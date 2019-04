Wie werde ich Kosmonaut?

Edith Held/X Verleih Mit Timm Thaler nix am Hut: Alfons (Tilman Döbler, oben) und Freund Benni (Leopold Ferdinand Schill)

Natürlich hatte die DDR jede Menge Helden: Zum Beispiel Täve Schur (den Radrennfahrer), Kosmonaut Sigmund Jähn oder das arbeitslose Bankraubdezernat (den ersten Bankraub im Osten Deutschlands gab’s bekanntlich erst nach der »Wende«). Vergessen wir Bert Brecht nicht oder, genauso beliebt, Pittiplatsch. Aber wenn man ostdeutsche Kinder damals fragte, wer denn so richtig ein Kinderherz erobern könne, kam es von allen Seiten wie aus der Pistole geschossen: Alfons Zitterbacke!

Er ist der Pechvogel vom Dienst, der immer nur das Beste will, es aber nur halb bzw. gar nicht auf die Reihe kriegt – und genau dieser Alfons Zitterbacke kehrt jetzt zurück, und zwar als Realfilmfigur im Kino. Ob das gutgeht?

Seinen Siegeszug begann Alfons als Kinderbuchfigur, Gerhard Holz-Baumert hat sie erfunden. Die ersten zwei Teile, »Alfons Zitterbacke. Geschichten eines Pechvogels« (1958) und »Alfons Zitterbacke hat wieder Ärger« (1962) zählen zu den Klassikern des an Klassikern nicht gerade armen Kinderbuchportfolios der DDR. Auch ist Alfons Zitterbacke nicht zum ersten Mal im Kino zu sehen. Schon 1966 verfilmte die DEFA unter der Regie von Konrad Petzold die Abenteuer des Schicksalsträgers aller Kinderschicksale, 1986 folgte eine sechsteilige Fernsehserie.

Damit war der Kultstatus der Figur gesichert. Sie fand Eingang ins kollektive Bewusstsein des volkseigenen, äh, Kollektivs. Aber funktioniert das im Westen auch? Ohne rotes Pionierhalstuch? Kann der neue, hervorragend von Tilman Döbler gespielte Alfons Zitterbacke neben »Ninjago«, »Ostwind« und »Harry Potter« bestehen? Nun, Helden sind angeblich unsterblich. Exakt darauf zielt die Produktion von »Alfons Zitterbacke« ab. Und Klassiker haben derzeit bekanntlich Konjunktur. Billiger, als Neues zu wagen, ist es außerdem.

Nach Neuverfilmungen von »Die kleine Hexe« (2018), »Das doppelte Lottchen« (2017) und dem hundertsten Aufguss Grimmscher Märchen musste man früher oder später auf den ostdeutschen Helden stoßen und ihn, öffentlich-rechtlich gefördert, ins Kino bringen. Um die Ausgangslage zu verstehen: Während in der BRD Timm Thaler (Straßenfeger-Fernsehserie von 1979; Neuaufguss 2017) sein Lachen verkaufte, weil man im Westen bekanntlich alles verkaufen muss, beschränkte sich Alfons Zitterbacke auf die wesentlichen Probleme einer Kindheit in der DDR: Wie werde ich Kosmonaut? Wie trainiert man die tubenweise Verpflegung von Raumfahrern, wenn es nur Senf- und Zahnpastatuben im Konsum gibt? Wie simuliert man Kräfte der Zentrifugalbeschleunigung auf einem gewöhnlichen Rummelplatz? Alfons beantwortete die Fragen mit Leichtigkeit – und das war ziemlich schwer!

Der Film schert sich erst gar nicht um einen vorlagengetreuen Buchnachbau, überträgt indes das große Grundproblem aller Kinder beispielhaft ins Hier und Heute. Die Frage dazu lautet: Wie kann ich derjenige sein, der zu sein ich meine, ohne dass mich meine Umwelt unnötigerweise davon abhält, jene Fehler zu machen, die mir dabei helfen, leben zu lernen?

»Alfons Zitterbacke« von Mark Schlichter hat den – da nicht zur Philosophie des Films passenden – leicht schiefen Untertitel: »Das Chaos ist zurück«. Devid Striesow ist als Vater des Jungen spitze, Alexandra Maria Lara als Mutter recht annehmbar. Wolfgang Stumph gibt einen reichen Drecksack, doch leider nimmt man ihm die Rolle (wieder mal) nicht ab. Der Film nimmt das Thema ernst, überfordert nicht und bringt sogar Erwachsene zum Lachen. Und wer das schafft, hat in diesem Genre alles geschafft.

Kinder finden bekanntlich alles gut, was bunt und laut ist und Fratzen macht. Sie lieben nun mal Kinderkram. Doch wenn sogar die großen Leute lachen, hat man in ihnen, was gar nicht einfach ist, anscheinend das Kind erwischt, also den Teil, der den Schlamassel des Erwachsenseins überlebt hat.

Kein Kinderfilm sollte nur für Kinder sein. Und wer als Erwachsener bis jetzt noch nicht »Harry Potter« gelesen hat, sollte seinen ollen Goethe, falls vorhanden, in den Müll werfen. Für Fazitfreunde: Den neuen »Alfons Zitterbacke« kann man mehr als beruhigt gucken. Der Held darf weiterwirken, weil, ja weil seine Fragen die unseren sind. Immer noch. Und immer wieder.