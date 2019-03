Medien auf Linie

picture-alliance / dpa Das Beste kam noch: Bundesverteidigungsminister Rudolf Scharping phantasiert vor dem Bundestag über den »Hufeisenplan« (April 1999)

Es waren SPD und Grüne, die deutsche Soldaten vor 20 Jahren in den ersten Angriffskrieg seit 1945 schickten. jW erinnert in einem Tagebuch an Verantwortliche und Kriegsgegner in jener Zeitenwende. (jW)

Erfolgsmeldungen über Erfolgsmeldungen: Das Berliner Boulevardblatt B. Z. macht am 29. März mit einem vermeintlichen Bildbericht über die Rettung des abgeschossenen US-Piloten auf, dessen Tarnkappenbomber von der jugoslawischen Luftabwehr zu Boden gebracht wurde. »Die Spezialeinheit der U. S. Air Force evakuiert den Piloten«, so die Bildunterschrift. Erst in der kleingedruckten Bildquelle erfährt der Leser, dass es sich um Sequenzen aus einem Trainingsvideo der US Army handelt.

***

Tatsächlich fungieren die meisten Medien in Deutschland als Scharfmacher. Jugoslawiens Präsident ist wahlweise »Schlächter« und »Hitler« vom Balkan, im Boulevard ist vom »irren« Serben die Rede. Hermann Meyn, Bundesvorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes, nennt das im jW-Interview »Hetzsprache«. Er »vermisse auch bei den sogenannten seriösen Zeitungen eine sprachliche Zurückhaltung« sowie »eine Zurückhaltung in bezug auf die Unsicherheit der Quellen«. Gelegentlich werde geäußert, dass es sich um »unbestätigte Meldungen« handele. »Der Golfkrieg ist uns in guter Erinnerung, als es die absolute Zensur auf beiden Seiten gab und uns über viele Monate etwas vorgegaukelt wurde. Krieg heißt immer Blut, heißt immer Menschenleben, heißt immer Opfer. Dieser Aspekt kommt mir in der gesamten Berichterstattung hierzulande viel zu kurz. Und manches gar erinnert mich in sehr fataler Weise – ich musste das leider als Kind miterleben – an die Meldungen des Oberkommandos der Wehrmacht: Erfolgsmeldungen über Erfolgsmeldungen, und auch als der Krieg längst verloren war, waren die Deutschen immer noch auf dem Vormarsch.« Seit geraumer Zeit, sagt Meyn, »ist in den Medien der Bundesrepublik – ohne dass irgend etwas gleichgeschaltet wurde – ein antiserbischer Mainstream zu beobachten: sowohl in der Berichterstattung über den Bosnien-Konflikt als auch im ganzen letzten Jahr über das Kosovo.«

***

Die großen überregionalen Zeitungen sind voll mit Berichten über eine neue Flüchtlingswelle im Kosovo. »500.000 Kosovo-Albaner auf der Flucht« lautet beispielsweise eine Schlagzeile des Tagesspiegels, obwohl das Flüchtlingshilfswerk der UNO ausdrücklich betont, dass es sich bei der Zahl um alle Flüchtlinge in der südserbischen Provinz seit Frühjahr 1998 handeln soll.

***

Die »humanitäre Katastrophe« sei ein neuer Hebel der NATO, schreibt die Publizistin Diana Johnstone. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion brauche die NATO einen neuen Vorwand, um weiterhin Ressourcen in den militärisch-industriellen Komplex zu pumpen. »Der Westen braucht Leichen«, präzise schildert Johnstone das Drehbuch zum Kosovo-Krieg.

***

Der Osten Deutschlands bleibt unbotmäßig: 55 Prozent der Ostdeutschen lehnen laut einer Forsa-Umfrage die Beteiligung der Bundeswehr am NATO-Krieg ab. Im Westen hat das mediale Dauerbombardement größere Breschen geschlagen, hier ist nur jeder vierte dagegen.

***

Während sich die Propagandamaschine der SPD-Grünen-Regierung in Durchhalteparolen für die Fortsetzung des Jugoslawien-Feldzuges ergeht, bereiten ihre Wirtschafts- und »Sozial«-Politiker einen Krieg der anderen Art vor, erinnert jW-Redakteur Rainer Balcerowiak. Wirtschaftsminister Werner Müller fordert die Abschaffung des Arbeitslosengeldes als Versicherungsleistung. Arbeitsminister Walter Riester wiederum will die Abschaffung der beitragsbezogenen Rente in ihrer bisherigen Form durchsetzen. Das Ziel ist klar: Alle Transfereinkommen sollen zu Almosen degradiert werden. – Es sind Vorgefechte für den rot-grünen Generalangriff »Agenda 2010« zur Zerstörung des Sozialstaats.