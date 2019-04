Vorbild sozialer Integration

Peter Steffen/dpa Ein Unternehmer (Volker Müller), ein Gewerkschafter (Mehrdad Payandeh), ein Bischof (Heiner Wilmer) und vier Politiker (Ralf Meister, Stephan Weil, Bernd Althusmann und Birgit Hone) werben für »Europa« (Hannover, 21.1.2019)

Am 26. Mai werden in der Bundesrepublik die Wahlen zum EU-Parlament abgehalten. Und die Gewerkschaften tun, was sie bei solchen Gelegenheiten regelmäßig tun: Sie rufen ihre Mitglieder auf, sich an dieser Abstimmung zu beteiligen. Anfang Februar startete der Deutsche Gewerkschaftsbund die Kampagne »Europa! Jetzt aber richtig!«; er fordert dazu auf, ein »soziales Europa« zu wählen. Bei wem dafür ein Kreuz gemacht werden kann, behält der Verband für sich. Er ist »parteipolitisch neutral«, heißt es am Montag seitens der DGB-Pressestelle auf jW-Nachfrage. Dennoch »mischen wir uns ja kräftig in die Politik ein« und weiter: »Diese Wahlen werden richtungsweisend sein, dafür möchten wir Menschen sensibilisieren und zum Wählen motivieren.«

Man kann der Kampagne das Kalkül unterstellen, die Auswirkungen des erwarteten Rechtsrucks zu minimieren und ein paar gewerkschaftsnahe Abgeordnete in das Parlament zu bringen, die dann dort Verbesserungen im Arbeits- und Sozialbereich anstoßen, mit deren Durchsetzung die Gewerkschaften selbst überfordert sind. Hier geht es aber um mehr. Denn die Europäische Union wird insgesamt vom DGB sehr geschätzt: »Wenn es die Europäische Union nicht gäbe, müsste man sie erfinden«, heißt es im Schwerpunktartikel auf der Internetseite der Kampagne. Denn »seit mehr als siebzig Jahren herrscht Frieden in großen Teilen Europas, länger als je zuvor«. Dass die EU zum Beispiel 2013/14 zum Anfachen des »Ukraine-Konflikts« entscheidend beigetragen hat, kann man als deutscher Gewerkschafter demnach übersehen. Das Projekt EU sähe der DGB gern ausgeweitet, wenn er fordert, dass »Europa für den Rest der Welt zum Modell für eine wirtschaftliche und soziale Integration wird und die Globalisierung fair gestaltet«.

Ganz reibungslos allerdings funktioniert das »Modell« Europäische Union, wie der DGB einräumt, vor allem bei den für die Gewerkschaften interessanten Themen noch nicht. Denn die Wirtschaft der Mitgliedsländer sei »durch eine rigide Sparpolitik und neoliberale Konzepte wie den Abbau sozialstaatlicher Leistungen und Lohnkürzungen geprägt«. Statt einer Annäherung der Löhne wachsende Einkommensungleichheit in Europa: »Mehr als 21 Millionen Arbeitslose in der EU« und »mehr als 50 Prozent Jugendarbeitslosigkeit in den südlichen Mitgliedsländern« auf dem Höhepunkt der Wirtschafts-, Banken- und Staatsschuldenkrise »prägen das Europa von heute«, kritisiert der Gewerkschaftsbund. Ein Viertel der EU-Bürger sei von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Und »trotz des Exportweltmeistertitels hat der deutsche Arbeitsmarkt einen der größten Niedriglohnsektoren in Europa«.

Das (vielleicht gewollte) Missverständnis lässt aufhorchen: Exportweltmeistertitel und Niedriglohnsektor sind – viele Gewerkschafter wissen das – kein Widerspruch, sondern zwei Seiten einer Medaille. Viele Studien zeigen, dass die »Konkurrenzfähigkeit« der deutschen Wirtschaft unter anderem darin besteht, mit den eigenen relativ geringen Lohnstückkosten die Industrie in den Ländern der EU-Peripherie unrentabel zu machen. Der DGB gibt an, dass jährlich knapp 60 Prozent der deutschen Exporte in EU-Länder gehen und fast 30 Prozent der deutschen Arbeitsplätze »direkt oder indirekt« vom Export abhängen. Einwände gegen die deutsche »Exportweltmeisterschaft«, die ohne »Niedriglohnsektor« nicht zu haben ist, sucht man in den Kampagnendokumenten des DGB indes vergeblich. Im Gegenteil. Hier ist von »unseren Exporten« die Rede. Und: »Wirtschaftlich profitiert Deutschland enorm von der EU.«

Auffällig ist auch die Euphorie, die der Gewerkschaftsbund in Sachen »Arbeitnehmerfreizügigkeit«, einem Kernanliegen der Unternehmerverbände, an den Tag legt: »Wir EU-Bürgerinnen und Bürger können uns in Europa frei bewegen, in anderen EU-Ländern leben, arbeiten, studieren und reisen.« Der DGB möchte aber, dass die »freie« Bewegung der Lohnarbeiter zu »fairen« Bedingungen über die Bühne geht. Obwohl, wie der DGB annimmt, EU-Regelungen das sicherstellen sollen, werden »mobile Beschäftigte« oft für Dumpinglöhne beschäftigt oder gleich ganz um ihren Lohn geprellt. Und das keineswegs nur an der Peripherie der EU: Die Zustände etwa in der deutschen Fleischindustrie und der Bauwirtschaft sind den Gewerkschaften bekannt. Die Forderungen, die der Gewerkschaftsbund an die Europäische Union richtet, beinhalten deshalb: »Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort«, dazu die Einrichtung einer europäischen Arbeitsbehörde, die grenzüberschreitendes Lohn- und Sozialdumping wirksam bekämpft, sowie die Einführung einer europäischen Sozialversicherungsnummer, um den »Missbrauch« der grenzüberschreitenden Arbeitskräftewanderung von »Arbeitgeberseite« zu unterbinden. Dazu soll auch die flächendeckende Etablierung von Beratungsstellen für »mobile Beschäftigte« beitragen.

Dass die augenscheinliche Kalkulation des DGB, sich das demonstrative und prinzipielle Einverständnis mit dem freien Waren-, Kapital- und Arbeitskräfteverkehr mit gewerkschaftsfreundlichen Regulierungen belohnen zu lassen, nur bedingt aufgeht, zeigte sich erst am Donnerstag vergangener Woche. Da verständigten sich die EU-Parlamentarier auf Arbeitsstandards für Lkw-Fahrer im grenzüberschreitenden Verkehr. Und zwar derart, dass die Spediteure daran wenig auszusetzen haben. Weiterhin bestünden zu viele Möglichkeiten, Schutzregelungen zu umgehen, kritisierte die stellvertretende Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Andrea Kocsis. Und DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach monierte, dass es für grenzüberschreitende Transporte von Waren und Passagieren künftig keine Mindestlohnpflicht mehr gebe. Für wen die EU »erfunden« wurde, kann man hier ohne große gedankliche Anstrengung sehen. Ob der DGB mit seiner EU-freundlichen Kampagne tatsächlich gewerkschaftliche Belange voranbringt, darf vor diesem Hintergrund zumindest bezweifelt werden.