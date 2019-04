In eigener Sache

+ Update 18:41 +

Politisch zugespitzt

Zu dem Beitrag »Historiker ausgeladen« von Susann Witt-Stahl in der jungen Welt vom 30./31.3. erreichte uns die nachstehende Zuschrift. Sie wurde als Onlinekommentar auf der jW-Website veröffentlicht. Der Leserbriefschreiber ist der Redaktion bekannt. Der Bitte, an dieser Stelle seinen vollständigen Namen zu nennen, hat er nicht entsprochen.

Die Autorin hat auf die gegen sie erhobenen Vorwürfe reagiert. Ihre Antwort ist im folgenden ebenfalls dokumentiert. (jW)

Der Artikel ist in mehrfacher Hinsicht unseriös und in Teilen verleumderisch:

1. ATTAC Oldenburg hat sich in keiner Weise von Moshe Zuckermann distanziert. Richtig ist: Aufgrund der politisch zugespitzten Situation in Oldenburg zum Thema Israel hat ATTAC Oldenburg davon abgesehen, zu diesem auch unter den Oldenburger ATTAC-Mitgliedern umstrittenen Thema eine Veranstaltung zu diesem Zeitpunkt durchzuführen.

2. Die Veranstaltung war in Oldenburg noch gar nicht angekündigt, und die Absage wurde nicht öffentlich bekanntgegeben. Das geschah über einen unbekannten Weg in Richtung Susann Witt-Stahl, die ihrerseits über die junge Welt die Absage öffentlich machte, skandalisierte, dabei spekulierte und sogar falsche Behauptungen aufstellte (s. o.).

3. Die Autorin moniert eine fehlende Antwort auf ihre Anfrage an die ATTAC-Regionalgruppe Oldenburg. Es gab diese Anfrage mit einer ungewöhnlich kurzen Fristsetzung zur Beantwortung, die ultimativen, anmaßenden Charakter besaß. Als Aktivenkollektiv ohne Vorsitz war es gar nicht möglich, innerhalb von ein bis zwei Tagen Fragen zu beantworten, die sogar auf das Abstimmungsprozedere der Aktivengruppe zielten.

4. Die ATTAC-Regionalgruppe Oldenburg hat in den vergangenen Jahren immer wieder die Meinungs- und Informationsfreiheit gerade auch für die BDS-Initiative in Oldenburg verteidigt, auch in der aktuellen Auseinandersetzung. Deshalb wurde sie von der DIG (der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, jW) und anderen selbst schon wiederholt in die antisemitische Ecke gestellt. Die Autorin hatte diesbezüglich offensichtlich keinerlei Ahnung und hat mit ihrer Anprangerung der ATTAC-Regionalgruppe Oldenburg und darüber hinaus ATTAC insgesamt ungerechtfertigt schweren Schaden zugefügt. Es wird darüber nachzudenken sein, wie dieser schwere Schaden zumindest teilweise wieder behoben werden kann. Eine öffentliche Entschuldigung der Autorin wäre das mindeste.

Johannes P. aus O.

Stellungnahme der Autorin:

Zu 1.: Die Ausladung eines Referenten aus politischen Gründen ist eine aktive Distanzierung. In dem Schreiben der ATTAC-Regionalgruppe Oldenburg, in dem die Absage der Veranstaltung mit Moshe Zuckermann mitgeteilt wurde, wird die Entscheidung mit einem »fehlenden inhaltlich-politischen Konsens« begründet. Darin heißt es wörtlich: Nach »zunächst einer eher wohl scheinbaren Übereinstimmung (Februar 2019 )« gebe es »verhaltene, kritische Stimmen, die sich nun klarer artikuliert haben«. Und weiter: Gegen die Veranstaltung hätten »zwei opportune Einwände Geltung gewonnen: Erstens würde sich aller Voraussicht nach die ­ATTAC-Regionalgruppe bis auf ganz wenige Aktivisten reduzieren oder in Flügel spalten. Zweitens würde die politische Konfliktfähigkeit der Gruppe sehr stark abnehmen. Die geplante Veranstaltung hätte Reaktionen der DIG und mit ihr verbünde(ter) Kräfte um den AStA, Teile der Linkspartei wie ihres Umfeldes und dito die SPD zur Folge.«

Falsch ist die Behauptung, dass die Ausladung von Zuckermann nur für »diesen Zeitpunkt«, also für einen begrenzten Zeitraum, ausgesprochen und somit in Aussicht gestellt worden wäre, dass eine Veranstaltung später nachgeholt wird.

Zu 2.: In meinem jW-Artikel wird an keiner Stelle behauptet, dass die Veranstaltung und die Ausladung von Moshe Zuckermann von der ­ATTAC-Regionalgruppe Oldenburg öffentlich gemacht worden seien.

Zu 3.: Meine Anfrage wegen einer Stellungnahme an die ATTAC-Regionalgruppe erfolgte per E-Mail am 25.3. (17.24 Uhr), die Frist endete am 27.3. (12 Uhr). Es war also ausreichend Zeit zu reagieren. Wären die gewährten fast zwei Tage von der Gruppe als zu knapp bemessen empfunden worden, hätte sie die Autorin jederzeit wegen einer Fristverlängerung kontaktieren können. Sie hat aber gar nicht geantwortet.

Zu 4.: In dem Artikel wurde gar nicht die politische Ausrichtung der ATTAC-Regionalgruppe Oldenburg in der Vergangenheit thematisiert, geschweige denn bewertet. Festgestellt wurde lediglich, dass in ihr gegenwärtig mittlerweile nicht einmal mehr die Einladung eines renommierten Vertreters der israelischen Linken Konsens findet, der eine Zweistaatenlösung des Nahostkonflikts befürwortet (s. o.).

Fazit: Anders als in der oben dokumentierten Darstellung von Johannes P. finden sich in meinem Artikel keine falschen Tatsachenbehauptungen. Auch liegt keine Vernachlässigung der journalistischen Sorgfaltspflicht vor. Es gibt also keinerlei Anlass, der Forderung nach einer »öffentlichen Entschuldigung« nachzukommen.

Susann Witt-Stahl