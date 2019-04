Politik der Vereinfachung

Britta Pedersen/dpa Suggestive Schnellschüsse und systematische Komplexitätsreduktion sind in der Politik beliebte Mittel (Sahra Wagenknecht auf dem Bundesparteitag der Partei Die Linke am 10.6.2018 in Leipzig)

Am 24. Juli 2016 zündete ein syrischer Migrant vor einem Weinlokal im fränkischen Ansbach eine in einem Rucksack transportierte Bombe. 15 Menschen wurden verletzt, der Attentäter selbst starb. Einen Tag später veröffentlichte Sahra Wagenknecht eine Presseerklärung unter der vielsagenden Überschrift »Menschen müssen sich wieder sicher fühlen können«. Im Text hieß es: »Auch wenn die konkrete Aufklärung der Hintergründe des Anschlags noch abgewartet werden muss, kann man doch schon soviel sagen: Die Ereignisse der letzten Tage zeigen, dass die Aufnahme und Integration einer großen Zahl von Flüchtlingen und Zuwanderern mit erheblichen Problemen verbunden und schwieriger ist, als Merkels leichtfertiges ›Wir schaffen das‹ uns im letzten Herbst einreden wollte. Der Staat muss jetzt alles dafür tun, dass sich die Menschen in unserem Land wieder sicher fühlen können. Das setzt voraus, dass wir wissen, wer sich im Land befindet, und nach Möglichkeit auch, wo es Gefahrenpotentiale gibt.«

Fakten stören

Wagenknechts einleitender Satz zeigt, dass ihr die Problematik ihres propagandistischen Schnellschusses zwar bewusst war, sie die gute Gelegenheit aber auch ohne jedes Hintergrundwissen ausnutzen wollte. Tatsächlich hatte der 27jährige Attentäter Mohammed Daleel mit den Massenbewegungen syrischer Flüchtlinge im Herbst 2015, auf die sich der Spruch von Bundeskanzlerin Angela Merkel ausschließlich bezogen hatte, nichts zu tun. Er war schon im Juli 2013 über die Türkei nach Bulgarien geflüchtet und hatte in Deutschland im Herbst 2014 einen Asylantrag gestellt, der aber abgelehnt wurde. Die daraufhin angeordnete Abschiebung konnte aufgrund von Verletzungen, die er sich zugefügt hatte, nicht vollzogen werden. Er wurde in der Folge mehrmals in der psychiatrischen Abteilung des Ansbacher Klinikums behandelt. Wegen psychischer Labilität wurde die Abschiebeanordnung vorübergehend aufgehoben, woran das Eingreifen eines Bundestagsabgeordneten der Linken nicht völlig unbeteiligt war. Aber zwölf Tage vor seinem Anschlag erhielt Daleel eine erneute Aufforderung, Deutschland innerhalb eines Monats zu verlassen. Vielleicht war das der unmittelbare Auslöser für seine Tat. Jedenfalls war der Syrer keine Person, von der »wir« – allein dieses Wort in diesem Kontext ist verräterisch – nicht wussten, wo sie sich befand.

Die Wirklichkeit ist oft erheblich widersprüchlicher, als einem Berufspolitiker lieb sein kann. Der staatliche Umgang mit psychisch Kranken gehört zum Sensibelsten überhaupt und verlangt ein überlegtes und verantwortungsvolles Herangehen. Die Forderung nach geschlossener Unterbringung aller Personen, die ein »Gefahrenpotential« darstellen könnten, gehört nicht dazu. Aber das hatte Wagenknecht ja auch gar nicht explizit verlangt, weil sie die »konkrete Aufklärung der Hintergründe« ganz bewusst nicht abgewartet hatte.

Verweilen wir noch etwas bei Wagenknechts Presseerklärung. In der Überschrift sticht das Adverb »wieder« ins Auge. Wagenknecht benutzt das Wort häufig. Es signalisiert den Wunsch nach Rückkehr in ein vergleichsweise goldenes Zeitalter, das sie besonders gern mit der Regierungszeit des Bundeskanzlers Willy Brandt zwischen Oktober 1969 und Mai 1974 identifiziert. Die Politikerin selbst war damals ein Kleinkind und lebte in der DDR. Wer diese wenigen Jahre vermeintlicher (und durchaus zweifelhafter) Glückseligkeit bewusst erlebt hat, ist heute mindestens 60 Jahre alt. Das passt zu den Fotos von Ansammlungen der »Aufstehen«-Aktivisten.

