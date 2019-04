Propaganda der Angst

Michael Kappeler/dpa Die Beschwörung einer wachsenden Bedrohung von außen (Demonstration des rechtsradikalen Vereins »Wir für Deutschland« am 3.Oktober 2018 in Berlin)

Seit einiger Zeit bin ich Teil einer Whats-App-Gruppe der Ü-40-Herren in meinem Tennisverein. Der eigentliche Zweck dieser Gruppe besteht darin, sich zum Spiel zu verabreden. Doch bisweilen schicken die Mitglieder auch Filme und Bilder herum, oft frauenfeindlichen Inhalts, blöde Witzchen, alles, was das Netz heute so ausspuckt. Hier und da tauchten ganz andere Dinge auf, sarkastische Hinweise in Richtung einer angeblich flächendeckenden Islamisierung Deutschlands oder das Bild einer Gruppe Afrikaner, die entsetzt die Augen aufreißen, darüber der Satz: »Das Sozialamt gibt bekannt: Ab morgen wird gearbeitet.«

Ich kenne die Leute, die das gepostet haben, sie sind nett, umgänglich, solider Mittelstand. Dennoch senden sie diese Nachrichten mit zweifelhaftem oder gar rassistischem Inhalt innerhalb einer Gruppe mit zwei Dutzend Mitgliedern. Ich glaube nicht, dass sie rechtsextrem sind. Eher enttäuschte Konservative, die vermutlich stets CDU gewählt haben. Ob immer noch, da bin ich mir nicht so sicher.

Wieso erzähle ich das? Es ist ein Beispiel dafür, wie rechtes Gedankengut in unserer Gesellschaft Fuß fasst, nicht nur an den Rändern, sondern in der bürgerlichen Mitte. Die anderen Mitglieder der Whats-App-Gruppe haben auf diese Posts nicht reagiert, weder applaudiert noch rebelliert. Man nimmt das so hin. Bis vor kurzem wäre das kaum denkbar gewesen. Bestimmte Redebeiträge wären sofortiger Sanktionierung anheimgefallen. Wer so etwas sagte, desavouierte sich selbst. Heute ist das anders. Rechtes Denken und Sprechen ist hoffähig geworden.

Resonanzbodenerweiterung

Wie ist es dazu gekommen? Natürlich haben die sogenannte Flüchtlingskrise 2015 und die Kölner Silvesternacht die öffentliche Meinung stark in dieser Richtung beeinflusst. Aber damit wurde nur etwas manifest, das untergründig schon lange gärte. Erste Anzeichen dafür gab es deutlich früher, etwa der immense Verkaufserfolg des 2010 erschienenen Sarrazin-Buches »Deutschland schafft sich ab«. Allein bis 2012 verkaufte sich dieser Skandaltitel, der eine Katalysatorfunktion für ausländerfeindliche Äußerungen besaß, 1,5 Millionen Mal. Wie sehr der ehemalige Berliner Finanzsenator Thilo Sarrazin der Neuen Rechten damit in die Karten spielte, betonten die Teilnehmer einer Gesprächsrunde in Götz Kubitscheks Rittergut Schnellroda, die im Band »Tristesse droite« dokumentiert ist: »Sarrazin ist auf eine vorher nicht zu ahnende Weise durchgestoßen. Das war eine Resonanzbodenerweiterung für uns, Begriffe wurden ventiliert, die wir seit Jahren zuspitzen, aber nicht im mindesten so durchstecken können, wie Sarrazin das konnte.« »Tristesse droite« erschien wohlgemerkt 2015, die Gespräche fanden ein Jahr früher statt, also noch vor den oben genannten Ereignissen und vor den Wahlerfolgen der AfD. Das Zitat stammt von Götz Kubitschek, und es zeigt deutlich, dass es um Sprache, um Veränderungen im Diskursraum geht. Die Grenzen dessen, was sagbar ist, sind ausgeweitet worden. Man verwendet für den Akzeptanzgrad politischer Äußerungen den Begriff des »Overton-Fensters«, der definiert, was zu einer Zeit erlaubt ist und was als unzulässig betrachtet wird.

Den Vertretern der Neuen Rechten ist das Overton-Fenster bekannt. Autoren wie Martin Lichtmesz und Caroline Sommerfeld oder der Kopf der österreichischen »Identitären Bewegung«, Martin Sellner, behaupten in ihren Büchern, dass sich der Diskurs in den vergangenen Jahrzehnten sehr weit nach links verschoben habe, was eine kommunikative Gegenwehr erforderlich mache. Die soll über das offensive »Reframing« solcher Begriffe erfolgen, mit denen sie ihrer Ansicht nach zu Unrecht diskreditiert würden, wie »völkisch«, »autoritär« oder »rassistisch«, noch mehr aber über das Erstellen eigener »Frames«.

