»Jeden Zentimeter des Territoriums zurückgewinnen«

Omar Sanadiki/REUTERS »Der besetzte syrische Golan ist integraler Bestandteil Syriens«: Soldat der Regierungstruppen hisst eine Flagge in Quneitra auf den Golanhöhen (Juli 2018)

Im Verlauf des Syrien-Krieges ist die syrische Armee dazu übergangen, öffentlich Stellung zum Kriegsgeschehen im Land zu nehmen. Öffentlichkeitsarbeit war für das Militär Syriens lange Zeit undenkbar. Sind Ihre Auftritte als Chef der politischen Abteilung der syrischen Armee vor Medienvertretern eine Antwort auf die Propaganda der Gegenseite?

Kriege werden immer auf verschiedenen Ebenen geführt. Neben militärischen und ökonomischen Mitteln nutzen die Gegner Syriens Medien als zentrales Element ihrer Kriegführung. Dabei steht dem Westen, Katar, Saudi-Arabien und der Türkei ein riesiges Imperium aus Fernsehkanälen, Radiostationen und Internetplattformen zur Verfügung. Durch einseitige und stark vereinfachende Berichterstattung wird ein verzerrtes Bild der Krise in unserem Land gezeichnet. Mit gezielt verbreiteten Falschinformationen soll die Zustimmung der eigenen Bevölkerung für den gewaltsamen Sturz der syrischen Führung und die Zerschlagung Syriens erlangt werden. Die Menschen in Syrien wiederum sollen dazu gebracht werden, ihre Unterstützung für die Regierung und das Militär aufzugeben. Im Jahr 2013 hieß es in einem Beitrag der jordanischen Radiostation Monte Carlo Doualiya, Rebellen hätten Teile der syrischen Hauptstadt eingenommen und stießen ins Zentrum vor. Damaskus stehe kurz vor dem Fall. Ich saß zu diesem Zeitpunkt in meinem Dienstwagen auf der Viktoria-Brücke im Herzen von Damaskus und erklärte den Verantwortlichen des Senders per Telefon, das Leben in der Stadt nehme seinen gewohnten Gang.

Flut von Manipulationen

Die Manipulation der öffentlichen Meinung beginnt bei der Sprache. Gruppen, die in unserem Land versuchen, die Regierung gewaltsam zu stürzen, werden vielfach als »bewaffnete Opposition« bezeichnet. Dieses Label vermischt jedoch zwei Konzepte, die sich widersprechen: ein militärisches und ein politisches. Während eine Opposition sich über Parteien organisiert und innerhalb der Regeln eines politischen Systems gegen die Regierung agiert, setzen sich Bewaffnete über Recht und Gesetz hinweg, um ihre politischen Ziele zu erreichen. Kein Staat der Welt würde es akzeptieren, wenn sich seine Bürger bewaffneten, mit Gewalt gegen Sicherheitskräfte vorgingen, Anschläge verübten, öffentliches und privates Eigentum zerstörten. Die Menschen in Europa sollten sich die Frage stellen, warum ihre Regierungen sich weigern, eigene Staatsbürger zurückzunehmen, die in unserem Land kämpfen. Sind diese Leute in Syrien Engel, die in ihren Heimatländern zu Terroristen mutieren?

Die Öffentlichkeitsarbeit der politischen Abteilung der syrischen Armee ist Teil der staatlichen Medien Syriens. Es ist für uns sehr schwierig, der Flut von Manipulationen in der Berichterstattung westlicher und auch arabischer Fernsehkanäle und Zeitungen über die Krise in unserem Land wirksam zu begegnen. Als kleines Land verfügen wir schlicht nicht über die finanziellen Mittel und Ressourcen, um Einfluss auf die öffentliche Debatte weltweit zu nehmen und massive Desinformationskampagnen etwa von CNN, BBC und Al-Dschasira wirkungslos zu machen. In Syrien selbst ist es uns in den vergangenen Jahren hingegen gelungen, darüber aufzuklären, wie sich die Vorgänge in unserem Land in Wirklichkeit darstellen.