Und die von Wagenknecht eingeforderte »Sicherheit«? Unter Brandt gab es sie gewiss nicht, wie ein Blick auf die Kriminalstatistik zeigt. Die verzeichnete 1970 für den Westen Deutschlands unter anderem 2.403 Fälle von »Mord und Totschlag einschließlich Versuche« und annähernd 38.000 Fälle von gefährlicher und schwerer Körperverletzung, davon 210 mit tödlichem Ausgang. Zum Vergleich: Die jüngst vorgestellte Kriminalstatistik des Jahres 2018 zählt 2.471 Fälle von »Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen« und 136.727 Fälle von gefährlicher und schwerer Körperverletzung (eine Zahl, die im Bericht des Jahres 2009 noch bei 149.301 gelegen hatte). Kurz gesagt: Ob es »gefühlte Sicherheit« vor körperlichen Angriffen und anderen Straftaten irgendwann in einer paradiesischen Gesellschaft geben wird, wissen wir nicht. Dass sie im real existierenden Kapitalismus ausgeschlossen ist, ist leicht zu begreifen und sollte von linken Politikern ausgesprochen werden. Leider ist Wagenknechts Suggestion, »Sicherheit« sei ein Zustand der Vergangenheit, der uns hauptsächlich durch die »unkontrollierte Zuwanderung« verlorengegangen sei, kein vereinzelter Ausrutscher, sondern ein zentraler Bestandteil ihrer Agitation.

Merkels Schuld

Fehler machen wir alle, das ist geradezu eine Definition des Menschlichen. Aber denselben Fehler wenig später exakt zu wiederholen, gehört in eine andere Kategorie. Fünf Monate nach dem Amoklauf von Ansbach, am 19. Dezember 2016, steuerte ein Attentäter einen gestohlenen Lkw in den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz und tötete elf Menschen; 55 weitere wurden verletzt. Der als Lenker des Fahrzeugs ausgemachte Tunesier Anis Amri wurde vier Tage später in einem Vorort Mailands von Polizisten erschossen.

Wagenknecht wartete in diesem Fall ein paar Tage länger als nach dem Ansbacher Amoklauf, äußerte sich aber inhaltlich trotzdem ähnlich. In einem Interview mit der Illustrierten Stern räsonierte sie im Januar 2017 (Ausgabe 2/2017) über die »Mitverantwortung« der Bundeskanzlerin an dem Massaker. »Neben der unkontrollierten Grenzöffnung ist da die kaputtgesparte Polizei, die weder personell noch technisch so ausgestattet ist, wie es der Gefahrenlage angemessen ist«. Merkel habe bei ihrer »Flüchtlingspolitik« keinen Plan und kein Konzept gehabt. Das sei »letztlich schlimmer als nur leichtfertig« gewesen. »Ihre Politik hat viel Unsicherheit und Ängste erzeugt und die AfD groß gemacht«. Das ist ein ständiges Thema in Wagenknechts Äußerungen: Für das Erstarken der Rechtsextremen in Europa seien weder diese selbst und schon gar nicht ihre Wähler verantwortlich, sondern die regierenden Politiker.

Auf Kritik aus ihrer Partei an ihren ersten Äußerungen zum Berliner Anschlag reagierte Wagenknecht am 5. Januar 2017 im »Morgenmagazin« des ZDF, wobei sie sich noch mehr verrannte: Wenn man frage, was in diesem Fall falsch gelaufen sei, komme man »auf eine Reihe von Dingen«, darunter neben der zu schwachen personellen und materiellen Ausstattung der Polizei auch den Umstand, »dass über eine gewisse Zeit eine Grenzsituation zugelassen wurde, wo wir noch nicht mal wussten, wer ins Land kommt. Natürlich ist das ein Problem. Die Zahl der Gefährder hat sich in der Zeit mehr als verdoppelt. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Das sind die Zahlen des Innenministeriums.«

Aber auch in diesem Fall waren Wagenknechts zentrale Behauptungen falsch. Der mutmaßliche Attentäter gehörte, wie der Amokläufer von Ansbach, nicht zur großen »Flüchtlingswelle« aus Syrien vom Herbst 2015. Der damals 22jährige Tunesier Amri war schon im Juli 2015 über mehrere Stationen in anderen europäischen Ländern nach Deutschland eingereist und war vermutlich zu keinem Moment »unkontrolliert« gewesen – ein emotionalisierendes Lieblingswort, das Wagenknecht mit der AfD teilt. Nach allem, was man bisher weiß, war Amri sogar jederzeit »auf dem Schirm« der deutschen Sicherheitsbehörden, die ihn vielleicht sogar als Agent angeworben haben; jedenfalls wurde Amri von Polizeistellen und Verfassungsschutz »an der langen Leine geführt« und gegen Zugriffe anderer Behörden abgeschirmt.

