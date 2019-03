Hilfe nach Zyklon

Siphiwe Sibeko / Reuters

Nach dem verheerenden Tropensturm »Idai« sind in Mosambik erste Infektionen mit dem gefährlichen Choleraerreger bestätigt worden. Es handele sich um fünf Fälle, sagte Ussene Issa, ein leitender Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums, am Mittwoch der Deutschen Presseagentur. Alle seien in Munhava, einem Stadtteil der Metropole Beira, gemeldet worden. Die Stadt mit ihren rund 500.000 Einwohnern wurde Helfern zufolge zum Großteil zerstört. Am 15. März hatte Zyklon »Idai« weite Teile von Mosambik, Malawi und Simbabwe verwüstet und mit heftigen Regenfällen vor allem in Mosambik riesige Landstriche unter Wasser gesetzt. Nachbarstaaten und Internationale Hilfsorganisationen versuchen den Menschen vor Ort zu helfen und bringen, wie auf dem Bild, Trinkwasser, Essen, Zelte, Decken, Moskitonetze und anderes nach Beira. (dpa/jW)