Leben an der Idlib-Front

Florian Möllendorf »Märtyrer« von Maharda: Schrein für die Getöteten an der Wand eines ausgebombten Hauses

Lagebesprechung vor der geplanten Abfahrt von Hama nach Maharda. In seinem Dienstzimmer, das im ehemaligen Hauptbahnhof der Stadt untergebracht ist, bereitet Oberst Aiham Haidar Tee zu. Der Mittvierziger mit kurz getrimmtem Schnurrbart ist verantwortlich für die Sicherheit des ausländischen Journalisten. Mit einer Handbewegung weist der Offizier auf eine Sesselgruppe in der Mitte des Raums. Es gibt Zigaretten und Zuhurat. Der gelblich leuchtende Aufguss aus Maisblüte wird in Syrien kochendheiß serviert.

Am Vortag hatte es einen Raketenangriff islamistischer Milizen auf einen Vorort der Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im westlich-zentralen Teil Syriens gegeben. Ungeachtet der zwischen Russland, dem Iran und der Türkei im September vereinbarten Errichtung einer entmilitarisierten Zone um die Provinz Idlib, setzen islamistische Kampfverbände ihre Attacken gegen Zivilisten und die syrische Armee aus Idlib fort. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur SANA wurden seit Mitte September bei Raketen- und Mörserangriffen im Norden Hamas Dutzende Zivilisten und Armeeangehörige getötet. Die Abmachung sah den Abzug der schweren Waffen und islamistischen Kämpfer aus einem bis zu 20 Kilometer breiten Gebiet bis Mitte Oktober vor. Die Dschihadistenmiliz Haiat Tahrir Al-Scham (HTS), die bereits weite Teile der Provinz beherrschte, kündigte in einer Stellungnahme vom 14. Oktober an, den »Heiligen Krieg« gegen das »kriminelle Regime« fortsetzen zu wollen und lehnte eine Abgabe ihrer Waffen strikt ab. Nach mehrtägigen Kämpfen mit türkeinahen Kampfverbänden um die »Nationale Befreiungsfront« (vormals »Freie Syrische Armee«) brachte HTS Idlib Anfang Januar schließlich vollständig unter ihre Kontrolle. Seither beherrscht die Miliz auch Teile der Nachbarprovinzen Aleppo und Hama.

»Die Situation in Maharda ist sehr angespannt, eine Fahrt dorthin mit hohen Risiken verbunden«, erklärt Oberst Haidar. Am Vortag war eine Grad-Rakete im Zentrum der unweit der Grenze zu Idlib gelegenen Kleinstadt eingeschlagen und hatte einen Menschen getötet. Seit Beginn des Konflikts in Syrien ist die fast ausschließlich von griechisch-orthodoxen Christen und einer evangelisch-presbyterianischen Minderheit bewohnte Stadt Ziel von Angriffen bewaffneter Gruppen. Nach Informationen des Syrisch-Arabischen Roten Halbmonds (SARC) gingen seit dem Jahr 2011 über 7.000 Raketen und Granaten auf Maharda nieder. 118 Zivilisten und 52 Soldaten der syrischen Armee wurden dabei getötet.

»Ihre Sicherheit hat für das syrische Militär oberste Priorität«, versichert Oberst Haidar und lächelt freundlich. Wenig später klingelt das Telefon: Es ist Damaskus – grünes Licht für die Fahrt nach Maharda.

Florian Möllendorf Kirche in Maharda: »Die Christen im Nahen Osten sind das Band, das den Westen mit der arabischen Welt verbindet.«

Es ist früher Vormittag, als der Fahrer den Wagen vom stark gesicherten Bahnhofsgelände lenkt. In den Außenbezirken Hamas werden Panzer und Artilleriegeschütze bewegt. Vom Militärflughafen steigen Kampfjets der syrischen Luftwaffe auf. Nachdem wir den Checkpoint an der Ausfallstraße passiert haben, steuert der Fahrer sein Auto in beachtlichem Tempo über den holprigen Asphalt. »Bevor die Armee die umliegenden Dörfer befreite, wurden Busse und private Fahrzeuge auf ihrem Weg von Hama nach Maharda häufig von Terroristen attackiert. Inzwischen ist die Lage im Umland von Hama aber relativ stabil,« erklärt Wael, ein 26jähriger Militärfotograf, der uns auf der Fahrt begleitet. Nihad, mein Übersetzer, verteilt Karamellbonbons und Zigaretten. Olivenhaine und Obstplantagen fliegen am Fenster vorbei. Schwarze Böden und saftiges Grün, soweit das Auge reicht. Dann erscheinen Kirchtürme am Horizont.

