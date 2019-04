Der Rausch ist vorbei

Disney via AP One With the Freaks: »Dumbo« kann eigentlich nur enttäuschen

Engel saßen bey dem Schlummernden – aus seinen Träumen zartgebildet

Novalis

Eine Hymne an die Nacht hatte der französische Filmkritiker Serge Daney den Zeichentrickfilm »Dumbo« einmal genannt. Und in der Tat beginnt der alte »Dumbo« mit einem Bild von einem gewitternden Nachthimmel im Schneeregen. Eine pathetische Erzählerstimme spricht eine Hymne auf einen Flieger, den nicht Wind und nicht Wetter, kein Blitz und kein Donner, aufzuhalten vermögen: »through the blizzard, through the gale (…) through the blinding lightning flash and the mighty thunder crash«. Plötzlich ist neben Stimme und Gewitter der Lärm eines Flugzeugpropellers zu hören. Es wird sich bei dem wackeren Flieger doch nicht etwa um den Piloten eines Kampfflugzeugs handeln, schließlich schreiben wir 1941? Nein, am sich vor einem veritablen Zeichentrickvollmond klärenden Nachthimmel zeichnet sich nur die erhabene Silhouette eines Storches ab. Im Schnabel hält er eine Windel. Darin liegt der kleine Dumbo, geboren in nächtlichen Wehen aus dem Sound des Krieges. Dem Storch folgt eine ganze Staffel von Störchen. Über einer Landkarte von Florida werfen sie den Nachwuchs in Fallschirmen ab, so als gälte es, das Land zu erobern. Doch dann fährt lediglich eine Spielzeugeisenbahn den Wanderzirkus durch Florida, für den Dumbo und seine Ziehmutter Mrs. Jumbo zwischen Ketten und Käfigen arbeiten. Dumbos Entwicklung vom Däumling zu Dädalus kann beginnen.

Die hat Tim Burton nun neu verfilmt. Er hat es auf ähnliche Weise getan wie schon bei »Alice im Wunderland« (2010): Aus Trickfilm wird digital verfremdeter »Realfilm«, eine übergewichtige Rahmenhandlung dazugesponnen. Das Original ist kaum mehr als eine Stunde lang. Das Remake braucht gut doppelt soviel Zeit. Die Geschichte wird in das Jahr 1919 versetzt, der große Krieg ist gerade vorbei. Colin Farrell spielt einen aus dem Krieg heimkehrenden Zirkuscowboy. Einen Arm hat er in Europa gelassen, in der Manege kann er folglich nicht mehr das Lasso schwingen. Statt dessen mistet er den Elefantenkäfig aus, um seine beiden Kinder durchzubringen. Seine Ehefrau wurde von der Spanischen Grippe weggerafft. Nur ein Foto von ihr ist ihm geblieben. Das Zirkusgeschäft läuft schleppend. Um es anzukurbeln, kauft Zirkusdirektor Max Medici (Danny DeVito) eine trächtige Elefantenkuh – der Storch, der im Original die Kriegskinder herbeibringt, ist schmählich an den Bildrand verbannt. Ein niedliches Elefantenbaby soll neue Zuschauermassen locken. Natürlich kann Dumbo mit seinen übergroßen Ohren, seinen kleinen übertraurigen Augen und seinem Ungeschick nur enttäuschen.

Vielleicht träumen

Ein wesentliches Element in »Dumbo« ist die Wut, mit der die Elefantenmutter ihr ausgestoßenes, missgestaltetes Kind vor der Welt verteidigt. Sie wird als Umnachtete, als »Mad elephant«, in Ketten gelegt und weggesperrt. Abschiedsszene und Abschiedslied (»Baby Mine«) sind von einer zärtlichen Traurigkeit, die nicht einmal die aufgeblähte Tim Burton-Version verhunzen kann. Der mutterlose Dumbo teilt fortan das Klassenschicksal der Freaks, die das grausame Zirkusgeschäft ausmachen. Freaks wie die dicke Dame im Aquarium, die unter Wasser Shakespeare deklamiert – »Atmen oder nicht atmen, vielleicht träumen« – oder der schwarze Muskelmann im Leopardenfell, der nebenher als Faktotum dient. Keineswegs ist zu vergessen, dass »Dumbo« nicht wenige rassifizierende Bilder und rassistische Karikaturen enthielt – es ist ein Disney-Film von 1941, was will man erwarten? Silhouetten schwarzer Muskelmänner, die zusammen mit den versklavten Elefanten im Regen das Zirkuszelt aufbauen, und nicht zuletzt die Zigarre rauchenden Krähen am Ende des Films, die im »schwarzen« Jive sprechen und singen, um sich über Dumbo lustig zu machen, ihm aber immerhin jene magische schwarze Feder schenken, die ihm scheinbar die Fähigkeit zu fliegen verleiht. Die Karikaturen sind durchaus ambivalent. Dumbo gehört im Grunde zu ihnen. Er ist der Außenseiter noch der Außenseiter, bevor er fliegt – wie eine Krähe!