Framing, also die Aufbereitung und Auswahl komplexer Informationen dergestalt, dass eine bestimmte Problemdefinition, Ursachenzuschreibung und moralische Bewertung nahegelegt wird, ist gängige Praxis in der Politik. Bei der Neuen Rechten aber stehen solche Kommunikationsstrategien im Zentrum der Aktivitäten. Und sie sind in den letzten Jahren damit ausgesprochen erfolgreich gewesen, das zeige, so Volker Weiß, Autor des Buches »Die autoritäre Revolte: Die Neue Rechte und der Untergang des Abendlandes«, »die enorme Zugkraft, die Bewegungen gegen die Political Correctness, die Homoehe, Gender-Mainstreaming und eine moderne Sexualaufklärung entfaltet haben«.

Gramsci von rechts

Das liegt nicht zuletzt daran, dass die extreme Rechte ihr traditionelles Theoriedefizit ausgeglichen und sich ausgiebig am intellektuellen Reservoir der Linken bedient hat. Alain de Benoist, einflussreicher Vertreter der französischen Nouvelle Droite, hat zum Beispiel das Hegemoniekonzept Antonio Gramscis für die Zwecke der Rechten adaptiert. Unter Hegemonie lässt sich mit Gramsci eine Herrschaft verstehen, die ihre eigenen Interessen als gesellschaftlich allgemeine zu definieren und durchzusetzen vermag, also nicht nur auf Zwang, sondern auch auf Konsens gründet – eine »›spontane‹ Zustimmung breiter Volksmassen gegenüber der gesellschaftlichen Orientierung, die die herrschende grundlegende Gruppe bestimmt«.

Eine besondere Aufgabe kommt in diesem Kontext den »Intellektuellen« zu, die technische, ökonomische und kulturelle Funktionen ausüben und so für die herrschende Gruppe das Geschäft »der gesellschaftlichen Hegemonie und der politischen Herrschaft« organisieren. Daher ist »eines der hervorstechendsten Merkmale einer jeden Gruppe, die auf die Herrschaft zusteuert, der Kampf um die Assimilierung und ›ideologische‹ Eroberung der traditionellen Intellektuellen«. Diese »traditionellen Intellektuellen« sind Teil der bestehenden Herrschaftsform. Demgegenüber prägt jede Klasse, die neu zur Macht drängt, »organische Intellektuelle« zur Verbreitung der subversiven Inhalte der eigenen Gruppe.

In Ermangelung einer echten Machtoption konzentrierte die Neue Rechte sich in den letzten beiden Jahrzehnten daher vorrangig darauf, ein einschlägiges Netzwerk solcher organischen Intellektuellen aufzubauen, um »metapolitisch«, das heißt im vorpolitischen Bereich der Kultur, der Lebensform usw., Themen und Begriffe zu plazieren. Eine Schlüsselfunktion nimmt in diesem Zusammenhang Götz Kubitscheks Büchlein »Provokation« ein. Gerade aus der Position relativer Schwäche, in der sich Rechte bei Erscheinen des Buches 2007 noch befand, erschien ihm die Provokation als »das einzige Mittel der Schwachen (…) Wer keine Macht hat, bereitet sich lange und gründlich vor, studiert die Reflexe des Medienzeitalters und erzwingt durch einen Coup öffentliche Aufmerksamkeit«. Man merkt solchen Sätzen an, dass ihr Verfasser sich mit Guy Debords »Gesellschaft des Spektakels« auseinandergesetzt hat. Wenn Kubitschek den »gezielten Regelverstoß« – die »bewusste oder unbewusste Verletzung des Regelwerks der Harmlosigkeit« – ins Zentrum provokativer Aktivitäten stellt, um den demokratischen »Konsensdiskurs« aufzubrechen, liegt der Vergleich mit der situationistischen Idee einer »Konstruktion von Situationen« nahe.

