Wohnungsnot »radikalisiert«

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa Start der Berliner Demonstration am Alexanderplatz

Etwas mehr als 400 Menschen sind am Samstag dem Aufruf des Bündnisses »Mietenwahnsinn stoppen« zur Kundgebung auf dem Dresdner Postplatz gefolgt. Davon zeigte sich das Presseteam im Gespräch mit junge Welt angenehm überrascht: »Wir hatten keine Erwartungen, sind aber über die Beteiligung erfreut, gerade im Angesicht der Tatsache, dass es uns in dieser Form erst seit zwei Monaten gibt.« Die Menschen, die sie am Infostand oder bei den Stammtischen für Mieterinnen und Mieter träfen, seien enorm wütend und »radikalisiert«. Selbst die Enteignung der Vonovia sei für sie ein logischer Schritt.

Der größte Vermieter der sächsischen Landeshauptstadt hält 17 Prozent des Wohnungsbestandes und ist wegen offenkundig überhöhter Nebenkostenabrechungen und Mietsteigerungen wiederholt in die Schlagzeilen geraten. Die gut 30.000 Wohnungen, die Vonovia in Dresden hält, waren bis 2006 im Besitz der Stadt. Dann wurden sie per Stadtratsbeschluss zunächst an die US-amerikanische Fortress Investment Group verkauft.

Die Privatisierung war daher auch auf der Kundgebung ein Thema. Gleich zu Beginn erklärte eine Rednerin, dass die Mieten seit dem Verkauf des kommunalen Wohnungsbestandes um 30 Prozent gestiegen seien. Viele Mieterinnen und Mieter hätten deshalb inzwischen Probleme, sich eine Wohnung in Dresden leisten zu können. Wohnen sei jedoch »Menschenrecht und keine Kapitalanlage«. Man wolle eine Stadt, die kein Geschäft sei, sondern ein »Lebensraum für alle«.

Carsten Ungewitter vom Bündnis »Mietwahnsinn stoppen« erklärte im Anschluss, dass inzwischen 20 Prozent der sächsischen Haushalte Probleme beim Aufbringen der Miete beziehungsweise bei der Wohnungssuche hätten. »Es gibt ein Menschenrecht auf Wohnen, aber kein Menschenrecht darauf, Profite zu machen«, rief Ungewitter unter Beifall aus.

Dass die Worte bei den Zuhörerinnen und Zuhörern ankamen, ist kein Wunder, wird das Dach über dem Kopf doch auch in Dresden aufgrund der steigenden Mieten mehr und mehr zum Reizthema. »Niemand käme auf die Idee, die Luft zu privatisieren, aber beim Wohnen ist es trotz Grundrechts normal, wenn damit Profite gemacht werden sollen«, erklärte ein Teilnehmer der Kundgebung, der anonym bleiben wollte, auf die Frage dieser Zeitung, weshalb er sich an den Protesten beteilige.

Gabriele Lohse, eine andere Teilnehmerin, wollte nach eigener Aussage vor allem mit jenen Solidarität üben, die keine Chance auf eine bezahlbare Wohnung hätten.

Auf die Frage, wie es in Dresden nun weitergehen solle, erläuterte das Presseteam, dass man über eine Rekommunalisierungskampagne nachdenke, aber sich auch andere Schritte vorstellen könne, beispielsweise den weiteren Bau von Wohnungen und eine steuerliche Förderung der Genossenschaften. Diese stehen allerdings in der sächsischen Landeshauptstadt ebenso zunehmend in Kritik.

Vor allem fürchtet man jedoch den Sieg einer CDU-AfD-Mehrheit bei den im Mai anstehenden Kommunalwahlen – orientieren sich doch beide Parteien an den Interessen der Vermieter.