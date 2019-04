Den Kiez zurückholen

Als die Spitze der Demonstration sich der Polizeisperre auf Höhe der Eichenstraße in Treptow näherte, bogen die letzten Demonstranten in Friedrichshain von der Karl-Marx-Allee in die Warschauer Straße ein: In Berlin sind am Samstag etwa 40.000 Menschen gegen die hohen und ungebremst steigenden Wohnungsmieten auf die Straße gegangen. Sie zogen vom Alexanderplatz zur »Arena Berlin« in Treptow, um gegen den »Mietenwahnsinn« zu protestieren. Hier, in einem zur »Eventlocation« umgebauten ehemaligen Omnibusdepot, fand am Wochenende die Berliner Immobilienmesse statt – ein Stelldichein der Branche, bei dem es nach Angaben der Veranstalter eine »riesige Auswahl an Wohnimmobilien in Berlin und der Region zu bestaunen« gab. Die 40.000 hatten anderes im Sinn. Im Aufruf des Bündnisses gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn, das die Demo organisiert hatte, hieß es: »Wir wollen eine Stadt, die kein Geschäftsmodell ist, sondern Lebensraum für alle«, eine Stadt, in der »die Häuser fürs Wohnen und nicht für den Profit gebaut werden«.

An der Demonstration, die mittags mit einer Kundgebung begann, nahmen Menschen aller Altersgruppen teil. Organisierte Blöcke waren nur an der Spitze zu sehen; die meisten Teilnehmer liefen in kleinen Gruppen oder einzeln mit – häufig mit selbstgebastelten Schildern und Bannern, auf denen unter anderem eine »Bodenreform« gefordert wurde und Losungen wie »Berliner Luft statt Berliner Loft«, »Markt macht krank« oder »Kein Gott, kein Staat, kein Mietvertrag« zu lesen waren.

Am Rande der Demonstration begann die Unterschriftensammlung für das Volksbegehren »Deutsche Wohnen und Co. enteignen«. Dessen Ziel ist es, profitorientierte Unternehmen mit einem Bestand von mehr als 3.000 Wohnungen gegen Entschädigung zu enteignen. Im ersten Schritt müssen dafür 20.000 Unterschriften zusammenkommen. Die Initiatoren sind optimistisch. Offenbar mit Recht: Vor den Tischen mit den Listen bildeten sich sofort lange Schlangen. Die Angst, durch Mietsteigerungen oder Kündigungen verdrängt zu werden, ist in der Stadt allgegenwärtig: Jeder fünfte Umzug in Berlin geschieht inzwischen unfreiwillig.

Während der Demonstration besetzten am Nachmittag mehrere Menschen einen seit drei Jahren leerstehenden ehemaligen Gemüseladen in der Kreuzberger Wrangelstraße. Der Betreiberfamilie war 2015 nach 28 Jahren der Mietvertrag gekündigt worden. Die Solidarität im Kiez führte zur Rücknahme der Kündigung; 2016 gab die Familie dennoch auf. Die Besetzer erklärten, Teil einer Bewegung zu sein, die sich dagegen wehre, dass Berlin zu einer »Stadt der Reichen« werde, in der »jeder Quadratzentimeter verwertet wird«. Die Ladenfläche werde von den Eigentümern inzwischen für die sechsfache Miete angeboten. Man fange nun damit an, »unsere Kieze zurückzuholen«. Hunderte Menschen versammelten sich in der Wrangelstraße, um die Aktion zu unterstützen. Die Besetzung wurde nach wenigen Stunden von der Polizei gewaltsam beendet, ohne dass ein Räumungstitel vorlag. Dabei wurde die Tür des Ladens eingeschlagen; nach Angaben von Augenzeugen gegenüber jW gab es mehrere Festnahmen und Verletzte.