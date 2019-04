Rodi Said/Reuters Kämpferinnen der YPJ in Syrien (28.3.2019)

Zum sechsjährigen Bestehen der Frauenverteidigungseinheiten (YPJ) in Nordsyrien hat deren Sprecherin Nesrin Abdullah im Gespräch mit der Nachrichtenagentur ANF Bilanz gezogen. Dabei verdeutlichte sie den inzwischen multiethnischen Charakter der ursprünglich von Kurdinnen gegründeten Kampfverbände: »Innerhalb der YPJ gibt es arabische, aramäische, armenische, tscherkessische, tschetschenische und turkmenische Frauen. Die Farben aller Nationen sind vertreten«, sagte Abdullah in dem am Donnerstag veröffentlichten Interview.

Dabei beschrieb sie auch große Schwierigkeiten beim Aufbau der 2013 gegründeten YPJ, die später einen wesentlichen Anteil am erfolgreichen Kampf gegen die Terrormiliz »Islamischer Staat« hatten. In der syrisch-kurdischen Gesellschaft habe eine patriarchale Denkweise geherrscht, die auch eine »lähmende Wirkung« auf Frauen gehabt habe. Im Nahen Osten seien »sowohl eine weibliche als auch eine männliche Mentalität entstanden«, erklärte Abdullah. »Dieser Denkweise zufolge waren Frauen hilflos«. Überzeugungsarbeit und viele Gespräche waren daher die Voraussetzung für den Aufbau der YPJ im Selbstverwaltungsgebiet Rojava, das inzwischen den Namen Demokratische Föderation Nordsyrien trägt.

»Wir sind von Haus zu Haus gegangen, haben uns mit den Frauen beschäftigt und mit ihnen geredet. Wir haben uns mit ihren Familien zusammengesetzt und stundenlang diskutiert. Diese Diskussionen dauerten manchmal tagelang, sogar monatelang an. Durch unsere Beharrlichkeit konnten Frauen davon überzeugt werden, sich dem Kampf anzuschließen.« Die Sozialisation der meisten jungen Frauen habe damals kaum andere Ziele als Mann, Haus und Kinder zugelassen.

»Es war schwierig für uns, aber es war sehr wichtig. Uns war bewusst, dass wir eine sehr schwierige Aufgabe übernommen haben, und mit jeder neuen Frau, die sich uns anschloss, wurde unsere Last leichter. Es war ein Erfolg, und dieser Erfolg motivierte uns weiter.« (ANF/jW)