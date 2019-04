Hohes Risiko

Fredrik von Erichsen/dpa Im Thaddäusheim können wohnungslose Männer übernachten (Mainz, 2.2.2012)

Mietpreise seien heute das, was früher die Brotpreise waren: »unglaublich teuer« und damit der »Sprengstoff der Gesellschaft«, meinte Heribert Prantl, der ehemalige Chefkommentator der Süddeutschen Zeitung. Er hielt den Eröffnungsvortrag auf dem dritten »Armutskongress«, den der Paritätische Gesamtverband gemeinsam mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), der Nationalen Armutskonferenz, der Arbeiterwohlfahrt und 26 weiteren Sozial- und Fachverbänden sowie Betroffeneninitiativen am Mittwoch und Donnerstag in Berlin veranstaltete. Werena Rosenke von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe machte unter anderem darauf aufmerksam, dass bei 18 Prozent der Haushalte im Arbeitslosengeld-II-Bezug nicht die vollen Wohnkosten vom Jobcenter anerkannt würden. Obwohl es an günstigem Wohnraum mangelt und »jährlich 150.000 bezahlbare Wohnungen zusätzlich« gebaut werden müssten, werden Mietschulden von der Behörde nicht übernommen – mit der Begründung, die Mieter hätten sich ja eine andere Wohnung suchen können. Das sei ein Teufelskreis, der in die Verschuldungsfalle und die Obdachlosigkeit führen kann.

Unter dem Motto »Baustelle Deutschland. Solidarisch anpacken!« machte der Armutskongress innerhalb kürzester Zeit klar, dass die »sozialen Dauerbaustellen« alle relevanten Gesellschaftsbereiche betreffen. »Wohnen, Kinder, Krankheit, Alter, Pflege in Anspruch nehmen zu müssen oder andere zu pflegen« gehören zu den Armutsfaktoren, so DGB-Bundesvorstandmitglied Annelie Buntenbach. Ein Aspekt, der besonders anschaulich illustriere, dass Armut kein Minderheitenproblem ist, sei der große Teil der Gesellschaft, der »trotz Arbeit arm« ist. Gegenwärtig betreffe das 33 Prozent der Erwerbstätigen.

Der Vorsitzende des Paritätischen, Rolf Rosenbrock, wies darauf hin, dass der Verband schon vor 30 Jahren die Armut in der BRD anprangerte. Am 11. Dezember 1989 veröffentlichte der Wohlfahrtsverband seinen ersten Armutsbericht unter dem Titel »… wessen wir uns schämen müssen in einem reichen Land …«. Damals hatte der Verband 3,1 Millionen Sozialhilfebezieher als arm bezeichnet. Heute spricht er von 13,7 Millionen Menschen in der BRD, die arm sind. Die Situation ist also schlimmer geworden. Dennoch sieht Rosenbrock angesichts der Debatten um die Pflege oder die Rente große Chancen. »Wir werden nicht die ›Bauherren‹ (der Gesellschaftsordnung, jW) sein«. Aber »wir werden verstärkt beteiligt werden müssen«, sagte er mit Bezug auf den Einwand einer Betroffenen im Publikum, anstelle der Baustellen doch besser einmal »deren Bauherren«, die »Baukosten« und den »Baunutzungsplan« in den Blick zu nehmen. Denn es sei angebracht, »die Systemfrage zu stellen«.

Auf die Frage, woher er den Optimismus nehme, dass die Sozialverbände jetzt mehr Einfluss bekommen könnten, antwortete Rosenbrock im Gespräch mit jW: »Der Zusammenhang zwischen Armuts- und Wirtschaftsentwicklung hat sich gelöst. Wir brauchen heute nicht nur Vertrauen in eine bessere wirtschaftliche Entwicklung, sondern auch eine eigenständige Armutspolitik.« Außerdem bestehe die Hoffnung, dass die »sozialen Bewegungen« stärker werden. Großdemonstrationen wie vergangenes Wochenende gegen den »Mietenwahnsinn« habe es jahrzehntelang nicht gegeben. Aus seiner Sicht sei es möglich, die zerstörerischen Kräfte der Profitmaximierung einzuhegen und den Kapitalismus zu regulieren. Auf die Nachfrage, warum das innerhalb der letzten 30 Jahre nicht gelungen sei, antwortete Rosenbrock: »Vor 30 Jahren wurde nicht reguliert, und es gab auch kein Bewusstsein dafür, dass das möglich wäre.«

Die Rente ist ein gutes Beispiel, um den Anspruch und die Reichweite sozialpolitischer Maßnahmen zu studieren. Die Bundesregierung will in diesem Jahr eine »Grundrente« einführen, mit der Altersarmut angeblich bekämpft werden soll. Nach den Vorschlägen einer »Leistungsrente« von Sozialministerin Ursula von der Leyen (CDU) im Jahr 2012 und einer »solidarischen Leistungsrente« von Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) im Jahr 2016 sei das mittlerweile der dritte Anlauf, stellte eingehend zum entsprechenden »Impulsforum« der Moderator klar. Das Konzept von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zielt auf langjährig Versicherte und möchte neben der »Bekämpfung von Altersarmut« die »Lebensleistung honorieren«. Das heißt, wer sich in der Grundsicherung befindet und 35 Beitragsjahre in der Rentenversicherung vorweisen könne, habe zum Beispiel Anspruch auf einen Freibetrag von 106 Euro im Monat, erklärte Brigitte Loose von der Deutschen Rentenversicherung. Das Problem: Mehr als 80 Prozent kommen nicht auf 35 Beitragsjahre. Wer sie doch vorweisen kann, mit der Rente seinen Lebensunterhalt aber nicht bestreiten könne, erhalte einen finanziellen Zuschuss. Diejenigen, die auf 35 Beitragsjahre kämen, merkte Loose an, seien im Regelfall selten von Altersarmut betroffen. Der Paritätische Gesamtverband forderte dagegen eine Grundsicherung, die mindestens 571 Euro beträgt (der aktuelle Regelsatz für Alleinstehende liegt laut dem Sozialverband VdK bei 424 Euro), außerdem die Finanzierung der Wohn- und Gesundheitskosten. Gerade letztere sind bislang unberücksichtigt.