Heutzutage würden diese Karikaturen auch bei Disney nicht mehr durchgehen können. Die Firma hat ein anderes Profil. Sie ist in ihrem gewaltigen Marktmonopol kulturpolitisch ziemlich sensibel geworden. Man denke an die entsprechenden Debatten im Zusammenhang mit »Coco«, »Black Panther« oder selbst »Star Wars« – alles gegenwärtige Disney-Produkte neben den Neuverfilmungen des eigenen Kanons vom Dschungelbuch bis eben »Dumbo«. Die Firma deckt alles ab, und die nun viel vorsichtigere Rassifizierung dient zuvorderst der Diversifizierung des Personals im Zirkus. Ein Personal, das nicht nur in der Reihe der zahlreichen Außenseiterfreaks im Œuvre von Tim Burton, sondern auch in der dunklen Tradition von Tod Brownings »Freaks« (1932) steht, des halluzinatorischsten und besten Zirkusfilms überhaupt.

Hymne an die Nacht

Die umständliche Rahmenhandlung von Burtons Remake versteigt sich dann tatsächlich zu einer Allegorie der Machenschaften der Kulturindustrie, vielleicht sogar der des Disney-Konzerns mit seinen Freizeitparks und umfassenden Marketingstrategien selbst. Dafür steht in dem neuen Film die Figur des Zirkusunternehmers Vandevere (Michael Keaton). Dieser unterhält einen Zirkusthemenpark nebst Geisterbahn. Er kauft Dumbo als Hauptattraktion und feuert die für ihn nutzlosen Freaks. Ein mächtiger Bankier (Alan Arkin) soll kräftig investieren, eine französische Trapezkünstlerin (Eva Green) mit Dumbo durch die Lüfte reiten und nebenbei das Herz des verwitweten einarmigen Cowboys neu entflammen. Eine umständliche Ökonomie von Hybris, Krise und Kalkül, mit der man vielleicht nicht ausgerechnet »Dumbo« zähmen sollte.

Schon Ende der 60er machte sich der Disney-Konzern ja leichte Sorgen bezüglich der vorgeblichen Familienfreundlichkeit der eigenen klassischen Periode. Schließlich hatte man in dieser ja vor allem abgrundtief gotisch-dunklen, drogenschwangeren halluzinatorischen Kram produziert. Und das fiel beunruhigend vielen Leuten wieder auf, in Zeiten, da psychotrope Drogen nicht mehr nur Unterhaltung einer Elite, sondern buchstäblich in aller Munde waren. Anlass dafür war die berühmte Rauschsequenz des alten Films, die in der Parade der pinkfarbenen Elefanten kulminiert, deren Verwandlungen in Musikinstrumente, Ballettänzer, Rennwagen, Eisenbahnen und vieles mehr von Dumbo halluziniert wird, nachdem er ausgiebig vom Schampus genascht hat. Im Remake bestehen die rosa Elefanten leider nicht mehr aus Sektbläschen. Sie sind lediglich Seifenblasen, langweilige Illusionen, wie sie in den Zirkusmanegen der Sentimentalität geläufig sind. Selbst dem halluzinatorischen Rausch wird der Grund entzogen. Kein Wunder, im Vergleich zum Zeichentrickfilm ist das digitale »Real«-Bild schließlich unfassbar seifig.

»Dumbo« ist kein Objekt des Tierschutzes und der Familienplanung und auch keine lahme Kritik an den Freizeitparks der Kulturindustrie. »Dumbo« ist eine Hymne an die Nacht, ein Rausch der Metamorphosen. Ein Remake des Films von 1941 hat es demnach nie gegeben.