Jule Sommer/ZDF Als 2010 Christas Mann verstarb, wanderte sie nach Thailand aus: »Rente unter Palmen«

Süchtig nach Schmerzmitteln

Die Opioiden-Krise

Überdosen durch Schmerzmittel sind in den USA für knapp 200.000 Todesfälle verantwortlich – allein in den letzten fünf Jahren. Diese Tabletten enthalten Opioide – künstliches Morphin. Sie wirken schnell, zuverlässig und machen süchtig. Die Opioid-Epidemie zerstörte Familien und ganze Gemeinden, legte in vielen Regionen die Wirtschaft lahm. Das Phänomen betrifft alle Altersgruppen und sozialen Schichten. Auch in Deutschland hat die von Ärzten verschriebene Menge an opioidhaltigen Schmerzmitteln zwischen 2006 und 2015 um knapp ein Drittel zugenommen. Wohl bekomm’s.

Arte, 20.15 Uhr

Cannabis: Der große Hype um Hanf

Seit 2018 ist die Legalisierung von Cannabis in Kanada in den Schlagzeilen: Es ist das erste G-7-Land, das Anbau, Verkauf und Gebrauch von Marihuana reguliert. Weitere Vorreiter sind unter anderem die US-Bundesstaaten Colorado, Michigan und Kalifornien sowie die Staaten Uruguay und bald auch Luxemburg – mehr und mehr Regierungen brechen mit 50 Jahren kriminalisierender, teurer und ineffizienter Drogenpolitik. Prima.

Arte, 22.00 Uhr

Rente unter Palmen

Thailand und die Suche nach dem Glück

Sonne statt Drogen oder: Militärdiktatur mit Sonne? Thailand, welche Vorteile hat das Leben dort? Wie kommen Deutsche im Alter dort zurecht – ohne Sprachkenntnisse, mit der anderen Kultur? Laut Statistischem Bundesamt gehört Thailand inzwischen zu den beliebtesten Zielen für deutsche Auswanderer außerhalb der EU.

ZDF, 22.15 Uhr

Mit offenen Karten

Kosovo, welche Zukunft zehn Jahre nach der Unabhängigkeit?

Kosovo ist wirtschaftlich nicht lebensfähig und ein fruchtbarer Boden für Korruption und mafiöse Strukturen. Und mittendrin stolzieren die Soldaten von der Bundeswehr. Vielleicht haben die Franzosen ja einen kritischen Blick auf das Joseph-Fischer-Protektorat auf dem Balkan.

Arte, 23.35 Uhr