Maharda macht einen ruhigen Eindruck. Stattliche Häuser mit Orangenbäumen in den Vorgärten säumen die Straßen der Außenbezirke. Industrie und Landwirtschaft haben in den Jahrzehnten vor dem Krieg der Gemeinde zu bescheidenem Wohlstand verholfen. Von Ruinen und beschädigten Fassaden, wie sie in Syrien vielerorts allgegenwärtig sind, keine Spur.

Über einhundert Gläubige haben sich zur Sonntagsmesse in der aus Kalkstein erbauten Kirche der seligen Jungfrau Maria versammelt. Eingerahmt von zwei schlanken Messingkandelabern, spricht Pater Hiddu Schibli das Vaterunser auf Arabisch. »In den letzten einhundert Jahren haben die christlichen Gemeinden Syriens in Frieden mit allen religiösen Gruppen des Landes zusammengelebt. Ohne Einmischung des Staates konnten wir ungestört nach unseren Traditionen leben. Dies änderte sich, als Extremisten im Jahr 2011 anfingen, überall in Syrien Hass zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu schüren und Gewalt anzuwenden«, erklärt Pater Schibli nach der Andacht bei Tee und Kuchen im Pfarrhaus. Die Frage, ob Christen in besonderem Maß vom Krieg in Syrien betroffen sind, verneint er entschieden. »Alle Menschen in Syrien leiden gleichermaßen unter diesem schrecklichen Krieg. Wäre es den Dschihadisten gelungen, Präsident Assad zu stürzen, wären alle Teile der syrischen Gesellschaft ihrer Herrschaft schutzlos ausgeliefert gewesen«, betont der Geistliche. Um seine Bürger schützen zu können, müsse der Staat nun die Kontrolle über das gesamte Territorium Syriens wiedererlangen und Idlib befreien. Der Westen wiederum müsse seinen Kurs korrigieren. »Anstatt Syrien im Kampf gegen den Terror zu unterstützen, alimentieren auch westliche Regierungen Gruppen, die in unserem Land für scheußliche Verbrechen verantwortlich sind«, empört sich der 49jährige.

Akt der Selbstverteidigung

In Maharda glauben viele, dass die Türkei die muslimische Landbevölkerung aufgewiegelt und bewaffnet hat. »2011 begannen muslimische Bewohner der Dörfer plötzlich sehr extremistische Ansichten zu vertreten und uns Christen zu Ungläubigen zu erklären«, berichtet ein Kirchgänger. Als die Auseinandersetzungen zu eskalieren drohten, gingen Geistliche und einflussreiche Bürger der Stadt auf die Aufständischen zu und versuchten zu vermitteln. »Wir sagten ihnen: Wenn ihr Reformen wollt, geht nach Damaskus. Wir sind eine friedliche Gemeinde und wollen mit eurem Aufstand nichts zu tun haben«, fährt der Mann fort. Zwar habe es auch Bürger gegeben, die anfänglich mit den Protesten einverstanden gewesen wären, Gewalt habe in Maharda aber niemand gewollt. Als Dialogversuche scheiterten, belagerten bewaffnete Gruppen die Stadt, beschossen Wohngebiete, verminten Straßen und entführten Zivilisten.Tausende Einwohner verließen Maharda zunächst, kehrten aber später wieder zurück. Um den Exodus der Stadt zu verhindern, ermutigten Schibli und andere Priester die Menschen zum Bleiben. Der Stadtrat ermöglichte die Reparatur beschädigter Häuser und den Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur. Weil nicht genügend Kräfte der syrischen Armee vor Ort waren, stellten die Einwohner von Maharda im Jahr 2012 eine Miliz auf die Beine, um »die Stadt, ihre Kultur und Geschichte« selbst zu verteidigen.