Die Kampfkraft der syrischen Streitkräfte wird von verschiedenen Seiten immer wieder in Zweifel gezogen. Eine Behauptung in westlichen Medien lautet, der Armee fehle es an Nachwuchs. Hat das syrische Militär Rekrutierungsprobleme?

Meldungen über die angeblich mangelnde Kampfkraft der syrischen Streitkräfte gehören zum Repertoire der psychologischen Kriegführung gegen unser Land. Dazu zählen auch Berichte über Deserteure, deren Zahl in den Medien stark übertrieben wird. Obwohl ihnen Millionen Dollar geboten wurden, wechselten nur wenige Soldaten und Offiziere die Seiten. Im Jahr 2012 machte in der Weltpresse eine Meldung die Runde, wonach Generalmajor Mohammed Al-Rifai, der Kommandeur der 5. Brigade der syrischen Armee, sich abgesetzt hätte. Ich fuhr zu seinem Haus in Damaskus und traf den Generalmajor im Kreis seiner Familie an. Er war zu diesem Zeitpunkt bereits seit elf Jahren im Ruhestand.

Bei der militärischen Bewertung der syrischen Streitkräfte wird in den Medien meist unterschlagen, dass die Armee bis zum militärischen Eingreifen Russlands Ende September 2015 vier Jahre lang weitgehend allein gegen ganze Armeen von dschihadistischen Söldnern kämpfte. Bei der Verteidigung ihres Landes gegen die von ausländischen Mächten mit Hunderten Millionen Dollar finanzierten und hochgerüsteten Terroristen wurden über 100.000 syrische Soldaten getötet. Für die Armee eines Landes von der Größe Syriens sind das nur schwer zu verkraftende Verluste. Und natürlich konnten Wehrpflichtige, die in von Terroristen besetzten Gebieten lebten, ihren Militärdienst erst nach deren Befreiung antreten. Heute ist das syrische Militär in einer viel stärkeren Position. Tatsache ist, dass gegenwärtig Kleidung und Betten für Tausende junge Männer knapp werden, die sich den Streitkräften aus allen Teilen des Landes anschließen.

Baschar Al-Assad hat vor kurzem in einer Rede erklärt, es gebe keinen Sieg von Syrern über andere Syrer, sondern nur einen Sieg von allen Syrern gegen den Terrorismus. Was passiert mit den Tausenden syrischen Männern im wehrfähigen Alter, die auf Seiten der Aufständischen gegen Regierungskräfte gekämpft haben? Werden die Feinde von gestern die Kameraden von morgen?

Bei der Krise in unserem Land handelt es sich nicht um einen Bürgerkrieg. Die Kampfverbände, die gewaltsam gegen die syrische Bevölkerung und Armee vorgehen, setzen sich im Wesentlichen aus ausländischen Söldnern zusammen. Natürlich gab es auch syrische Bürger, die aus verschiedenen Gründen mit ihrer Situation unzufrieden waren und glaubten, ihre Probleme mit Gewalt lösen zu können. Durch Amnestieprogramme und Versöhnungsabkommen hat die syrische Regierung in den vergangenen Jahren erfolgreich darauf hingearbeitet, diese Menschen wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Wer seine Waffe abgab, ging straffrei aus und konnte nach Hause gehen. Viele junge Männer schließen sich nach ihrer Rückkehr in die Gesellschaft der syrischen Armee an und kämpfen mit ihren Kameraden an vielen Fronten gegen Terroristen, die unser Land im Auftrag ausländischer Mächte zerstören wollen. Vor wenigen Wochen wurde an einem Tag ein Dutzend Soldaten in der Provinz Idlib getötet. Die jungen Männer kamen alle aus verschiedenen Landesteilen und gehörten unterschiedlichen Volksgruppen an.

Florian Möllendorf Hassan Hassan, Chef der politischen Abteilung der syrischen Armee, in seinem Büro

Eine militärische Befreiung der nordwestsyrischen Provinz Idlib, die im September geplant war, fiel auf Druck des Westens, der Türkei und der Golfstaaten aus. Ungeachtet der zwischen Russland, dem Iran und der Türkei vereinbarten Errichtung einer entmilitarisierten Zone um Idlib, setzen islamistische Kampverbände ihre Angriffe auf Zivilisten über die Grenzen der Provinz hinaus fort. Inzwischen kontrolliert die Dschihadistenmiliz Haiat Tahrir Al-Scham das Gebiet. Wie bewertet das syrische Militär die Situation in Idlib?

