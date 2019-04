Tagelang im Bett fixiert

Hans-Jürgen Wiedl/dpa-Zentralbild Statt Zwangsmaßnahmen bedarf es angemessener Personalausstattung und sogenannter Krisenräume

Die Vorwürfe wiegen schwer: Verwahrlosung, anhaltende Zwangsfixierungen, chaotische Zustände und Personalmangel sollen in nicht wenigen psychiatrischen Einrichtungen und Kliniken zum Alltag gehören. Nicht erst seit der kürzlich ausgestrahlten Folge der RTL-Serie »Team Wallraff« ist vielen Menschen bewusst geworden, wie es um die psychiatrische Versorgung und Unterbringung in Deutschland tatsächlich bestellt ist. So sollen etwa im Klinikum Frankfurt-Höchst einzelne Patienten bis zu acht Wochen lang zwangsfixiert worden sein. Reaktionen auf die Enthüllungen ließen nicht auf sich warten. So kündigte der hessische Sozial- und Integrationsminister Kai Klose (Bündnis 90/Die Grünen) an, dass der Skandal nicht ohne Konsequenzen bleibe. »Wir klären das auf, prüfen gründlich, fordern und ziehen bereits erste Konsequenzen«, behauptete der Minister.

Am Donnerstag beschäftigte sich auch der Hessische Landtag mit den Enthüllungen über die Situation in der Akutpsychiatrie im Klinikum Frankfurt-Höchst. »Eine zügige Aufklärung und Verbesserung der Situation ist dringend erforderlich. Bisher gibt es aber noch keine Ergebnisse. Entscheidend ist jedoch, dass die Probleme im Klinikum Höchst nicht als Einzelfall bagatellisiert werden«, konstatierte Christiane Böhm, gesundheitspolitische Sprecherin der dortigen Linksfraktion. Das System der psychiatrischen Versorgung sei »flächendeckend unzureichend«, urteilte die Landtagsabgeordnete außerdem und bemängelte das Fehlen von »Krisendiensten und frühzeitiger ambulanter Hilfe«.

Ähnlich hatte sich Ende März infolge der Enthüllungen auch der Dachverband Gemeindepsychiatrie e. V. geäußert. Zwar könne davon ausgegangen werden, dass »auf eine stationäre psychiatrische Versorgung nicht völlig verzichtet werden kann«. Aber statt wie aktuell die Zahl psychiatrischer Klinikbetten in Deutschland stetig zu erhöhen, was durchaus einzigartig sei in Europa, solle diese Form der Versorgung massiv zurückgefahren werden, um statt dessen ambulante gemeindepsychiatrische Strukturen auszubauen. Die Versorgung der betroffenen Menschen würde dadurch »qualitativ erheblich besser, und die verbleibenden Psychiatriestationen könnten dann deutlich überschaubarer und menschenfreundlicher gestaltet werden«, so der Verband.

Am Freitag kam die Diskussion über die unzureichende Situation in psychiatrischen Kliniken auch im Bundestag an. So debattierten die Abgeordneten über das Thema Zwangsfixierungen in Kliniken, aber auch Haftanstalten und im Jugendarrest. Freiwillig hatten die Regierungsfraktionen ihren Gesetzentwurf, der ausgerechnet den Titel »Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Rechte von Betroffenen bei Fixierungen im Rahmen von Freiheitsentziehungen« trägt, nicht in den Bundestag eingebracht. Dafür hatte vielmehr ein Urteilsspruch des Bundesverfassungsgerichts vom 24. Juli des letzten Jahres gesorgt, in dem die Richter den Gesetzgeber verpflichteten, in Sachen Zwangsfixierungen endlich Rechtssicherheit zu schaffen.

Kritik an dem nun vorgelegten Gesetzesentwurf kommt unterdessen keineswegs nur von den Oppositionsparteien im Bundestag. Der Deutsche Richterbund begrüßt zwar in einer jüngst veröffentlichten Stellungnahme, dass »im Rahmen der Zuständigkeit des Bundesgesetzgebers Regelungen für Fixierungen im Rahmen von Freiheitsentziehungen geschaffen werden sollen«. Zu fordern sei aber, dass »diese Neuregelungen mit dem systematischen Gesamtgefüge der bereits existierenden rechtlichen Grundlagen in Einklang stehen«. Der Deutsche Richterbund habe jedoch »verfassungsrechtliche Bedenken zu verschiedenen Regelungsvorschlägen«, weil sie die »besondere Schwere des Eingriffs durch eine Fixierung und die hiermit verbundenen Gesundheitsgefahren nicht ausreichend berücksichtigen«.

Die Linksfraktion kündigte bereits an, den Gesetzesentwurf ablehnen zu wollen, sollte er von den Regierungsfraktionen aus CDU/CSU und SPD in der bisherigen Fassung beibehalten werden. So erinnerte die Linke-Gesundheitsexpertin Sylvia Gabelmann daran, dass die Fixierung an das Bett, die hierzulande oft stunden-, ja sogar tagelang dauere, in Großbritannien ganz verboten sei. Um wirklich etwas für die Betroffenen zu verbessern, solle sich die Bundesregierung vielmehr »für eine angemessene Personalausstattung und sogenannte Krisenräume« stark machen. Dabei handelt es sich um Räumlichkeiten, die so ausgestattet sind, dass sich die Menschen darin keine Verletzungen an Einrichtungsgegenständen zufügen können. Der Gesetzentwurf wurde am Freitag zur weiteren Beratung in den Rechtsausschuss des Bundestages überwiesen.