Und gerade für diesen Teil der deutschen »Sicherheitskräfte« muss man feststellen, dass durch zusätzliches Personal oder mehr Überwachungstechnik nichts besser und sicherer würde. Der Spruch von der »kaputtgesparten« Polizei wurde übrigens, noch bevor sich manche Linke seiner annahmen, von der AfD in den propagandistischen Wettbewerb eingeführt. Er kam, vielleicht erstmals, in der Überschrift einer Presseerklärung ihrer Fraktion im Sächsischen Landtag vor, die am 1. März 2016 veröffentlicht wurde. Dort wurde der Sachverhalt, in bezug auf dieses Bundesland, der regierenden CDU angelastet. Sie habe »alle Warnungen von Experten in den Wind geschlagen, die vor zunehmender Kriminalität durch sperrangelweit offene Grenzen nach Osteuropa gewarnt haben«. Wenige Monate später tauchte der gleiche Vorwurf in einer Mitteilung von Frauke Petry, der damaligen Fraktionsvorsitzenden der AfD im Sächsischen Landtag, an die Zeitungen der Funke-Mediengruppe auf. Bund und Länder hätten »die Polizei systematisch kaputtgespart«. Daher sei die Bildung von bewaffneten »Bürgerwehren« völlig verständlich und »kein Grund zu Besorgnis«, wie dpa sie am 20. August 2016 zitierte.

Dass AfD-Politiker ebenfalls die Chance nutzten, nach dem Berliner Anschlag drauflos zu polemisieren, kam nicht überraschend. Petrys Ehemann Marcus Pretzell, damals Landesvorsitzender seiner Partei in Nordrhein-Westfalen, twitterte unter dem Hashtag »Breitscheidplatz« kurz nach dem Massaker triumphierend: »An die ›Erstmal-abwarten-Fraktion‹: Sowas kommt von abwarten«. Schon zehn Minuten früher hatte Maximilian Krah, der gerade nach 25jähriger CDU-Mitgliedschaft zur AfD gewechselt war, der Internetgemeinde mitgeteilt: »Ich komme vom Weihnachtsmarkt und sehe auf Fox News von dem Anschlag in Berlin. Es ist grauenhaft. Was hat Merkel aus unserem Land gemacht?«

Ein verständlicher Sieg

Einige Wochen vor dem Berliner Anschlag hatte Wagenknecht für eine Linke äußerst untypisch auf den Wahlsieg Donald Trumps am 8. November 2016 in den USA reagiert. Schon einen Tag später bezeichnete sie den Wahlausgang in einer Presseerklärung als »verständlich«. Unter Hinweis auf die negative Entwicklung der sozialen Verhältnisse in den USA und angesichts von Hillary Clinton, der »Kandidatin des Establishments«, hieß es dort: »Dass die Menschen sich in dieser Situation nach Veränderung sehnen, ist mehr als nur verständlich.«

Am selben Tag veröffentlichte die deutschsprachige Ausgabe des russischen Internetportals Sputnik ein Interview mit Wagenknecht, in dem sie behauptete: »Die Menschen in den USA haben ja nicht in erster Linie Donald Trump gewählt, sie haben Veränderung gewählt«. Trumps Wahlsieg zeige, »dass die Menschen die Nase voll haben vom Establishment, von einem ›Weiter so‹. (…) Natürlich ruhen jetzt die Hoffnungen der Menschen auf ihm, dass er für mehr soziale Gerechtigkeit sorgt. Das hat er aber so überhaupt nicht im Programm. (…) Wir werden sehen, wie er sich verhält. Ob Menschen enttäuscht werden oder ob er vielleicht Dinge macht, die man gar nicht erwartet.«

