Steinigung hier, Wahlerfolg da

»Liberales Klima« in der Militärdiktatur: Panitan Nuchpramool, eine Transgender-Frau, ist von der Dienstpflicht in der thailändischen Armee befreit (Bangkok, 1.4.2016)

Der 3. April 2019 dürfte als schwarzer Tag in die Geschichte der LGBTQ-Bewegung in Südostasien eingehen. Ist dies doch der Tag, an dem das kleine Sultanat Brunei die nächste Stufe der Scharia-Gesetzgebung in Kraft gesetzt hat. Vor allem haben unter der Neuregelung sexuelle Minderheiten zu leiden, denn ebenso wie Ehebruch kann nun zumindest formell auch jede Form intimer Beziehungen zwischen Personen gleichen Geschlechts mit Steinigung bestraft werden. Der Ministaat mit gerade einmal etwa 420.000 Einwohnern, gelegen auf der ansonsten zwischen Indonesien und Malaysia geteilten Insel Borneo, setzt sich mit diesem Schritt auch über die lautstarke Kritik der internationalen Gemeinschaft hinweg, die bereits seit 2014 immer wieder geäußert worden war. Schließlich ist es nunmehr fünf Jahre her, seit die Einführung der traditionellen islamischen Gesetzgebung in mehreren Etappen verkündet wurde. Seither hatten schon religiöse Minderheiten darunter zu leiden, dass beispielsweise ein Bann über jede öffentlich sichtbaren Weihnachtsfeierlichkeiten verhängt wurde – rund zwölf Prozent der Einwohner sind Christen, darunter nicht wenige streng gläubige katholische Arbeitsmigrantinnen von den Philippinen, die als Haushaltshilfen im Land arbeiten. In Stufe zwei der Gesetzesverschärfungen geraten nun jene ins Visier, die nicht der heterosexuellen Norm genügen.

Ganz abgesehen davon, dass auch der Ehebruch-Paragraph in der Praxis weit mehr gegen Frauen angewandt werden dürfte – einschließlich Fälle, in denen sie vergewaltigt wurden – sieht es vor allem für homosexuelle Paare, die ihre Beziehung schon bisher nur geheim leben durften, und Transpersonen düster aus.

Der aktuelle Aufschrei der Entrüstung über die generell drakonischen Strafmaßnahmen, die Brunei zu verschiedenen »Verfehlungen« einführt, kann gleichwohl nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch im Rest der Region um LGBTQ-Rechte nicht gerade gut bestellt ist. So mag beispielsweise das benachbarte Indonesien, immerhin die größte muslimisch geprägte Nation des Erdballs, zwar generell noch an einer liberalen Gesetzgebung festhalten. Im Alltagsleben haben längst, verstärkt in den letzten drei bis fünf Jahren, radikalislamische Kräfte, die dem 250-Millionen-Volk ihre rigiden Vorstellungen von »Moral« aufdrücken wollen, den öffentlichen Diskurs übernommen. Wer für die Rechte sexueller Minderheiten eintritt, sieht sich sowohl auf offener Straße wie auch in den sogenannten sozialen Medien einer Hetzkampagne ausgesetzt. Nach einem Besuch in Indonesien im Februar 2018 kritisierte auch Seid Raad Al-Hussein, der frühere UN-Hochkommissar für Menschenrechte, eine »hasserfüllte Rhetorik« gegen LGBTQ-Personen, die zunehmend das gesellschaftliche Klima vergifte. Vom generellen Umstand, dass sexuelle Kontakte von Menschen gleichen Geschlechts in Indonesien legal sind, gibt es gleichwohl schon jetzt Ausnahmen. Am schlimmsten haben sich der geltenden Norm entziehende Minderheiten in Aceh auf der Nordspitze der größten indonesischen Insel Sumatra zu leiden. Nach dem verheerenden Tsunami am zweiten Weihnachtsfeiertag 2004, der die Region am schlimmsten traf, hatte es erfolgreiche Friedensverhandlungen zwischen den früheren Rebellen und der Zentralregierung gegeben, die Aceh schließlich weitreichende Autonomierechte einräumten. Seit Jahren gelten im Inselnorden damit die Ge- und Verbote der Scharia, wacht eine Art Sittenpolizei immer gestrenger über die Einhaltung der »Moral«. Da kann im Fall junger Frauen schon als zu aufreizend empfundene, weil körperbetonte Kleidung zum Stein des Anstoßes werden. Eine noch größere »Sünde« stellen homosexuelle Beziehungen dar.

Am liberalsten ist das Klima in Thailand – wo es bei der Wahl am 24. März erstmals eine Transgenderperson ins Parlament geschafft hat. Die Filmschaffende Tanwarin Sukkhapisit, ehemals an der Spitze des Regisseurverbandes stehend, hatte für die neue Future Forward Party kandidiert, die drittstärkste Kraft wurde. Tanwarin, die sich als nicht-binärgeschlechtlich und bisexuell bezeichnet, hat sich vor allem den Kampf um die Ehe für alle auf die Fahnen geschrieben. Im zweiten Schritt müsse dann auch das Adoptionsrecht folgen, das gleichgeschlechtlichen Paaren bisher vorenthalten wird. Transfrauen sind selbst im eher offenen Thailand immer noch stigmatisiert. So ist es kaum möglich, das Geschlecht in Ausweisdokumenten zu ändern. Und wer über 21 ist, muss sich auch dem für sie unwürdigen Prozess der Musterung für den Militärdienst unterziehen. Eine Befreiung ist möglich, wird aber zumeist nur nach umfangreichen medizinischen und psychologischen Untersuchungen gewährt, die die Betroffenen als demütigend empfinden. Dass diesmal bei der Wahl gleich eine ganze Reihe LGBTQ kandidiert hatten, war bereits ein starkes Signal an sich, Tanwarins Wahlerfolg ein zweites.