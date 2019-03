Schokoladiger Schokoladenkuchen

Warum lieben die Menschen Dokumentationen über berühmte Personen? Weil dort Stars auf normale Größe reduziert werden. Auch sie haben Probleme, manche größer als der Bodensee. Dennoch gibt es Besonderheiten, die sie einmalig machen. Was hat zum Beispiel Audrey Hepburn mit ihrer Taille gemacht, dass ihr Durchmesser kleiner war als der ihres Kopfes, wie mal jemand behauptet hat? Edith Head, Kostümbildnerin aus Hollywood sagte, ihre Taille sei so schmal gewesen, dass man ein Hundehalsband hätte darumlegen können. In der für die ARD produzierten Dokumentation »Audrey Hepburn« (2004) von Michael Strauven erfährt man leider nichts weiter darüber. Es wird nur berichtet, dass sie nicht immer so dünn gewesen ist, wie wir sie kennen. Vor ihrer Karriere als Schauspielerin hatte sie sie sich als Tänzerin versucht, galt aber für diesen Beruf als zu pummelig. Für Hollywood hungerte sich Audrey zehn Kilo runter und etablierte ein neues, zartes Frauenbild (unerreichbar für mindestens die Hälfte der weiblichen Bevölkerung sämtlicher Länder).

Audreys Sohn Sean Hepburn Ferrer plaudert im Film viel aus dem Nähkästchen. Wir erfahren, dass Audrey Eltern hatte, die keine Gefühle zeigen konnten, weshalb sie sich ihr Leben lang nach wahrer Liebe verzehrte. Speziell ihr Vater verursachte Verlustängste bei ihr, weil er die Familie verließ, als sie noch ein Kind war. Audreys Neigung, ständig etwas aufzuführen, wird von alten Freundinnen erwähnt: »Sie musste immer irgendetwas tanzen.« Die Liebe zu Mel Ferrer, ihrem ersten Ehemann, spielt eine Rolle. Dass es ihr wichtig war, Mutter zu sein, ebenso. Ihre späten Jahre als Unicef-Botschafterin werden gezeigt. »Mutter Theresa in Designer-Jeans« nannten sie diejenigen, die ihr das Engagement nicht abnehmen wollten. Alles Dinge, die man schon hundertmal gehört hat. Aber kein Hinweis darüber, wie sie das mit der Taille hinbekommen hat. Wie zum Hohn wird erwähnt, dass sie Schokolade über alles mochte. Klar, mit Schokolade wird und bleibt man schlank. Einen speziellen Schokoladenkuchen soll die zarte Frau ständig gebacken haben, laut Aussagen des Sohnes. Vielleicht hat sie ihn ständig gebacken, aber bestimmt hat sie ihn so gut wie nie gegessen.

Besonders schokoladiger Schokoladenkuchen, ungefähr so wie Audrey Hepburn ihn gemacht haben könnte: Den Ofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Eine Backform (26 cm Durchmesser) mit Butter einfetten oder Backpapier einlegen. 300 g dunkle Schokolade (mindestens 70 Prozent) grob hacken. Acht Eier trennen. Eiweiß mit 150 g Zucker steifschlagen. In einem Wasserbad bei mittlerer Hitze die Schokoladenstücke in 50 ml Milch schmelzen lassen. 125 g Butter zu der Schokoladenmischung geben, gut unterrühren. Eigelbe ebenfalls unterrühren. Alles gut vermischen. Das feste Eiweiß vorsichtig nach und nach unter die Schokoladenmasse rühren, Masse in die Backform gießen. Kuchen circa 40 bis 50 Minuten backen. Mit einem Holzspieß überprüfen, ob er gar ist. Kuchen auskühlen lassen. Vor dem Servieren mit Puderzucker bestäuben.