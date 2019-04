»Der Angriff war ein politischer Akt«

Gregor Fischer/dpa Machen nun auch Berliner Klubs unsicher: Ein Beamter der Berliner Polizei (19.6.2015)

Am vergangenen Samstag abend fand eine Soliparty für die zivile Seenotrettungsinitiative »Sea-Watch« im alternativen Klub- und Kulturprojekt »Mensch Meier« in Berlin statt. Gegen 20.30 Uhr stürmten Beamte von Zoll, Bereitschaftspolizei und ein Mobiles Einsatzkommando die Veranstaltung. Anlass soll eine Kontrolle wegen »illegaler Beschäftigung« im Klub gewesen sein. Was ist Ihnen hierzu bekannt?

Pablo: Als Veranstalterkollektiv »RSNZRFLXN« ist es nicht unsere Aufgabe, darüber zu spekulieren, was der Anlass und inwieweit die Razzia politisch motiviert war. Wir möchten vielmehr unsere Augenzeugenberichte vermitteln und die gravierende Unverhältnismäßigkeit benennen. Für uns war das ein überfallartiger Angriff und eine Machtdemonstration mit allerhand Schikanen. Die Razzia wirkte nicht wie eine Zollkontrolle. Nur ein Beispiel: Selbst als alle Räume seitens der Polizei gesichert waren und wir uns ausnahmslos kooperativ verhielten, wurden wir auf dem Fußboden liegend wie Schwerkriminelle bewacht.

Betreiber, Veranstalter und Besucher von »Mensch Meier« gingen Berichten zufolge von einem Neonaziüberfall aus. Waren die Beamten nicht als solche erkennbar?

Pablo: Wir haben panische Rufe wie »Naziangriff« von den Türstehern vernommen und nach dem Eindringen mindestens zwei, eher drei Beamte gesehen, die sich in zivil und ohne sichtbare Kennzeichnung mit erschreckender Gewaltbereitschaft durch die Räume des »Mensch Meier« bewegten. Wir halten es für absolut glaubhaft, dass die Türsteher sich durch Neonazis angegriffen sahen. Wir in den Innenräumen wussten lange nicht, um wen es sich handelt. Ich habe später mit dem Einsatzleiter vom Zoll gesprochen und kann bezeugen, dass dieser in zivil, ohne sichtbare Kennzeichnung und mit tief ins Gesicht gezogener Schirmmütze agierte.

Die Beamten sollen teilweise äußerst brutal gegen Personen im »Mensch Meier« vorgegangen sein. Welche Szenen spielten sich ab?

Pablo: Wir waren gerade dabei, in den »Mensch Meier«-Räumen die anstehende Soliveranstaltung vorzubereiten. Plötzlich waren laute Schreie zu hören, kurz darauf liefen Beamte orientierungslos mit gezogener Waffe in den Club. Wir wurden angebrüllt und im großen Flur zusammengetrieben. Einer der Betroffenen beschreibt das in einem Erinnerungsprotokoll so: »Drei schwarz gekleidete und gepanzerte Menschen mit Helmen schreien mich an, dass ich mich auf den Boden legen solle. Bevor ich selber komplett der Aufforderung nachkommen konnte, wurde ich von einem der Menschen auf den Boden geworfen, ich habe meine Brille verloren (-9,5 Dioptrien) und jemand kniete auf meinem Rücken. Ich wurde angewiesen, die Hände auf den Rücken zu nehmen, auf dem sie mir schmerzhaft nicht nur verdreht, sondern auch mit Handschellen fixiert wurden.«

Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen der Razzia und Ihrer Unterstützung für die zivile Seenotrettung?

Rosa: Einen derart brachialen Einsatz gab es in Berlin schon sehr lange nicht mehr. An dem Tag, an dem das Netzwerk »Reclaim Club Culture«, »Seebrücke« und »Sea-Watch« gemeinsam mit dem »Mensch Meier« eine Demonstration organisiert haben, die die Innenpolitik und deren Position zur Seenotrettung aufs schärfste verurteilt, wird einer unserer verbündeten Klubs mit Waffengewalt angegriffen. Das werten wir als einen politischen Akt.

Was fordern Sie?

Rosa: Wir fordern eine umfassende Aufklärung des Einsatzes. Außerdem muss die Verhältnismäßigkeit bei Zollkontrollen gewahrt bleiben, das heißt: keine Schlägertruppen bei solchen Routinekontrollen. Zudem dürfen Seenotretter nicht weiter kriminalisiert werden. Menschen sollen diese humanitäre Arbeit machen können, ohne sich von staatlicher Repression bedroht fühlen zu müssen.

Auf Twitter teilte Berlins Kultursenator Klaus Lederer von Die Linke mit, dass Innenpolitiker »der Sache nachgehen« würden. Haben Sie als Betroffene Kontakt mit ihm?

Rosa: Außer dem Tweet ist nichts weiter passiert. Herr Lederer hat sich weder bei uns gemeldet noch nachgefragt.

Wollen Sie gegen den Polizeieinsatz rechtlich vorgehen?

Rosa: Aktuell werden verschiedene Mittel und Wege geprüft. Der juristische Gang vor die Verwaltungsgerichte ist dabei nur eine Option, die die Betroffenen erwägen.