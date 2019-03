NDR/PIER 53 Filmproduktion/Boris Mahlau Christian G. bekommt ständig Briefe von Schuldeneintreibern: »Milliardengeschäft Inkasso«

Die schwarze Witwe

Catharine Petersen heiratet reiche Männer – und kurz nach der Eheschließung sind sie sanft entschlafen. Und immer hinterlassen die Pfeffersäcke der trauernden Witwe ein kleines Vermögen. Diesen mysteriösen sechs Todesfällen will FBI-Agentin Alexandra Barnes auf die Spur kommen. Ihre Recherchen beginnen in Seattle, wo Catharine einen reichen Kunstsammler zu Grabe getragen hat. Zwischen den beiden Frauen entwickelt sich langsam eine intensive Freundschaft, und es scheint, als würde auch Alexandra in die Fänge von Catharine geraten. Böse Geschichte. Mit Debra Winger (Alexandra Barnes), Theresa Russell (Catharine Petersen). USA 1987. Regie: Bob Rafelson.

Arte, 20.15 Uhr

Milliardengeschäft Inkasso

Anke R. ist Finanzbeamtin im gehobenen Dienst. Ihr verstorbener Mann scheiterte als Freiberufler, verließ die Familie und weigerte sich, Unterhalt zu zahlen. Anke R. blieb mit den Schulden zurück. So wie Anke R. geht es immer mehr Deutschen. Mit den Schulden kommen die Inkassobriefe. Da ist man schnell mit dem Doppelten oder Dreifachen des eigentlichen Betrages in den Miesen. Anke R. schätzt, dass ein Drittel ihrer Schulden Inkassogebühren sind. Für die Inkassoindustrie ist das ein extrem lukratives Geschäft, das diese Doku beleuchtet.

Das Erste, 22.45 Uhr

Der Stahlbaron

Hermann Röchling und die Völklinger Hütte

Der Film erzählt die Geschichte des Stahlunternehmers Hermann Röchling. Der 1872 geborene Sohn aus einer saarländischen Industriellenfamilie war ein technischer Visionär, charismatisch, ehrgeizig, machtbewusst – und ein Nazi, ein typischer Großindustrieller halt. Insofern nichts Neues – trotzdem unbedingt anzusehen.

Das Erste, 23.30 Uhr

Der Prozess

Moskau, 1930: Eine Gruppe von Wirtschaftswissenschaftlern und Ingenieuren wird beschuldigt, in den 1920er Jahren in einer verschwörerischen Verbindung mit dem damaligen französischen Premierminister Raymond Poincaré gestanden zu haben, um die Sowjetunion zu untergraben und den Kapitalismus einzuführen. Trotz mangelnder Sachbeweise werden die Angeklagten, alle hohe Funktionäre, nach Geständnissen, die unter Folter zustande kamen, verurteilt. Der Dokumentarfilm rekonstruiert die Geschehnisse. NL 2018. Regie: Sergej Losniza.

Arte, 23.35 Uhr