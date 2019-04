Das Publikum ist der Finalist

Erich Müller Was hätte der gelernte Tischler Walter Ulbricht dazu gesagt? »Teeservice 5.000«, Entwurf: Ilse Decho, 1962

Es war wie eine Handbewegung zum Verscheuchen von Lästigem: Eröffnung der Ausstellung »Alltag formen! Bauhaus-Moderne in der DDR« im »Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR« in Eisenhüttenstadt an der Oder am vergangenen Sonntag. Vom Rednerpult kommen zunächst die gewohnten Stanzen über den ostdeutschen Staat. Zusammengefasst: Der konnte mit Bauhaus nichts anfangen und die Bauhaus-Leute grundsätzlich nichts mit ihm. Wozu dann die Ausstellung? Es gehe beim Osten stets um »Alltag und Herrschaft«, winkte die Vertreterin der »Stiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur« mit dem Staatsknetezaunpfahl, hatte aber zum Glück schon vorher 50.000 Euro für die Ausstellung berappt.

Von Architektur ferngehalten

Denn nach ihr geschah Unerhörtes, jedenfalls bei einer solchen Gelegenheit, bei der in der Regel wiedergekäut wird, dass »wir im Westen« das Monopol aufs Schöne haben. Ans Pult trat der Designhistoriker Walter Scheiffele und legte nicht ganz kühl zunächst dar: Das Bauhaus sei »stets in der DDR unterwegs« gewesen, bei allem Auf und Ab des Umgangs mit ihm habe Kontinuität geherrscht, und zwar in einem eigenständigen Maß, dass sein nächstes Buch »Ostmoderne und Westmoderne« heißen werde. Von der Moderne im Osten sei z. B. im Archiv der Ulmer Hochschule für Gestaltung nichts vorhanden, obwohl der niederländische Bauhaus-Mann Mart Stam (1899-1986) bereits drei Jahre vor Gründung in Ulm an der Kunsthochschule in Berlin-Weißensee das »Institut für industrielle Gestaltung« gegründet habe.

So ist das, hätte an dieser Stelle laut gesagt werden können, mit Ignoranz und Arroganz, unabhängig vom ersten Kalten Krieg bis zum zweiten heute: Der Osten sei von Staats und »Aufarbeitern« wegen ein Nebbich, eben unbedeutend. Aber wozu Zwischenrufe im überfüllten Saal, wenn der Redner sich in Begeisterung steigert? Und an Beispielen zeigt, was Florentine Nadolni, Leiterin des DDR-Kunstarchivs im benachbarten Beeskow und des Dokumentationszentrums, im aufwendig und großartig bauhäuslerisch gestalteten Katalog folgendermaßen zusammenfasst: Produktgestaltung in der DDR »zielte überwiegend nicht auf ausgewählte Designgegenstände, die sich eigneten, Ausdruck sozialer Differenzierung oder gesteigerten Prestiges zu sein«. Sie sei vielmehr verpflichtet gewesen, »einen gleichermaßen guten Standard für die Gesamtheit der Bevölkerung zu schaffen«. Zwei Welten, zwei Designgeschichten, lässt sich sagen. Die Autorin fährt fort: Die Ausstellung unternehme »den Versuch, mit medialen Klischees und herkömmlichen Betrachtungsweisen zu brechen, wie sie sich mit Blick auf die Objektkultur der DDR in den letzten Jahrzehnten etabliert haben«. Ziel sei es, »diesen Diskurs um die Perspektive der Qualität der Formgestaltung zu erweitern«.

Gelänge es, ästhetische Qualität aus dem Osten zum Thema zu machen, wäre das allerdings ein umwälzendes Ereignis, nur zu vergleichen mit der sensationellen Neuheit, dass der Artikel 15 des Grundgesetzes seit 70 Jahren »DDR-Ideen« (Christian Lindner, FDP) enthält. Insofern stehen die Chancen bei den tonangebenden Betriebsnudeln schlecht, aber es gibt nun einmal die Möbel, Gefäße und die Gebrauchsgrafik, die jetzt in »Blechhausen«, wie das Flächendenkmal der Moderne Eisenhüttenstadt im Osten wohl seit dem ersten Hochofen von 1950 und der Wohnstadtgründung 1953 genannt wird, zu sehen sind. Und die bestätigen das von Frau Nadolni Geschriebene.