Wir begrüßen die Bemühungen unserer russischen Verbündeten, weiteres Blutvergießen in Syrien zu verhindern. Die syrische Armee verschließt sich keinen politischen Initiativen, die zum Ziel haben, das Töten in unserem Land zu beenden. Sollte es der russischen Diplomatie gelingen, Erdogan (der türkische Präsident, jW) dazu zu bewegen, seine Unterstützung für terroristische Kräfte in Syrien einzustellen, wäre dies ein gutes Signal, und wir würden positiv darauf reagieren. Bislang jedoch müssen wir feststellen, dass die Türkei nicht nur im Hinblick auf Idlib an einer Friedenslösung in Syrien nicht ernsthaft interessiert ist. Sollte es keinen Richtungswechsel Ankaras geben, sind wir früher oder später gezwungen, die Situation neu zu bewerten.

Was passiert mit den Gebieten östlich des Euphrat nach einem möglichen Abzug der dort stationierten US-Truppen? Unter welchen Umständen wäre eine von der Türkei kontrollierte Sicherheitszone entlang der syrisch-türkischen Grenze akzeptabel?

Zu dem Zeitpunkt, an dem die USA ihre Truppen abziehen, wird die syrische Armee den Euphrat überqueren. Das Problem mit den Amerikanern ist, dass sie das eine sagen und das andere tun. Die Armee ist jedenfalls darauf vorbereitet, die Kontrolle des Staates über das gesamte syrische Territorium wiederherzustellen. Ohne die von ausländischen Mächten besetzten Gebiete ist die Souveränität Syriens unvollständig. Angesichts der vielen Märtyrer, die für die Einheit unseres Landes gestorben sind, wäre es ein Hohn, den gegenwärtigen Zustand dauerhaft zu akzeptieren. Die syrische Armee hat das Recht und die Pflicht, jeden Zentimeter syrischen Territoriums zurückzugewinnen. Zu der Frage nach einer türkisch kontrollierten Sicherheitszone möchte ich folgendes sagen: Krieg ist ein Spiel von großen Mächten. Den Ambitionen ihres Präsidenten zum Trotz gehört die Türkei nicht dazu. Erdogan ist bloß eine Marionette seiner Herren im Westen. Unter keinen Umständen akzeptieren wir eine von der Türkei kontrollierte Sicherheitszone auf syrischem Boden.

Wie wäre es für Sie als Offizier und Bürger Syriens, wenn das Land dauerhaft geteilt wird?

Dies ist eine hypothetische Frage und ich werde darauf nicht antworten. Die Gegner Syriens sind mit ihrem Vorhaben, die Regierung unseres Landes zu stürzen, gescheitert. Und es wird ihnen nicht gelingen, Syrien zu zerschlagen. Das syrische Volk hat in den vergangenen acht Jahren entschlossen Widerstand gegen die Aggressoren geleistet.

Glas Saft für US-Amerikaner

So, wie es Vietnam der Welt gegen die Franzosen und Amerikaner vorgemacht hat. Die USA wollen nicht akzeptieren, dass sie den Krieg gegen Syrien verloren haben. Deshalb versuchen sie, eine Friedenslösung für unser Land mit allen Mitteln zu verhindern und verlängern das Leid der Syrer. Als zivilisierter Mensch bin ich dennoch bereit, den Amerikanern ein Glas Saft zu reichen, damit sie ihre Niederlage hinunterspülen können.

Bei einem Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Washington unterzeichnete US-Präsident Donald Trump am vergangenen Montag ein Dekret, mit dem die Vereinigten Staaten die Zugehörigkeit der Golanhöhen zu Israel anerkennen.

Der besetzte syrische Golan ist integraler Bestandteil Syriens. Der amerikanische Präsident hat nicht das Recht, über das Schicksal der dort lebenden Syrer zu bestimmen. Seine Erklärung ändert nichts an dem rechtlichen Status und der syrischen Identität des besetzten Golan.