ZDF/ Peter Sorel. Rhythm-and-Blues-Feuerwerk mit jeder Menge Feinstaub aus der Bullenschaukel: Elwood (l.) und Jake (r.) sind die »Blues Brothers«

Cordoba – Das Rückspiel

Dies ist ein Ein-Mann-Stück mit Cornelius Obonya über Wessis, Ossis und Ösis. Familie Moelke reist 1989 aus der DDR aus und eröffnet in Wien ein Geschäft für ostdeutsche Spezialitäten. 20 Jahre nach der »Wende« leben die Eltern unter ehemaligen DDR-Bürgern, während Sohn Rüdiger vollkommen assimiliert ist und zu studieren beginnt. Da tauchen seine Cousins Tilmann und Torsten auf. Sie begegnen jedoch einer Anti-Piefke-Stimmung, die durch die Auftritte eines populistischen Politikers geschürt wird. Eine gelungene Satire über die deutschen Gastarbeiter in Österreich, über das geheimnisvolle Spannungsfeld zwischen Präpotenz und Minderwertigkeitsgefühlen und über den Kampf der Kulturen – erzählt und dargestellt von einem einzigen Schauspieler, der in sämtliche Rollen schlüpft

3sat, Sa., 22.20 Uhr

Die Blechtrommel

Warum nicht mal wieder? Regisseur Volker Schlöndorff wird am Sonntag 80. Ausgestrahlt wird der Director’s Cut. Mit David Bennent (Oskar Matzerath), Angela Winkler (Agnes Matzerath), Mario Adorf (Alfred Matzerath). D/F/PL/JUG 1979/2010.

RBB, Sa., 22.50 Uhr

Blues Brothers

Ein Klassiker, den jeder gesehen – und gehört – haben muss. Gerade aus dem Knast entlassen, wird Jake von seinem Bruder Elwood in Empfang genommen. Ihr erster Weg führt sie in jenes christliche Waisenhaus, in dem sie unter der Leitung von Schwester Mary und ihrem Rohrstock aufwuchsen. Nicht nur letzterer trübt die Wiedersehensfreude, denn dem Waisenhaus droht mangels Kapital die schon damals in Chicago einziehende Gentrifizierung. Da kommt den Blues Brothers eine Idee! Mit John Belushi (Joliet Jake Blues), Dan Aykroyd (Elwood Blues), James Brown, Ray Charles, Aretha Franklin und und und. USA 1980. Regie: John Landis.

3sat, So., 20.15 Uhr

Der dritte Mann

Ein US-Schriftsteller im Nachkriegs-Wien ist auf der Spur eines verschollenen Freundes. Dabei riskiert er viel und muss feststellen, dass der Freund nicht der war, für den er ihn gehalten hat. Carol Reed inszenierte nach einem Stoff von Graham Greene. USA 1949. Mit Joseph Cotten, Orson Welles.

3sat, So., 22.15 Uhr

Berlin – Schicksalsjahre einer Stadt

Die 60er Jahre

Und auch hier wie immer: Die Bilder werden schon stimmen!

RBB, So., 22.20 Uhr