Kubitscheks Attacken waren derweil nur bedingt erfolgreich. Sehr viel mehr Aufsehen erregten die Aktivitäten der »Identitären Bewegung«, etwa deren Besetzung des Brandenburger Tors oder die zeitweise Unterbrechung der Aufführung eines Jelinek-Stücks in Wien. Der erwähnte Kopf der Bewegung, Martin Sellner, spricht in seinem Buch »Identitär« (2017) sehr freimütig über Absichten und Methoden seiner Bewegung. So sei ihr Ziel »eine Eroberung der Machtmittel der kulturellen Hegemonie, welche die herrschenden Ideen und Begriffe erzeugen, also der Massenmedien, der Kunst, der Kultur und des öffentlichen Raumes«. Wer in der Mediengesellschaft wahrgenommen werden wolle, dürfe sich mit seinen Aktivitäten nicht im luftleeren Raum bewegen: »Aktivismus muss verständlich und anschlussfähig sein. Metapolitik ist kein esoterisches Ritual und das Schreiben endloser Traktate im Elfenbeinturm.« Neben der Eroberung des öffentlichen Raumes durch Techniken des Aktionismus und Guerillamarketings (Aufkleber, Vertrieb von identitärer »Trend«-Kleidung usw.) wird auch konsequente Begriffsarbeit betrieben, wie Sellner es exemplarisch formuliert: »Wer die Begriffe definiert, der bestimmt das Denken und damit das Tun.«

Toxische Begriffe

In der Praxis sieht das beispielsweise so aus, dass er und seine Getreuen im Mai 2015 damit begannen, vom »Großen Austausch« daherzureden, inzwischen eine der zentralen Behauptungen der »Identitären Bewegung«, übernommen von dem französischen Rechtsextremen Renaud Camus. Damit ist die verquere, hochgradig verschwörungstheoretische Idee gemeint, dass die liberalen Regierungen Mitteleuropas durch aktive Förderung der Migration die Auflösung der hiesigen »Volksgemeinschaft« planten. Der Begriff wurde in Banneraktionen in verschiedenen österreichischen Städten, mit Plakaten und Aufklebern gezielt in Umlauf gebracht. Dann folgten »konzertierte Spontankundgebungen« und eine Demonstration: »Begleitet wurde dieser Aktionsplan von einem penibel vorbereiteten Arsenal an Graphiken, Videos und einer eigenen Kampagnen­seite«.

Ein anderer Zentralbegriff neurechter Theorie lautet »Ethnopluralismus«. Bereits Anfang der 1970er Jahre vom früheren »Nationalrevolutionär« Henning Eichberg geprägt, war damit ursprünglich der Respekt für die Integrität fremder Kulturen und der Schutz vor kolonialistischem Zugriff gemeint. Im Umkehrschluss lässt sich damit immer auch – und immer schon beabsichtigt – die Unantastbarkeit der »eigenen Kultur« propagieren. Im aktuellen Diskurs der Rechten dient der »Ethnopluralismus« demnach eher als pseudointellektuelles Deckmäntelchen, um schnöde Fremdenfeindlichkeit zu kaschieren. »Ethnopluralismus« klingt sehr viel vornehmer als das grobe »Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!« des nazistischen Straßenpöbels, es meint aber kaum etwas anderes.

Daran knüpft der Begriff der »Reconquista« an, also der bewusste historische Verweis auf die Zurückdrängung des Islams aus Europa zwischen 722 und 1492. Insinuiert werden soll damit die vermeintliche Notwendigkeit, eine erneute Abwehr gegen den Islam zu initiieren. Ebenfalls in begrifflicher Nachbarschaft zum »Ethnopluralismus« steht die »Ungleichheit«. Für Lichtmesz und Sommerfeld gilt »Ungleichheit« als »Kern der rechten Weltanschauung«. Armin Mohler, der Übervater der Neuen Rechten hatte einmal konstatiert, »dass nicht alle Menschen einmal gleich waren oder einmal gleich sein werden, sondern dass der Zustand der Ungleichheit, den wir vorfinden, Ausgangspunkt für jeden Staatsaufbau sein muss«. Ungleichheit wäre demnach eine naturgesetzliche Konstante des menschlichen Daseins. Welche Folgen dieses Prinzip in der sozialen Wirklichkeit haben sollte, darüber schwieg Mohler sich aus. Heutige Rechte können damit die behauptete fundamentale Ungleichheit zwischen Deutschen und Migranten, deren harmonisches Zusammenleben schlicht nicht möglich sei, theoretisch unterfüttern.

Mit der Migrationsfrage, spätestens seit dem Sommer 2015 virulent, hat die Rechte das Thema gefunden, mit dem sie die Bevölkerung ansprechen kann – auch solche Kreise, die sich ihrer Einflussnahme bis dahin verschlossen hatten. Dort vorhandene Gefühle der Verunsicherung versucht die Neue Rechte nach Kräften zu stärken, indem sie das Szenario einer wachsenden Bedrohung von außen beschwört. Zwar sprach Kubitschek schon 2007 vom »Vorbürgerkrieg«, jetzt aber kennen die Autoren dieses Milieus kein Halten mehr. Die angebliche »Überfremdung« Deutschlands führe auf längere Sicht zu einer durchgreifenden Islamisierung und zu steigender Kriminalität, die indes durch verlässliche Statistiken gerade nicht belegt wird. Aber rechte Medien präsentieren andere Zahlen und behaupten beharrlich, dass die amtlichen Verlautbarungen bewusst frisiert seien.

