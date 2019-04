Treffer im Schnelldurchlauf

Reuters »Zwischenfall« mit 14 Toten: 12. April 1999 bei Grdelica im Südosten Serbiens

Es waren SPD und Grüne, die deutsche Soldaten vor 20 Jahren in den ersten Angriffskrieg seit 1945 schickten. jW erinnert in einem Tagebuch an Verantwortliche und Kriegsgegner in jener Zeitenwende. (jW)

Die Serben begehen den zweiten Tag des orthodoxen Osterfestes. Gegen 11.40 Uhr passiert der Zug D393 die Moravabrücke über die Grdelica-Schlucht. Ein NATO-Kampfjet vom Typ F-15E »Strike Eagle« attackiert die Brücke aus größerer Entfernung mit einer Luft-Boden-Rakete. Er zerstört nicht die Brücke, sondern einen Waggon des Zuges voller Feiertagsreisender. Der Zug fährt weiter, der Pilot feuert ein zweites Mal. Dieses Mal wird die Lokomotive direkt getroffen. 14 Menschen werden bei dem Angriff am 12. April 1999 getötet, 16 weitere verletzt. In Reaktion auf das NATO-Verbrechen stellen die jugoslawischen Behörden aus Sicherheitsgründen den Schienenverkehr im ganzen Land ein.

Der Oberbefehlshaber der NATO in Europa, General Wesley Clark, spricht tags darauf von einem »unglücklichen Zwischenfall«. Filmaufnahmen sollen die Unfallversion untermauern. Clark präsentiert das Cockpitvideo des Flugzeugs, wonach der Pilot einfach keine Wahl gehabt habe: »Schauen Sie angestrengt auf den Zielpunkt, konzentrieren sie sich genau hierauf, und Sie können sehen, falls Sie wie ein Pilot auf Ihren Job fokussiert sind, wie plötzlich dieser Zug erschien.« Die Frankfurter Rundschau wird später aufdecken, dass der Film der Presse mit fast fünffacher Geschwindigkeit abgespielt worden ist. Dadurch war der Eindruck eines plötzlich auftauchenden Zuges und einer scheinbar fehlenden Reaktionsmöglichkeit für den Piloten erweckt worden. Kein einziger Militär und kein politisch Verantwortlicher ist jemals für das Verbrechen verurteilt worden. Der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige ­Jugoslawien (ICTY) hat den Angriff nicht zur Anklage gebracht. Die NATO verweigert die Herausgabe von Unterlagen, die Einblick in die Befehlskette ermöglicht hätten.

***

In Kragujevac ist mittlerweile die einzige Autofabrik Jugoslawiens durch NATO-Bomben in ein großes Trümmerfeld verwandelt worden. Bei dem Angriff wurden 124 Menschen verletzt. Sie waren zum Zeitpunkt der Attacke als »menschliche Schutzschilde« in den Zastava-Werken. Die NATO war über ihre Anwesenheit informiert.

In der Nähe von Pristina wird eine Transmitterstation des serbischen Fernsehens RTS zerstört. Die NATO wirft in Serbien 2,5 Millionen Flugblätter ab, auf denen sie ihre »Wahrheit« über den Krieg unters Volk bringt. Die westliche Öffentlichkeit wird mit Berichten neuer Greueltaten serbischer Truppen bombardiert. Pentagon-Sprecher Kenneth Bacon sagt, es gebe »vertrauenswürdige Informationen«, wonach zahlreiche junge Frauen in ein Militärlager getrieben und dort von serbischen Soldaten vergewaltigt worden seien.

***

In Bonn kommt die SPD zu einem Sonderparteitag zusammen. »Es ist ein Kriegsparteitag«, kommentiert jW-Redakteur Uwe Soukup. »Die Delegierten haben die einmalige Gelegenheit, Sand in das Getriebe der NATO zu streuen. Woher auch wollten sie die Sicherheit nehmen, von Kriegskanzler und Kriegsminister nicht belogen und betrogen zu werden?« Die Chance wird verpasst, Gerhard Schröder neuer Parteichef.

***

Friedensaktivisten blockieren die US Air Base Spangdahlem in Rheinland-Pfalz. Von dort steigen die F-17-»Tarnkappen«-Bomber zum Kriegseinsatz in Jugoslawien auf. Unter den Demonstranten sind auch zwei Viet­nam-Veteranen. Sie rufen die US-Soldaten zur Desertion auf.