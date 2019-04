Protestwoche gegen US-Drohnenbasis

John Locher/AP Photo

In den Vereinigten Staaten protestieren Friedensaktivisten seit zehn Jahren regelmäßig für die Schließlung der Creech Air-Force-Basis nahe Indian Springs im US-Bundesstaat Nevada. Dort werden Piloten von Kampfdrohnen ausgebildet und stationiert.

Diese Aufnahme zeigt einen Protestzug am Eingang des Creech-Stützpunkts vom Dienstag. Viele der in Schwarz gekleideten Teilnehmer haben ihr Gesicht mit weißen Trauermasken verdeckt und tragen Nachbildungen von Kindersärgen. Damit gedenken sie insbesondere der durch US-Drohnenangriffe zum Beispiel in Afghanistan oder im Irak getöteten Kinder. Die Aktion ist Teil der am Sonntag begonnenen und bis zum heutigen Freitag mittag anhaltenden Protestwoche von Friedensorganisationen, darunter »Code Pink«. (AP/jW)