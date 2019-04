Nie wieder

Martin Schutt/dpa-Zentralbild

Anlässlich des 74. Jahrestags der Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora wurde am Donnerstag nachmittag mit einer Schweigeminute der Opfer des Faschismus gedacht. Rund dreißig Überlebende aus vielen Teilen Europas sowie aus Israel und den USA reisten nach Angaben der Gedenkstätte Buchenwald dazu an. Am 11. April 1945 hatten bewaffnete Häftlinge des Internationalen Lagerkomitees die SS-Schergen überwältigt, bevor die US-Armee in Buchenwald ankam. »Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung«, heißt es im Schwur der Häftlinge vom 19. April 1945. (jW)