Die Dialektik: Weil, so Scheiffele, die in der DDR lebenden Bauhaus-Leute zunächst »von der Architektur ferngehalten« wurden, verlegten sie sich auf Stühle, Sessel, Schränke etc. Da war z. B. Selman Selmanagic (1905-1986, Kommunist aus Jugoslawien, Bauhaus-Diplomand Nummer 100 und antifaschistischer Widerstandskämpfer), der von seinen Studentinnen und Studenten verlangte, z. B. Kinderkleidung oder einen Caféhaustisch nicht nach TGL (die Technischen Normen, Gütevorschriften und Lieferbedingungen, die in der DDR seit 1955 an Stelle von DIN galten) anzufertigen, sondern Kinder gründlich zu vermessen und testweise in Cafés zu sitzen, um dann zu entwerfen. Praxis und Parteilichkeit eben. Selmanagic, Stadtplaner für Schwedt ab 1959 und Architekt des Erweiterungsbaus der Kunsthochschule Weißensee, ist in der Ausstellung u. a. mit einem 1947 für die SED-Parteischule in Kleinmachnow entworfenen Seminarstuhl, hergestellt in den Deutschen Werkstätten Hellerau, vertreten, der alsbald in Serie ging: kurze Armlehnen, die beim Schreiben nicht stören. Scheiffele: Der Stuhl war »halbmodern« – die Beine getischlert, aber die geschwungene Rückenlehne aus Restbeständen von Rüstungsaufträgen des Zweiten Weltkrieges geschnitten. Geformtes Sperrholz war im Auto- und Flugzeugbau verwendet worden. »Wirklich modern« dann Selmanagic’ Armlehnsessel von 1957, Jahre bevor Ähnliches weltweit als »skandinavisch« verkauft wurde.

Universell verwendbar

Die meisten DDR-Formgestalter achteten offenbar wenig auf »Formalismus«-Gezeter, das bis in die 1960er Jahre hinein immer mal wieder in DDR-Zeitungen stand, und berücksichtigten auch nicht immer das Urteil des gelernten Tischlers Walter Ulbricht. Einige gingen entnervt oder aus anderen Gründen in den Westen, andere kamen von dort. Die Bleibenden brachten an ungeschmückten Vasen und Geschirr Dekor und andere Ornamente an, wenn das Gemecker des einheimischen Publikums und der Außenhändler nicht aufhörte. Letztere hatten die Vorlieben ihrer Kunden in West und Ost für Gelsenkirchener Barock, für Quasten, Troddeln und Blümchentapeten zu bedienen. Die DDR-Designer produzierten aber auch das ornamentlose Gebrauchsgut einfach weiter. Ulbricht soll z. B. das Programm »Montagemöbel der Deutschen Werkstätten« (MDW), das für die individuelle Einrichtung kleiner Neubauwohnungen konzipiert war, bei dessen Vorstellung auf der VI. Deutschen Kunstausstellung in Dresden 1967 als »Bretter« bezeichnet haben. Es wurde die erfolgreichste Möbelserie der DDR. Scheiffele: unendlich beweglich, universell verwendbar und lange vor IKEA für die Selbstmontage entworfen.

Ovale, Kreise, Trapeze

Die aber sei theoretisches Prinzip der DDR-Formgestaltung gewesen: »Finalist« sollte das Publikum sein. Wer denkt schon beim unverwüstlichen Mokick S 50 von »Simson« Suhl daran, dass entgegen dem internationalen Trend zur Verkleidung von Motorrädern hier jeder Schrauber rasch an die Einzelteile herankommt? Die beiden Gestalter Karl Clauss Dietel und Lutz Rudolph (der 1961 auch die ikonische Stehlampe »Kontrast« mit schlichtem weißen Schirm, verchromtem Metallstab und mattschwarzem rundem Fuß entwarf) hätten sich, so Scheiffele, beim S 50 und S 51 und deren dynamischen Formen – Ovale, Kreise und Trapeze – von Bildern des Dada-Mitbegründers Hans Arp (1886-1966) inspirieren lassen.

Das Layout des Katalogs und die Szenografie der Ausstellung erarbeiteten nach 1990 aufgewachsene Gestalterinnen der Kunsthochschule Weißensee. Beides sei hiermit gepriesen. Wer etwas frische Luft statt »Aufarbeitungs«-Mief haben will: Auf nach »Blechhausen«!