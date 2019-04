Im Maschinenraum

Pawel Kopczynski /REUTERS Demonstranten tragen in Berlin den Kapitalismus zu Grabe (28.5.2009)

Der Finanzpublizist und jW-Kolumnist Lucas Zeise hat für die Reihe »Basiswissen« des Papyrossa-Verlages den Band »Finanzkapital« verfasst. Er lässt ihn mit folgenden Sätzen enden: »Die unglaubliche Vermögens- und Geldschwemme in der Verfügungsgewalt des Finanzkapitals kann als ein Hauptcharakteristikum der aktuellen Periode gelten. Verglichen mit dem produktiv angelegten Kapital ist das in Schulden/Krediten und anderen Finanzkontrakten angelegte Kapital in eine ungeheure Überproportionalität angewachsen. In dieser Beziehung ist der aktuelle Zustand des Weltfinanzsystems noch labiler als in der ersten Phase des Imperialismus vor mehr als hundert Jahren.«

Die unerfreuliche, aber realistische Zustandsbeschreibung der heutigen Welt ist Resultat der vorangegangenen Untersuchung, die der Autor in sechs Abschnitte unterteilt hat: »Geld ist Kredit«, »Die Banken«, »Der Kapitalmarkt«, »Die Kombination aus industriellem Monopol und Bank«, »Die Nutzung des Staates« sowie »Internationaler Finanzmarkt«. Zeise steigt gewissermaßen »vom Abstrakten zum Konkreten« auf, wovon Marx meinte, es sei »offenbar die wissenschaftlich richtige Methode«. Wie stets, vollzieht Zeise diese von Marx angesprochene »Reproduktion des Konkreten im Weg des Denkens« mit zwingender und deswegen faszinierender Folgerichtigkeit, um nicht zu sagen: Logik. Die Lektüre ist nicht mühelos, aber, was wichtiger ist, nicht ermüdend, sondern erfrischend, weil ungeheuer plausibel.

Die zitierten Schlusssätze beschreiben vor allem eine Überakkumulationskrise, eine Schwemme von Geld, das nach Anlagemöglichkeiten sucht. Das führt an den Anfang des Buches zurück. Sein Ausgangspunkt ist die Finanz- und Weltwirtschaftskrise, die 2007 in den USA begann, genauer: Es sind die Demonstrationen, die Gewerkschaften und linke Bewegungen im Frühjahr 2009 unter dem Motto »Wir zahlen nicht für eure Krise!« in Berlin und Frankfurt am Main organisiert hatten. Es ist fast die einzige Stelle des Buches, wo der Autor die subjektive Seite der objektiven Vorgänge, um die es ihm geht, kurz darstellt: Die Demonstranten hätten durchaus gewusst, dass sie für die Krise zahlen würden, weil der Staat die Verluste der Banken bereits übernommen hatte. Allein in der Bundesrepublik hatte das Parlament praktisch über Nacht im Herbst 2008 rund 480 Milliarden Euro dafür zur Verfügung gestellt. »Eure Krise« habe die Täterschaft klar benannt. Den »mit dem Finanzkapital verbundenen Politikern« sei es aber gelungen, die Empörung in die falsche Richtung zu lenken. 2009 wurde die »Schuldenbremse« ins Grundgesetz aufgenommen, mit der die Haushaltshoheit des Parlaments weiter eingeschränkt wurde, die Axt an einen Grundpfeiler des Parlamentarismus überhaupt gelegt wurde.

Neben diesem konkreten Ausgangspunkt gibt es einen historischen: 1910 erschien »Das Finanzkapital« des späteren SPD-Ministers der Weimarer Republik, Rudolf Hilferding. Lenin stützte sich in seiner Imperialismusstudie von 1916 u. a. auf dessen Buch, und Zeise bezeichnet es als Zweck seiner Arbeit, »die von Hilferding gebotene Darstellung nachzuzeichnen und ihre Relevanz für heute zu belegen«. Nicht alles, was Hilferding und Lenin geschrieben hätten, sei richtig, aber in den mehr als hundert Jahren seit dem Entstehen des Finanzkapitals in allen kapitalistischen Ländern sei trotz aller Veränderungen die Grundstruktur erhalten geblieben: Seine »Fähigkeit, den Kapitalmarkt (…) zu steuern, um nicht zu sagen: zu kontrollieren«. Es dominiere »das jeweils nationale Kapital oder auch die nationale Bourgeoisie und übt die politische Macht in den jeweiligen Staaten aus«. Aus diesem Grund könne »mit den seinerzeit formulierten Begriffen der heutige Kapitalismus angemessen analysiert werden«.

Es gibt noch einen dritten Ausgangspunkt des Buches, einen, wenn man so will, logischen: Wie Hilferding erörtert Zeise zunächst, in welchem Verhältnis Geld und Kredit stehen. An dieser Stelle, und das ist ein theoretischer »Knackpunkt«, geht er umgekehrt wie Hilferding (und wie Marx) vor. Zeises These lautet: »Geld entsteht aus dem Kredit, nicht umgekehrt.« Es sei kein Resultat erst der Warenproduktion, vielmehr gehe der Kredit logisch und historisch dem Geld voraus. Es entwickle sich »aus Kredit-/Schuldbeziehungen, die die Menschen in der Produktion und Arbeitsteilung eingegangen sind«. Zeises zentrale Schlussfolgerung: Heute schöpfen Geschäftsbanken Geld, indem sie Kredit vergeben, und zwar »gewissermaßen aus dem Nichts«. Der Kredit basiere entscheidend nicht auf eingesammeltem Geld, wie der landläufige Mythos laute, sondern umgekehrt. Die Banken nutzten zwar die Einlagen ihrer Kunden, aber die Kreditvergabe machten sie letztlich davon abhängig, wie sie den Kreditnehmer beurteilen – Sicherheiten, seine Aussichten etc. Den auszugebenden Kredit finanzierten sie dann wiederum durch Kredit.

Im Uralten ist demnach das Heutige angelegt. Wie der Autor diese ­Abstraktion Geld auffächert, konkretisiert und bis hin zu EU, Euro, Imperialismus, Klassenkämpfen und Weltkriegsgefahr ausführt, ist nicht nur spannend zu lesen. Wer in knapper Form wissen will, was im Maschinenraum und auf der Kommandobrücke des heutigen Kapitalismus vor sich geht (auf ökonomischer Ebene, nicht im politischen Mechanismus), greife zu diesem Bändchen.