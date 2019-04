»Kein Konsumartikel«

UZ

Die erste Ausgabe der DKP-Parteizeitung Unsere Zeit (UZ) erschien am 3. April 1969. Wie blicken Sie auf 50 Jahre UZ zurück?

Melina Deymann: Wir sind nicht ganz so alt wie die UZ und können daher nicht auf die ganze Geschichte unserer Zeitung zurückblicken. Wenn wir dies aber trotzdem tun, dann sind wir stolz, in einer Tradition von Genossinnen und Genossen zu stehen, die den illegalen Kampf der KPD geführt haben und dann die Legalität einer kommunistischen Partei und ihrer Zeitung durchsetzten. Und natürlich sind wir auch stolz, dass unsere Zeitung und unsere Partei in solch einem hochentwickelten imperialistischen Land wie dem unseren auch die Phase der Konterrevolution gegen die europäischen sozialistischen Länder überlebt hat und wir heute noch eine kommunistische Zeitung machen können.

1956 wurde in der Bundesrepublik die Kommunistische Partei Deutschland, die KPD, verboten. Bis heute kommen in der UZ Opfer staatlicher Repression und der unter SPD-Kanzler Willy Brandt erlassenen Berufsverbote zu Wort. Hatten Sie nie die Sorge, dass auch die UZ und die DKP erneut verboten werden könnten?

Lars Mörking: Diese Sorge gab es mit der Neukonstituierung sicherlich und auch zu recht. Derzeit ist die Bedrohung nicht akut. Wir sehen aber anhand der aktuellen Angriffe auf die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten (VVN-BdA) und die Rote Hilfe, dass die Herrschenden zwar die Art der Repression gegen Linke und Kommunisten verändert haben, sie aber nach wie vor versuchen, antifaschistische und antikapitalistische Organisationen klein zu halten oder zu schwächen.

Ein weiterer Einschnitt nicht nur für Kommunisten in der BRD war die Annexion der DDR. Wie konnten Sie mit einer damals stark geschrumpften DKP-Mitgliedschaft die Herausgabe der UZ weiterhin gewährleisten?

Lars Mörking: Das war ein riesiger Kraftakt der Partei. Ein politischer, ökonomischer und organisatorischer. In einer Zeit, in der die Kommunistinnen und Kommunisten in einer tiefen Krise steckten, musste gleichzeitig der Neuaufbau der Zeitung organisiert werden. Dass die UZ heute wieder Wochenzeitung ist, nachdem sie zeitweise nur alle zwei Wochen erscheinen konnte, ist ein großer Erfolg. Wir brauchen die DKP und ihre Zeitung. Wer sonst übt eine grundsätzliche, linke Kritik an der EU, die ja auch innerhalb der Linken oftmals als »Friedensprojekt« bezeichnet wird? Wer sonst thematisiert die Konfrontationspolitik gegen Russland? Diese Partei und ihre Zeitung versucht Woche für Woche aufzuzeigen, dass grundlegende und drängende Fragen – Arbeit, Frieden, Umwelt – nicht unter kapitalistischen Vorzeichen gelöst werden können.

Trotzdem ist die DKP heute schwach und mancherorts nicht mehr aktionsfähig. Es fehlt nicht nur an Geld, sondern auch an politischem Nachwuchs. Wie ist es dennoch möglich, Woche für Woche eine UZ herauszugeben?

Melina Deymann: Das mit dem Nachwuchs sehe ich gar nicht so negativ. Unsere Redaktion ist klein geworden, aber wir haben einen Generationswechsel eingeleitet. Heute arbeiten vier Redaktionsmitglieder unter 45 mit vier älteren Kollegen. Es ist auch in der Gesamtpartei so, dass Jüngere Verantwortung übernehmen, die froh sind von den Älteren lernen zu können. Dass es uns heute möglich ist, jede Woche eine Zeitung mit sinnvollen Inhalten zu füllen, liegt auch an der Solidarität unserer Genossinnen und Genossen. Wären diese nicht bereit, ohne Bezahlung Artikel über ihre politischen Schwerpunkte, ihre Betriebsarbeit, ihr Engagement in der Kommunalpolitik, ihre Streiks und Aktionen zu schreiben, wären wir paar Redakteure aufgeschmissen. Das gilt auch für die internationale Berichterstattung: Andere Zeitungen haben Korrespondenten, wir haben die Genossinnen und Genossen unserer Schwesterparteien in aller Welt. Genau das macht auch die Stärke unserer Berichterstattung aus. Dadurch sind wir nah dran an den Kämpfen, sei es hierzulande in den Krankenhäusern für Entlastung oder in Venezuela gegen die Konterrevolution.

Warum braucht es heutzutage überhaupt noch eine kommunistische Wochenzeitung?

Lars Mörking: Platt gesagt, weil es noch immer den Kapitalismus gibt. Wer sich damit nicht zufriedengeben will, der wird nicht darum herumkommen, an revolutionären Veränderungen zu arbeiten. Wer die für nötig hält, wird an der kommunistischen Partei in diesem Land nicht vorbeikommen. Und wer diese stärken will, muss Inhalte an die Menschen bringen. So traditionalistisch es sich anhört, wenn Lenin über eine kommunistische Zeitung sagte, dass sie Agitator, Propagandist und kollektiver Organisator sein müsse, dann hatte er recht. Wir arbeiten dran.

Nun ist es aber nicht so, dass Ihnen die Menschen die UZ aus der Hand reißen. Was müssen Sie fortan besser machen?

Melina Deymann: Eine kommunistische Zeitung ist kein Konsumartikel. Und sie kann immer nur so gut sein wie ihre Partei. Natürlich sind Schwächen der DKP, wie zum Beispiel die mangelnde Verankerung in der Klasse oder die organisatorische Schwäche im Osten auch in der UZ sichtbar. Wo wir aber einen Aufschwung der Bewegung und der Arbeitskämpfe erleben, begleiten und unterstützen wir dies auch mit der UZ, soweit uns das möglich ist. Die Verbreiterung der Basis der Zeitung ist nicht denkbar ohne einen Aufschwung der Bewegungen arbeitender Menschen für ihre eigenen Interessen. Darum ist unser Kampf um die UZ auch immer einer um die Stärkung der DKP. Und eine starke Kommunistische Partei hat dieses Land bitter nötig.