Die Kölner Silvesternacht 2015/16, auf die Rechte sich immer wieder und dramatisierend beziehen, besaß dabei eine Signalwirkung. Martin Lichtmesz etwa spricht von »Vergewaltigungsepidemien« und versteigt sich zu der Behauptung, die Zahl der in Europa lebenden Afrikaner würde im Jahr 2050 bei 150 bis 200 Millionen Menschen betragen. Ein weiteres beliebtes Motiv dieser Propaganda der Angst ist die Behauptung, in naher Zukunft würden die Zugewanderten auch die politische Macht in Europa übernehmen, da sie aufgrund ihrer numerischen Überlegenheit eigenen Parteien zur Regierungsgewalt verhelfen könnten. Hier fällt übrigens oft der Hinweis auf Michel Houellebecqs Roman »Unterwerfung«, der der rechten Agitation gute Dienste erwiesen hat.

Ähnlich wie bei der Stigmatisierung der Juden durch die Nazis wird auf massenhafte Wiederholung gesetzt. Victor Klemperer hat sehr gut beschrieben, wie sich die Verwendung solcher toxischen Begriffe auswirkt: »Worte können sein wie winzige Arsendosen: Sie werden unbemerkt verschluckt, sie scheinen keine Wirkung zu tun, und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da.« Auf solche Weise, so Klemperer weiter, sei der Nazismus »in Fleisch und Blut der Menge« übergegangen, »durch die Einzelworte, die Redewendungen, die Satzformen, die er ihr in millionenfachen Wiederholungen aufzwang und die mechanisch und unbewusst übernommen wurden«.

Im »Vorbürgerkrieg«

Schauen wir uns an, wie etwa Götz Kubitschek in seinem bereits erwähnten Buch »Provokation« sprachlich operiert. Schon der Anfang verrät den formalen Duktus des Textes: »Angesichts der Heerscharen blinzelnder Deutscher; angesichts der verantwortungslosen politischen Führung der letzten Jahrzehnte, die ihre Rente nun in dem Bewusstsein zu verprassen ansetzt, dass es für sie allemal reichen wird; angesichts des lahmen Protests derer, die revoltieren müssten: Selbst die jungen Hartz-IV-Empfänger raffen sich nicht auf; sie werden der Härte ihres Schicksals beraubt durch ein warmes Wohnzimmer, Nachschub an Nahrung und Flüssigem, eine Spielkonsole, Fernseher, DVD-Gerät und die Möglichkeit, folgenlos mit ihrer Freundin zu verkehren« – und so geht es noch eine ganze Weile weiter: Der Parallelismus bringt es an den Tag, hier äußert sich Sendungsbewusstsein, und es äußert sich in der klassischen Form des Manifests. Als solches steht dieser Text zwischen (Sach-)Literatur und Aktion. Er enthält sowohl darstellende Passagen als auch Handlungsaufforderungen, und mitunter wird auch exerziert, was er thematisiert – die Provokation.

Die zitierte Passage macht deutlich, gegen wen sich dieses Manifest richtet: »blinzelnde Deutsche« (also wohl: Zauderer) und die »verantwortungslose politische Führung der letzten Jahrzehnte« (also nahezu alle im Parlament vertretenen Parteien). Und an wen es sich (unter anderem) richtet, verrät es auch: »Hartz-IV-Empfänger« (also die sozial Erniedrigten) sowie im weiteren Verlauf das »Volk – und das sind in diesem Fall die jungen Männer und Frauen«. Doch worum geht es eigentlich? Kubitschek diagnostiziert eine Krise: »Todkrank, wie unsere Nation ist«, wähnt er die »deutsche Zukunft« in Gefahr, fragt sich, ob die Nation noch genügend »Kraft im kranken Körper« habe, um sich der eindringenden Gefahren zu erwehren. Die Vorstellung vom »Volkskörper«, also die Biologisierung eines Abstraktums, der Nation, findet sich schon bei den Nazis, die das Deutsche »rassehygienisch« vom »Parasitentum« (den Juden) abgrenzten. Bei Kubitschek sind es die ausländischen Jugendlichen, die zwar nicht als »Schädlinge« bezeichnet werden, aber als »aggressiv bis zur offenen Gewalt«. Die geschwächten deutschen Jugendlichen, die längst in der Unterzahl seien, würden »beleidigt, gedemütigt, verfolgt, bedroht, erpresst, misshandelt, verprügelt, krankenhausreif geschlagen, mitunter lebensgefährlich verletzt, und ab und an wird auch einer totgeschlagen«. Tatsächlich gibt es unbestreitbar weit mehr ausländische Opfer rechter Gewalt als umgekehrt. Das Überhöhen der Bedrohungssituation ist bei Kubitschek unverkennbar, und er sagt das auch ganz offen: »Die Zuspitzung der Begriffe und die Kennzeichnung der Gegner. Das ist unsere Aufgabe.«

