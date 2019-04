BKA ohne »Jagdfieber«

Stella Schiffcyk Der BKA-Beamte Dominik Glorius am Donnerstag im Zeugenstand des Untersuchungsausschusses (Zeichnung: Stella Schiffczyk)

Die Handydaten von Bilel Ben Ammar waren noch nicht vollständig ausgewertet, da waren sich das Bundeskriminalamt (BKA) und die Bundesanwaltschaft schon einig, dass man dem Terrorverdächtigen nichts nachweisen könne. Dies berichtete Kriminaldirektor Dominik Glorius vom BKA am Donnerstag vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags zum Lkw-Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz. Der Beamte verteidigte vehement die damalige Entscheidung, Ben Ammar schon knapp sechs Wochen nach dem Attentat vom 19. Dezember 2016 nach Tunesien abzuschieben. Sein genauer Aufenthaltsort ist zur Zeit unbekannt.

Glorius war in leitender Funktion an den Ermittlungen zu dem Anschlag beteiligt, die offiziell noch mehr als ein halbes Jahr weiterliefen, nachdem Ben Ammar am 1. Februar 2017 ins Flugzeug gesetzt worden war. Nach dem Tod des mutmaßlichen Haupttäters Anis Amri vier Tage nach dem Attentat war Ben Ammar der einzige verbliebene Beschuldigte – Glorius bezeichnete ihn am Donnerstag selbst als »Hauptperson«, rechtfertigte aber das Vorgehen.

Ben Ammar und Amri hatten sich am Vorabend des Anschlags in einem Restaurant getroffen. Beide standen seit mehreren Monaten im Visier der Sicherheitsbehörden. Aber erst durch Ben Ammar war das BKA auf Amri aufmerksam geworden – im Rahmen des Gefahrenabwehrvorgangs »Lacrima« stand eine Gruppe im Visier, die mutmaßlich von dem Dschihadisten Denis Cuspert nach Deutschland geschickt worden war, um Anschläge zu begehen. Ben Ammar war im Herbst 2014 mit dieser Gruppe über die Schweiz eingereist, Amri erst im Sommer 2015. Diesen Hintergrund hatte eine Kollegin von Glorius zu Beginn der öffentlichen Ausschusssitzung geschildert.

Fotos von Zufahrtswegen zum Berliner Tatort, die inzwischen auf Ben Ammars Mobiltelefon gefunden wurden, wertete der Kriminaldirektor nicht als Beleg für eine »Unterstützungshandlung«. Amri habe vermutlich erst im Herbst 2016 den »konkreten Tatentschluss« gefasst, die Fotos seien aber bereits im Frühjahr aufgenommen worden. In der Zeit dazwischen habe Amri andere Pläne gehabt, im Juli 2016 habe er ausreisen wollen. Die Möglichkeit, dass Ben Ammar nicht nur Unterstützer, sondern Ideengeber gewesen sein könnte, zog der BKA-Beamte nicht in Betracht. Die Fotos vom Breitscheidplatz seien zwar »atypisch« und hätten »keinen touristischen Hintergrund«, sie seien aber für den Erfolg der Tat sicher nicht entscheidend gewesen, so Glorius. Vor allem die Juristen unter den Abgeordneten zeigten sich über diese Aussage stark irritiert: Es gebe sogar Verurteilungen wegen psychischer Beihilfe, merkte Ausschussmitglied Detlef Seif (CDU) an.

Glorius berief sich aber auch auf öffentlichen Druck nach dem Anschlag: Die Behörden hätten damals in der Kritik gestanden, weil der mutmaßliche Haupttäter Amri nicht rechtzeitig abgeschoben worden sei, betonte er. Ben Ammar sei vor der Abschiebung zwei Mal von »erfahrenen Kollegen« vernommen worden – die habe er aber »nach Bausch und Bogen angelogen«, so der Kriminaldirektor. Bei der ersten Vernehmung hatte der Beschuldigte nicht einmal seinen richtigen Namen genannt. Wie Amri war auch Ben Ammar in Deutschland mit mehreren Identitäten unterwegs gewesen. Nach Einschätzung des Grünen-Abgeordneten und Juristen Konstantin von Notz hätte Ben Ammar noch für Monate »wunderbar im Knast sitzen können«, zumal auch ein Verfahren wegen Betrugs gegen ihn lief. Nach Darstellung von Glorius war aber keine weitere Untersuchungshaft möglich. Als es um das Betrugsverfahren und Bewährungsstrafen von Ben Ammar ging, meinte der Beamte, er könne sich nicht erinnern. Der Ausschussvorsitzende Armin Schuster (CDU) befand daraufhin, dass hier wohl das »Jagdfieber« gefehlt habe.