»Die Menschen« sind eine wiederkehrende Floskel in Wagenknechts Rhetorik und vielleicht sogar in ihrem tatsächlichen Weltbild, obschon das alles andere als sicher ist. Mit dieser Formel wird ein Kollektiv konstruiert, das in der Wirklichkeit nicht existiert und das von Populisten jeglicher Couleur als Projektionsfläche ihrer eigenen Vorstellungen benutzt wird. Den »Menschen in diesem unserem Land« (übrigens eine Erfindung von Exkanzler Helmut Kohl) unterstellt Wagenknecht beispielsweise, dass 80 Prozent von ihnen ein »sozialeres« und »gerechteres« Deutschland wollen, aber offenbar so dumm sind, trotzdem die falschen Parteien zu wählen und sich einstweilen auch durch keine negativen Erfahrungen davon abhalten zu lassen.

Was Trump angeht, so wurde er durchaus nicht von »den Menschen« zum Präsidenten gewählt, sondern von einer Minderheit der Abstimmenden. Mehrheiten hatte er nur im »weißen« Teil der Bevölkerung, und selbst dort vor allem bei denjenigen, die sich weniger um ihre eigene ökonomische Situation als um die globale Macht und den Einfluss der USA sorgen, zudem bei den Älteren, bei den Bewohnern von Kleinstädten und Dörfern, und bei den stark Religiösen und gesellschaftlich äußerst Konservativen. Die schlecht Verdienenden, »Abgehängten« und Diskriminierten haben, sofern sie überhaupt zur Wahl gingen, mit großer Mehrheit für die Kandidatin der Demokraten, Hillary Clinton, gestimmt.

Am 23. November 2016 hielt Wagenknecht eine Rede vor dem Deutschen Bundestag. Dort äußerte sie: »Ist es denn wirklich so schwer zu verstehen? Die US-Bürger haben doch gar nicht in erster Linie den Milliardär Trump gewählt. Sie haben das Weiter-so abgewählt, und dafür hatten sie in einem Land, wo die mittleren Löhne heute unter dem Niveau der 80er Jahre liegen, natürlich allen Grund.« Da blieb selbst der solidarische Beifall ihrer Fraktion, die ihre Vorsitzende an vielen Stellen der Rede durch Applaus unterstützte, aus.

Wagenknecht behielt ihren Schmusekurs gegenüber dem gewählten US-Präsidenten trotzdem noch einige Wochen bei. Am 18. Januar 2017 nutzte sie das Forum der Springerschen Welt, um an Donald Trump zu appellieren, »nicht zu vergessen, warum ihn so viele Menschen gewählt haben. Der Grund war nicht, dass sie ihn für brillant hielten oder mit allem einverstanden waren, was er im Wahlkampf gesagt hat. Die meisten haben ihn wohl deshalb gewählt, weil sie von dem Establishment die Nase voll hatten, für das seine Konkurrentin stand«. Seine Wahl, so Wagenknecht in diesem Interview, müsse »auch hier ein Weckruf für die regierenden Parteien sein. Auch in Deutschland will die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung mehr sozialen Ausgleich und weniger Lebensunsicherheit. (…) Wenn sich nicht auch in unserem Land immer mehr Menschen von der Demokratie abwenden sollen, brauchen wir dringend einen politischen Wechsel.«

Abstimmungsergebnisse zu analysieren und korrekt darzustellen ist nicht Wagenknechts Sache. Für sie haben, auch das äußerte sie am 23. November 2016 im Bundestag, »die Briten« für den Ausstieg aus der Europäischen Union votiert. Tatsächlich fiel das Ergebnis des Referendums am 23. Juni 2016 mit 51,89 gegen 48,11 Prozent der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 72,2 Prozent extrem knapp aus. Welchen Sinn ergibt es, eine solche Tatsache einfach zu ignorieren und zu verbreiten, dass »die Menschen« mit ihrem Stimmverhalten »das Establishment abgestraft« hätten? Heute, kaum zweieinhalb Jahre später, bedauert vermutlich eine Mehrheit der Briten den Ausgang des damaligen Referendums und würde ihn gern korrigieren. Derartige Entscheidungen sind in der Realität viel komplizierter und widersprüchlicher, als Populisten zu behaupten pflegen. Im Grunde tun sie gerade das, was sie allen anderen (meist nicht unberechtigt) vorwerfen: Sie nehmen die Menschen nicht ernst, sondern wollen sie vereinnahmen und für dumm verkaufen.

