung Givat Hadagan besitzt.

Anne Paq Vor den Toren Bethlehems: Die israelische Siedlung Har Homa mit mehr als 25.000 Siedlern, die jede Expansion gen Norden in Richtung Jerusalem verhindern (20.4.2019)

Und die Region erwartet weitere Landverluste. »Am 26. Dezember 2018 teilte der Staat dem Obersten Gerichtshof mit, dass die Regierung dem Ministerium für Wohnungswesen ein riesiges Gebiet von 1.182 Dünen südlich von Bethlehem, in der Nähe des Dorfes Al-Nahla, für die Planung einer neuen Siedlung (Givat Eitam) zugewiesen hat«, so die israelische Organisation Peace Now. Die neue Siedlung trägt den Namen »E 2« und würde bei ihrer Errichtung die südliche Westbank in zwei Teile spalten. Das könnte die Chancen für eine Zweistaatenlösung weiter unterminieren. Die neue Siedlung soll 2.500 Wohneinheiten haben und wird jede natürliche Ausdehnung Bethlehems in Richtung Süden verhindern. Hasan Breidschija, Leiter der Kommission gegen Kolonisierung und Mauer in Bethlehem, erklärt, dass »die Siedlung von Ost nach West verbunden sein wird – von Beit Illit über Gush Etzion nach Efrat bis hin zur neuen Siedlung Givat Eitam und zu den Siedlungen von Tekoa und Nokdim im Osten. Sie wird das Westjordanland zerschneiden und Bethlehem erdrosseln«. Eine Petition gegen den geplanten Bau wurde von Peace Now beim Hohen Gerichtshof eingereicht.

Anne Paq Umringt von israelischen Siedlungen, bedroht durch willkürliche Zerstörung und Behinderung ihrer Arbeit: Bauer Sa'ad Salah und seine Frau Myassar vor ihrem Hof in Al Khader in der Schuschala-Region (21.4.2019)

Neben den offiziell geplanten gibt es im gesamten Gouvernement von Bethlehem 18 illegale israelische Kolonialsiedlungen mit einer Bevölkerung von mehr als 150.000 Einwohnern. Diese Orte wachsen unablässig, und wie in allen Gebieten des Westjordanlandes ist die Sicherheitslage für Palästinenser prekär. Seit Anfang des Jahres werden in der Region Bethlehem Bewohner verletzt, getötet, von den israelischen Streitkräften verhaftet und Häuser abgerissen.