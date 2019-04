Mit Geld, Koffern und Kladde

Reuters Demonstration Belgrader Studenten auf der Straße in Richtung Novi Sad

Ein Staat ohne Geheimnisse ist keiner, Durchsichtigkeit der Anfang vom Ende. Insofern ist das, was FAZ-Südosteuropakorrespondent Michael Martens am Mittwoch unter der Überschrift »Außenpolitik mit schwarzen Kassen« offenbart, nicht überraschend, aber vielleicht ein erfreuliches Symptom: Löst sich da was auf?

Anlass für den Artikel ist ein Krach wegen »Sonderfonds« in der griechischen Regierung. Der Vorsitzende des kleineren Koalitionspartners Anel hatte im Oktober 2018 behauptet, der Außenminister (Syriza) habe Abgeordnete des mazedonischen Parlaments bestochen, damit die Zweidrittelmehrheit für die Änderung des Landesnamens in »Nordmazedonien« zustandekam. Die Umtaufung war Voraussetzung, damit NATO und EU fast 30 Jahre nach Beginn ihrer Operation zur Zerschlagung Jugoslawiens auch dort endlich Beute machen und sich die frühere Teilrepublik einverleiben konnten. Gegen die Mitgliedschaft des Nachbarn in NATO und EU hatte Griechenland bis dahin sein Veto eingelegt. Der Außenminister trat zurück, ein gerichtliches Nachspiel steht laut Martens an.

Soweit nichts Neues vom »Bimbes« (Helmut Kohl). Aber der FAZ-Autor hat außerdem hübsche Details deutscher Politikfinanzierung mitzuteilen. Martens fängt harmlos an: »Sonderfonds für besondere Aufgaben« gebe es »in jedem Land«, in Berlin »etwa im Auswärtigen Amt« den »Staatssekretärsfonds«. Bevor Botschafter ihre Posten anträten, könnten sie »die für ihr Land eingeplante Höchstgrenze der ›Sondermittel‹ bei persönlicher Vorstellung in dem zuständigen ›Büro‹ erfragen«. Laut Martens wird das Pekuniäre wie bei CDU-Parteispenden oder in der Cosa Nostra geregelt: In Handarbeit. Der als Geldbote tätige Botschafter erhält alles bar auf die Kralle, nix Überweisung oder gar Bezahlapp: »Schriftliche Spuren werden möglichst nicht hinterlassen. Über die Verwendung der Mittel verwahrt der Botschafter im Safe eine Kladde, die nur vom Staatssekretär oder auf Anfrage vom Rechnungshof eingesehen werden darf.« Ein Beispiel für den Einsatz der schwarzen Kassen ist, so Martens, »die deutsche Balkanpolitik der neunziger Jahre, als das deutsche Außenamt »systematisch die Opposition gegen den Gewaltherrscher Slobodan Milosevic in Jugoslawien unterstützte«. Emissäre seien »wie in einem Agentenfilm« mit »Koffern voller Bargeld« zu geheimen Übergabeorten gereist, was »ein großes Risiko« gewesen sei. Die Heldensage hat ihm einer, der dabei war, gesteckt: »In Budapest habe man sich mit Vertretern der Jugendbewegung ›Otpor‹ (Widerstand) getroffen und Geld für Protestaktionen gegen Milosevic übergeben. Auch von anderen westlichen Staaten erhielt ›Otpor‹ Geld. Insofern war die damalige Behauptung des Milosevic-Regimes, ›Otpor‹ sei ›die Jugendbewegung der NATO‹ nicht völlig aus der Luft gegriffen.« Und überhaupt meint der von Martens zitierte Dunkelmann der Totaltransparenz: Milosevic habe Geld »aus Russland und anderen Quellen« bekommen.

In jenen Zeiten, als der frei gewählte Präsident Jugoslawiens vom Westen zum »Gewaltherrscher« umetikettiert wurde, war zwar das Moskauer Außenministerium zeitweilig eine Filiale des State Department, aber 2019 sieht die Sache anders aus. Heute erhält ein ganzer Staat mal eben einen neuen Aufkleber, und Russland ist böse. Das rechtfertigt rückwirkend alles. Die Formulierung »nicht völlig aus der Luft gegriffen« zeigt zugleich, wo Schluss ist mit Durchblick: »Otpor« rühmt sich heute, dem venezolanischen Politstrizzi Juan Guaidó und seiner Truppe das Putsch-Know-how geliefert zu haben. Beide waren stets »Jugendbewegungen« der Fachleute für Krieg und »Volksaufstände«, also Mord und Totschlag, in westlichen Macht- und Medienzentralen. Hat mit Gewaltherrschaft selbstverständlich nichts zu tun.