»Das sind keine Rassisten«

Damit kommen wir zu Wagenknechts öffentlichen Äußerungen über die Wählerinnen und Wähler der AfD. Auch hier stützt sie sich nicht auf empirische Erkenntnisse, etwa Umfragen und Analysen, sondern nur auf die Wirkungskraft eines resoluten Auftretens und vereinfachender Darstellungen. Ein Beispiel aus der FAZ vom 11. August 2018, kurz vor dem offiziellen Gründungsakt von »Aufstehen«: »Unzufriedene« würden »in die Arme der AfD getrieben, weil sie sich bei allen anderen nicht mehr verstanden fühlen. Viele wählen die AfD aus Protest, das sind keine Rassisten, sondern Menschen, die sich von der Politik im Stich gelassen fühlen.«

Gerade Medien, die alles andere als linkenfreundlich sind, hofieren Wagenknecht nicht nur als »Radikalsozialistin« (was immer das bedeuten mag), sondern auch als Marxistin. Für eine solche pflegt sie allerdings ein erstaunlich schlechtes Verhältnis zur Dialektik. Sie scheint ihr sogar mittlerweile völlig unbekannt zu sein. Im vorliegenden Fall: Dass jemand sich »von der Politik im Stich gelassen« fühlt, schließt selbstverständlich nicht aus, dass sie oder er mehr oder weniger rassistisch ist.

Zahlreich sind die Fälle, in denen Wagenknecht behauptet, »viele« AfD-Wähler, oder sogar deren »überwiegende Mehrheit«, würden für diese Partei »nur aus reiner Wut« stimmen, ohne deren politische Richtung zu teilen. In einem Interview mit der Magdeburger Volksstimme, das am 28. Januar 2017 veröffentlicht wurde, wählte sie die Formulierung, viele Menschen hätten »so viel Wut im Bauch«, dass sie die AfD nur wählen würden, »um die da oben zu ärgern«.

Die Bedeutung des Rechtsextremismus schrumpft bei dieser Betrachtungs- und Darstellungweise gegen null. Dass der Wagenknecht kein interessantes Thema ist, kann man an ihren Äußerungen ablesen. Da überwiegt die Auskunft, die nicht zu leugnenden Erfolge der Rechten seien nicht etwa in deren Demagogie begründet, sondern in der neoliberalen Politik. Auch da könnte man dialektisch argumentieren, dass eine Ursache nicht automatisch alle anderen ausschließt.

Die Vorstellung, dass ein Mensch die AfD »aus reiner Wut« wählt, ohne überhaupt eine Meinung zu deren politischem und weltanschaulichem Programm und Auftreten zu haben, ist freilich, um sich eines Lieblingswortes von Wagenknecht zu bedienen, »weltfremd«. Menschen haben meist Meinungen zu den sie umgebenden Verhältnissen. Diese sind individuell und oft widersprüchlich. Sie können auch nur als solche begriffen werden. Wagenknechts Behauptung, die Mehrheit der AfD-Wähler sei nicht fremdenfeindlich, sondern »nur« wütend, ist hingegen schlicht falsch.

Erfolglos

In der Praxis gibt es keine Anzeichen, dass es Wagenknecht gelungen wäre, die AfD-Wähler zu erreichen, was sie ja selbst als eines ihrer zentralen Ziele deklariert hat. Sie hat ihnen immer wieder ein paar populistische und anbiedernde Brocken zum Anlocken hingeworfen, aber dieses Geschäft gleichwohl keineswegs konsequent betrieben. Unter den angeblich 170.000 Anhängern der »Aufstehen«-Bewegung wurden, nach Wagenknechts eigenen Angaben, gerade mal 100 bekennende AfD-Mitglieder registriert. Und die wurden explizit aufgefordert, sich aus der Bewegung zu entfernen. Das ist selbstverständlich kein Vorwurf gegen Wagenknecht. Aber es zeigt doch die Inkonsequenz und Unordnung ihres politischen Denkens.

Zuletzt hat Wagenknecht die Konsequenz aus ihrem ausbleibenden Erfolg gezogen und angekündigt, sich aus der Führung von »Aufstehen« sowie vom Fraktionsvorsitz der Linkspartei zurückzuziehen. In den Talkshows wird sie dem Publikum aber, das lässt sich erahnen, erhalten bleiben. Die Positionen, mit denen sie dort in Zukunft in punkto Sicherheit und Migration auftreten wird, leider auch.