Glorius betonte mehrfach, der Lkw-Anschlag habe keine Mittäter, Unterstützer oder Mitwisser erfordert. Ben Ammar selbst habe gesagt, dass Amri habe ihm »nicht mehr vertraut« habe. Über einen möglichen Geheimdiensthintergrund Ben Ammars wusste der Kriminaldirektor nichts zu berichten.

Wo Ben Ammar sich an den zehn Tagen nach dem Anschlag aufgehalten hatte, ist bis heute ungeklärt. Fotos vom Tatabend selbst zeigen auf dem Breitscheidplatz eine nicht identifizierte Person mit Gummihandschuhen, die Ben Ammar zumindest stark ähnelt. Bisher konnte weder bestätigt noch ausgeschlossen werden, dass er tatsächlich dort war. Laut Glorius hatte Ben Ammar zum Zeitpunkt der Aufnahmen mit seiner Frau gechattet. Die Abgeordnete Martina Renner (Die Linke) merkte dazu an, der Zeitstempel sei bei Whats-app-Nachrichten leicht zu manipulieren.

Der oder die Täter hatten am 19. Dezember 2016 den Lkw-Fahrer aus Polen mit einer Ceska-Pistole erschossen. Mit dem gekaperten Fahrzeug waren auf dem Weihnachtsmarkt elf weitere Menschen getötet und zahlreiche Personen verletzt worden. Wie Amri an die Schusswaffe gekommen war, ist ebenfalls ungeklärt. Er hatte sie aber nach Aktenlage bei sich, als er in Italien von der Polizei erschossen wurde. Das gleiche Modell war auch bei der Mordserie des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) verwendet worden.

Kritik von Geschädigten

Verletzte und Angehörige von Todesopfern des Anschlags hatten diese Woche in einem offenen Brief an die Fraktionsvorsitzenden die Arbeit des Untersuchungsausschusses im Bundestag kritisiert – in erster Linie wegen des Vorgehens, das dort mit der Mehrheit von Unionsparteien und SPD beschlossen worden war. »Unsere Kritik fängt mit der von den Regierungsparteien durchgesetzten chronologischen Aufarbeitung des Anschlages an«, schrieben die Geschädigten. Die strikte Reihenfolge hatte dazu geführt, dass der im März 2018 eingesetzte Ausschuss monatelang vor allem Zeugen befragt hatte, die wenig bis gar nichts zur Aufklärung beitragen konnten: Mitarbeiter von Ausländerbehörden, die sich kaum an Amri erinnern konnten, sowie Staatsanwälte, die wegen Bagatelldelikten wie Fahrraddiebstahl gegen ihn ermittelt hatten. »Es ist für uns nicht nachvollziehbar, dass diese Herangehensweise notwendig ist, um eine gründliche Arbeit sicherzustellen. Es ist vor allem wichtig, dass alle wesentlichen Themen mit den notwendigen Zeugen und Unterlagen bearbeitet werden«, heißt es in dem Schreiben. »Die Strukturierung der Untersuchungen entlang der zeitlichen Abfolge stellt dies nicht sicher und sorgt für eine zeitliche Priorisierung, die für uns frustrierend ist. Es entsteht mittlerweile der Eindruck, dass so die Aufklärung besonders kritischer Themen bewusst verschleppt werden soll.«

Außerdem hätten die Regierungsfraktionen im Ausschuss Beweisanträge der Opposition abgelehnt. Die Kritik betraf aber nicht nur den Ausschuss selbst oder bestimmte Fraktionen, sondern auch externe Hindernisse: »Die Mitglieder des Untersuchungsausschusses können bestimmte vertrauliche Akten nicht in der vom Gesetz vorgesehenen Geheimschutzstelle im Bundestag einsehen, sondern müssen dafür zum Verfassungsschutz in Treptow fahren, wo sie diese nur unter Beobachtung einsehen können.«

Martina Renner erklärte am Donnerstag in einer Ausschusspause vor Journalisten, ihre Fraktion teile einen Großteil der Kritik in dem offenen Brief. Inzwischen folge der Ausschuss insgesamt aber auch nicht mehr strikt der besagten Chronologie, so Renner. Ausschussleiter Schuster erklärte, er finde es grundsätzlich gut, dass die Betroffenen sich äußerten – aber in diesem Fall sei es auch schmerzhaft. Die Regierungsfraktionen seien ebenso an Aufklärung interessiert; die Ausschussmitglieder gingen in den oft bis spät abends dauernden Sitzungen bis an ihre Grenzen, versicherte er.