Florian Möllendorf Verteidigung selbst in die Hand genommen: Kommandeur Simon Al-Wakil (3. v. r.) mit seinen Milizionären

Das Hauptquartier der Nationalen Verteidigungskräfte (NDF) von Maharda ist in einem ehemaligen Kindergarten untergebracht. Die NDF ist eine im November 2012 aus Freiwilligen aufgestellte Pro-Regierungs-Miliz, die Hunderte Volkskomitees in Syrien vereint und Teil der regulären Streitkräfte ist. In seinem Dienstzimmer empfängt mich Simon Al-Wakil, der mit einer gerade einmal 350 Mann zählenden Freiwilligentruppe seit über sieben Jahren einer Vielzahl von islamistischen Kampfverbänden gegenübersteht, die von den Golfstaaten, der Türkei und anderen NATO-Ländern unterstützt und hochgerüstet werden. »Die Gründung der Miliz war ein Akt der Selbstverteidigung. Niemand in Maharda hegte den Wunsch, nach den Waffen zu greifen«, erklärt der ehemalige Chef einer Baufirma. Neben seinem Schreibtisch stehen aufgereiht die Flaggen von Russland, Syrien, der libanesischen Hisbollah und der NDF. »Anfänglich hegten nicht wenige Sympathie für den Aufstand gegen die Regierung«, fährt Al-Wakil fort. »Als wir den bewaffneten Gruppen deutlich machten, dass wir mit ihnen nichts zu tun haben wollen, reagierten sie mit Gewalt und begannen die Bevölkerung in Maharda und den umliegenden Dörfern zu terrorisieren«.

Angesichts der immer weiter um sich greifenden Gewalt beschlossen Anwohner schließlich die Gründung eines sogenannten Volkskomitees, einer Miliz, die später in den NDF aufging. Al-Wakil und seine Männer errichteten Checkpoints, kontrollierten Zufahrtswege und patrouillierten in der Stadt. »Die Gründung der Miliz war ein notwendiger Schritt. Die Armee kämpfte zu diesem Zeitpunkt an verschiedenen Fronten und konnte erst spät Einheiten in die Stadt verlegen«. Vielen ist ihr Dasein als Milizionär nicht sofort anzusehen: Die Truppe ist ein Querschnitt der Gesellschaft, vom Apotheker bis zum Künstler. »Wir stehen an der Seite der Regierung und kämpfen mit der syrischen Armee, weil ohne Staat, Verfassung und Regierung Rechtlosigkeit und Chaos herrscht«, erklärt Abdo, der Betriebswirtschaft studierte bevor er sich vor zwei Jahren der Miliz anschloss. Kurz vor dem Examen brach er das Studium ab, um seine Familie und Gemeinschaft zu verteidigen, wie er schüchtern berichtet.

Dschihadistische Söldner

Im Verlauf des Krieges ist Maharda mehrfach von islamistischen Kampfverbänden belagert worden. Im März 2017 besetzten Dschihadistenmilizen Außenbezirke der Stadt und brachten ein Umspannwerk unter ihre Kontrolle. Über zwei Monate lang war Maharda fast vollständig von der Außenwelt isoliert. Lebensmittel und Medikamente erreichten die in Dunkelheit ausharrenden Menschen nur über einen einzigen Zugang. Bevor es den NDF mit Unterstützung der syrischen Armee und ihrer Verbündeten im Mai 2017 gelang, die Dörfer rund um Maharda zu befreien, gingen täglich Raketen und Mörsergranaten auf die Stadt nieder. Auf den Mauern des Umspannwerks hinterließen Dschihadisten die Parole: »Wir brauchen Assads Elektrizität nicht. Das Licht des Islam genügt uns.« Laut Al-Wakil beteiligten sich in den vergangenen Jahren auch Einheiten der von Deserteuren gegründeten und von den Golfstaaten finanzierten Freien Syrischen Armee an den Angriffen.

