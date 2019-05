Sachsen stürmt

picture-alliance / akg-images »Barrikadenkampf im Mai 1849«, Gemälde von Julius Scholtz

Die revolutionären Unruhen des Frühjahres 1848, die in Frankreich ihren Anfang genommen hatten, griffen vergleichsweise schnell auf das Königreich Sachsen über. In der Folge bequemte sich auch König Friedrich August II. zu einigen kosmetischen Reformen: Die Pressezensur wurde aufgehoben, liberale Minister in das Kabinett aufgenommen, die schrittweise Abschaffung der anachronistisch gewordenen feudalen Lasten in Angriff genommen. Im Zuge des konterrevolutionären Rollbacks wurden diese Ansätze jedoch bald schrittweise zurückgenommen.

Eines der Hauptziele der bürgerlichen Revolutionäre in Deutschland war die Aufhebung der kleinstaatlichen Zersplitterung, was letztlich auf eine Reichseinigung unter bürgerlichen Vorzeichen hinauslief. Die unter dem Druck der Liberalen gewählte Deutsche Nationalversammlung, die in der Frankfurter Paulskirche tagte, verfügte allerdings über keine reale Macht. Friedrich Engels, selbst Teilnehmer der revolutionären Kämpfe im Rheinland und in Süddeutschland, charakterisierte sie als »Debattierklub (…), bestehend aus einer Ansammlung leichtgläubiger Tröpfe, die sich von den Regierungen als parlamentarische Marionetten missbrauchen ließen, um zur Belustigung der Krämer und Handwerker kleiner Staaten und Städte ein Schauspiel zu geben.« Tatsächlich beschäftigte sich die Frankfurter Versammlung, wie Engels weiter meinte, im wesentlichen damit, »höchst zahme Resolutionen (…) zu fassen und das imposante Schauspiel des passiven, gesetzlichen, einmütigen Widerstandes eines ganzen Volkes gegen brutale Gewalt zu bewundern«. Nach dem sich abzeichnenden Sieg der Konterrevolution entblödeten die Deputierten sich nicht, ausgerechnet dem Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. die deutsche Kaiserkrone anzubieten. Dieser lehnte ab: Es sei ausschließlich Sache der deutschen Fürsten, sich auf ein gemeinsames Staatsoberhaupt zu einigen.

Auftakt in Dresden

Als sich die Nationalversammlung im Frühjahr 1849 kampflos auseinanderjagen ließ, kam es allerdings noch zu einmal zu einem vorübergehenden Aufschwung der revolutionären Bewegung. Nun ging es darum, der »Paulskirchenverfassung« in ganz Deutschland Geltung zu verleihen. In einigen deutschen Kleinstaaten sprach sich das Bürgertum tatsächlich für eine Anerkennung der Verfassung aus. Das führte zu Unruhen. Konterrevolutionäre Kabinetts stürzten, und bürgerliche Demokraten rissen vorübergehend die Macht an sich. Der Auftakt für diese revolutionäre Welle kam aus Sachsen.

Am 3. Mai 1849 wurde in Dresden das Zeughaus gestürmt; die Bevölkerung bewaffnete sich. Die sächsische Regierung verfügte zu dieser Zeit nur über wenige Truppen, und deren Haltung war ungewiss. Das Königspaar sowie sämtliche Minister flüchteten in der Nacht zum 4. Mai Hals über Kopf aus der Stadt. Mehrere ehemalige Abgeordnete des zwangsweise aufgelösten sächsischen Landtages konstituierten sich als provisorische Regierung; Teile der Dresdener Bürgerwehr erklärten sich zu deren bewaffnetem Arm. Die führenden Köpfe der Revolutionsregierung waren die Juristen Samuel Erdmann Tzschirner, Otto Leonhard Heubner und Carl Gotthelf Todt, allesamt bekennende Liberale und Anhänger einer gesamtdeutschen Reichsverfassung. Auch beteiligten sich nicht wenige linksliberal gesinnte Künstler an dem Aufstand, so etwa der damalige Hofkapellmeister Richard Wagner.

Da das sächsische Militär zu schwach war, des Aufstands Herr zu werden, wurden preußische Truppen in Marsch gesetzt. Während die meisten bürgerlichen Anführer der Revolte beim ersten Schuss flohen, errichteten kleine Handwerker, Gesellen und Bergleute Barrikaden und setzten dem Militär erbitterten Widerstand entgegen. Es gab auf bürgerlicher Seite indes Ausnahmen: Der Architekt und Baumeister Gottfried Semper hatte es zwar abgelehnt, der Revolutionsregierung beizutreten, er plante und beaufsichtigte aber den Bau von Barrikaden in der Innenstadt. Und der königliche Kreisamtmann Heubner beteiligte sich bis zuletzt am Widerstand, organisierte schließlich am 9. Mai den Rückzug in Richtung Erzgebirge. Er ließ sich auch durch eine mehrjährige Kerkerhaft nicht brechen und engagierte sich später in der liberalen Fortschrittspartei.

Bakunins Verdienst

Unerwartete Unterstützung erhielten die sächsischen Aufständischen von dem russischen Anarchisten Michail Bakunin. Dieser war kurz zuvor aus Österreich ausgewiesen und in Dresden vom Aufstand überrascht worden. Der ehemalige zaristische Offizier hatte es zunächst voll Verachtung abgelehnt, für die bürgerlichen Revolutionäre Partei zu ergreifen. Angesichts des sich schnell abzeichnenden militärischen Desasters besann er sich dann aber unter dem Einfluss seines Freundes Richard Wagner eines Besseren. Dank Bakunins Engagement konnten sich die Aufständischen mehrere Tage lang halten und nach der Niederlage geordnet zurückziehen. Friedrich Engels schrieb später: »Man weiß, wie die Dresdner Barrikadenkämpfer, vom Landvolk unterstützt, von den Leipziger Spießbürgern verraten, nach sechstägigem Kampfe der Übermacht erlagen. (…) Die königlichen Truppen scheinen sich in Dresden noch feiger als anderswo aufgeführt zu haben; zu gleicher Zeit aber steht fest, dass die Dresdner Kämpfer sich gegen diese Übermacht tapferer geschlagen haben, als es sonst wohl in der Reichsverfassungskampagne geschehen ist.«

Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass die Mehrzahl der aus Dresden geflüchteten Revolutionäre wenig später in Chemnitz gefangengesetzt wurde. Bakunin, von der sächsischen Justiz nach Russland ausgeliefert, konnte nach mehrjähriger Kerkerhaft aus einem fernöstlichen Verbannungsort flüchten. In Westeuropa angekommen, wurde er von der Linken als Held gefeiert, sehr zum Ärger von Karl Marx, mit dem er immer wieder aneinandergeriet. Richard Wagner entging der Verhaftung durch eine Verkettung von Zufällen und floh ins Schweizer Exil, wo er sich dauerhaft niederließ. Friedrich August der II. regierte noch bis zu seinem Tod im Jahr 1854. Die Reichseinigung kam 1871 schließlich nicht von unten, sondern wurde von oben betrieben – durch Otto von Bismarck.