Der bereits erwähnte »Vorbürgerkrieg« deutet auf ein weiteres Kennzeichen von Kubitscheks Propagandaschrift hin: die »Bewaffnung der Sprache«, von der er selbst redet. Diese Militarisierung zeigt sich nicht nur im symbolisch-martialischen Auftritt und in der Übersteigerung der Situationsbeschreibungen, sondern direkt in der Wortwahl: Die »wochenendlichen Zusammenrottungen unter Gleichgesinnten« werden ihm vielsagend zum »Feldlager«. Bei der Gewinnung neuer Gesinnungsgenossen geht es folgerichtig um »Mobilisierung« und »Rekrutierung«, um auf einer »Widerstandsinsel« agieren zu können. Dass aus dieser Militarisierung der Sprache ein »echter Mangel an Versöhnung« gegenüber den »antideutschen« Volksfeinden entspringt, kann nicht verwundern, ebensowenig, dass von der »Ernsthaftigkeit« seiner Anliegen nicht Worte, »sondern bloß ein Schlag ins Gesicht« überzeugen könne. Kubitscheks »Provokation« macht dem Buchtitel alle Ehre, es ist ein zutiefst aggressiver Text, er sagt der Demokratie und denen, die für sie stehen, kompromisslos den Kampf an. Und er gebraucht dazu eine Sprache, die einschlägig ist.

Die soziale Frage

Angesichts dessen erhebt sich – gerade auch für Schreibende – die immer neue Frage: Was tun? Die Rechte strickt derzeit mit ihren Theorien, Texten, Aktionen und Diskursstrategien an einem Mythos, dem Ideal einer ethnisch homogenen Gesellschaft – und dieser Mythos gewinnt an Strahlkraft. Offensichtlich haben weder Linke noch Liberale derzeit ein wirksames Mittel der Gegenwehr. Der linke Mythos hat sich aufgelöst; das begann mit dem Untergang des Staatssozialismus und findet zur Zeit ein Ende im ständigen Klein-Klein des Minderheitenkampfes um erweiterte Privilegien.

Die AfD setzt derzeit mit populistischer Politik um, was die Programmatik der Neuen Rechten enthält. Ihre Wahlerfolge verdankt sie soziologischen Untersuchungen zufolge nicht so sehr den vielbeschworenen Abgehängten im Globalisierungsprozess, sondern hauptsächlich Erwerbstätigen der niedrigen und mittleren Einkommensklassen. Also jenen, die etwas zu verlieren haben, die vielleicht auch schon einmal mit Arbeitslosigkeit konfrontiert waren. Der Politologe Philip Ma now hat unlängst darauf hingewiesen, dass, wenn man über die Motive dieser Leute vorschnell die Nase rümpft, erst einmal überlegt werden sollte, ob man da, »wo man steht, möglicherweise nicht (nur) aufgrund einer autonomen moralischen Entscheidung steht, sondern als Mitglied eines bestimmten sozioökonomischen Milieus«.

Will man der Rechten etwas entgegensetzen, auch im Medium der Literatur, muss man der Kulturalisierung des Klassengegensatzes entgegenarbeiten und klarmachen, dass es sich hierbei nicht um einen Widerspruch zwischen hiesigen und zugewanderten Arbeitskräften handelt, sondern unverändert um den zwischen Arbeit und Kapital. Dazu muss die soziale Frage wieder in das Zentrum der Auseinandersetzung und der kämpferischen Bestrebungen gestellt werden. Gendersternchen, Intersextoiletten oder eine pauschale Islamsolidarität, die selbst ultraorthodoxen oder gar salafistischen Strömungen den Persilschein ausstellt, helfen wenig bzw. sind sogar hinderlich. Idee und Ziel der klassenlosen und freien, wahrhaft emanzipierten Gesellschaft aller sollten wiederbelebt werden. Das steht einer bornierten Konzentration darauf, die realen Diskriminierungen partikularer Gruppen zu bekämpfen, indem man sie gleicher als alle anderen machen will, dann doch entgegen. Und das möchte ich auch gerne in der Literatur sehen.