Zwischen Maharda und der Grenze zur Nachbarprovinz im Norden beherrschen Islamisten mehrere Gebiete. Stellungen von unterschiedlichen Dschihadistenmilizen liegen zum Teil nur rund vier Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, so Al-Wakil. »Afghanen, Uiguren, Europäer, Bürger ehemaliger Sowjetrepubliken«, zählt der Kommandeur auf und deutet auf Bilder getöteter oder von der Miliz gefangengenommener Kämpfer auf seinem Laptop. Was in Syrien geschehe, sei kein Bürgerkrieg. Vielmehr versuchten die Gegner Syriens, mit Hilfe von dschihadistischen Söldnern das Land zu zerschlagen und es in ein Chaos zu stürzen, ist Al-Wakil überzeugt. »In Syrien wird es Frieden geben, sobald die amerikanischen und türkischen Besatzer das Land verlassen. Gemeinsam mit Katar, Saudi-Arabien und unzähligen weiteren Staaten haben sie unser Land zerstört, doch wir und unsere Kinder werden es wieder aufbauen.«

Omar Sanadiki/Reuters Dschihadisten vertrieben: Freude über die Wiedereröffnung der Straße zwischen Homs und Hama (6.6.2018)

Leben mit dem Krieg

Die Tür zum Vorzimmer springt auf, und ein junger Milizionär meldet einen Raketenangriff auf die Stadt. Ersten Informationen zufolge ist eine Grad-Rakete rund 500 Meter entfernt in ein Wohnhaus eingeschlagen. Eine Sirene heult. Aus Walkie-Talkies schallen Meldungen von der Front und verschiedenen Wachposten in der Umgebung. Nach kurzer Rücksprache ordnet Al-Wakil ruhig den Gegenschlag an. Dann verlässt er grußlos den Raum. Minuten später zischen Grad-Raketen durch die Luft, dröhnen Granaten, in einiger Entfernung gehen Mörsergranaten nieder. Das Gefecht dauert nur wenige Minuten – dann kehrt Stille ein. Ein Milizionär serviert Tee. Nihad verteilt Karamellbonbons und Zigaretten.

»Es ist gelungen, die Stellungen, von denen die Attacken ausgingen, zu neutralisieren. Bei dem Angriff auf das Wohnhaus gab es Sachschäden. Tote oder Verletzte gibt es nicht«, erklärt Al-Wakil, der nach zwei Stunden wieder an seinem Schreibtisch Platz genommen hat. Noch sei es jedoch zu gefährlich, vor die Tür zu gehen. Bis auf Weiteres sitzen wir im Hauptquartier der NDF fest. Vor dem Eingang drängen sich am späten Nachmittag Dutzende junge Männer für den freiwilligen Einsatz an der Front.

Später erklärt Wael Al-Khoury, stellvertretender Vorsitzender des SARC in Maharda, bei der Fahrt durch die Stadt: »Die wichtigste Aufgabe ist nun, sich um die Kriegsversehrten, Witwen und Familien getöteter Einwohner zu kümmern.« 2011 wurde von 40 Anwohnern ein Bürgerkomitee gegründet, das sich gemeinsam mit dem SARC um die medizinische Versorgung von Kriegsgeschädigten kümmert, finanzielle Unterstützung bereitstellt und Hinterbliebene, auch traumatisierte Menschen betreut. Vor allem Kinder. »Die Versorgungslage in Maharda ist gut. Ganz anders als während der Belagerungen, als Hunger von den Terroristen als Waffe eingesetzt wurde«, so Al-Khoury.

Vor einem ausgebombten Haus im Stadtzentrum spricht ein Passant den Ausländer mit Kamera in der Hand an. »Machen sie ruhig ein Foto, die Welt soll sehen, wie wir unter dem Krieg gegen unser Land leiden« sagt Anwar Pidschu. Er lebe gerne an diesem Ort, aber der Krieg zermürbe seine Familie. Beim Angriff am Vortag habe er ein kleines Mädchen beobachtet, wie es sich um die Beine ihrer Mutter klammerte und schrie. »Seit über sieben Jahren sitzen wir da, warten, bis uns eine Rakete trifft, und sterben«, sagt der 63jährige ruhig. Es sei bitter und komisch zugleich, dass ausgerechnet diejenigen, die die Terroristen unterstützten, den Menschen in Syrien erklären wollten, wie sie zu leben hätten. »Die Christen im Nahen Osten sind das Band, das den Westen mit der arabischen Welt verbindet. Unsere muslimischen Glaubensbrüder, die den wirklichen Islam vertreten und mit denen wir immer friedlich zusammengelebt haben, vertrauen uns. Indem der Westen diejenigen unterstützt, die uns vernichten wollen, zerschneidet er dieses Band.«