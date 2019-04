Hauptstadt von Ghana?

Dai Kurokawa/EPA/dpa Auch mehr als ein halbes Jahrhundert nach Erlangung ihrer Unabhängigkeit bleiben die Länder Afrikas auf den Westen orientiert, umgekehrt ist das Interesse gering: Szene aus Nairobi/Kenia, 2017

Der Auftakt der Ringvorlesung »Inklusive Schule in der Migrationsgesellschaft« an der TU Dresden barg Sprengkraft. Vor mehr als hundert Zuhörern legte Professorin María do Mar Castro Veraela von der Berliner Alice-Salomon-Hochschule Feuer an den europäischen Bildungskanon. »Braucht Schule in der Migrationsgesellschaft ein spezifisches Wissen?« lautete die Fragestellung. In Europa mangele es nicht an hochgebildeten Professoren und Studenten, die kein Problem darin sähen, weder einen Philosophen aus Afrika oder Asien zu kennen noch etwa den Namen der ghanaischen Hauptstadt, erklärte die Referentin. Umgekehrt könnten es sich Studenten in Indonesien oder Ghana nicht leisten, weder Kant noch die Hauptstadt Frankreichs zu kennen. Die in Spanien geborene Professorin rief dazu auf, geistige Grenzen zu überschreiten und wenigstens eine nichteuropäische Sprache zu lernen. Es müsse ja nicht gleich Chinesisch sein, Suaheli wäre schon mal ein guter Anfang. Sie plädierte für Aufgeschlossenheit und führte den Begriff Epistimizid ein, mit dem der Portugiese Boaventura de Sousa Santos die Zerstörung von Wissen durch Kolonisatoren beschreibt. Bei der nächsten Vorlesung am kommenden Mittwoch spricht Paul Mecheril (Uni Oldenburg) über die »Illusion der Inklusion«. Die Reihe läuft bis 3. Juli und steht allen Interessierten offen.